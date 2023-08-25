Roberto Cavaggion ist als Head of Service Operations für die Qualität und Sicherheit der Übertragungen von RTL Nederland verantwortlich – einem der größten niederländischen Fernsehsender. Um die Performance beizubehalten, sendet RTL seine Inhalte über das Content Delivery Network von Akamai. Das Programm wird von einem Server in der Nähe der jeweiligen Zuschauer aus gesendet. Dadurch wird eine geringe Latenz und eine unterbrechungsfreie Bildwiedergabe gewährleistet. Diese Services umfassen eine Streaming-Plattform, Videoland, sowie Buienradar, eine erweiterte Wetter-App in Echtzeit.

Der Akamai App API Protector und Prolexic schützen die Infrastruktur von RTL vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial-of-Service). Diese zielen darauf ab, Unternehmensserver mit Traffic zu überschwemmen, um sie zu verlangsamen oder komplett lahmzulegen. Durch die Verhinderung von DDoS-Vorfällen kann RTL seinen Zuschauern jederzeit qualitativ hochwertiges, unterbrechungsfreies Streaming bieten. Die Lösungen von Akamai ermöglichen die Umsetzung der breiteren Strategie der digitalen Übertragung von RTL zur Erhöhung der Zuschauerzahlen durch Videostreaming, Catch-up-Services und Smartphone-Apps.

To learn more about RTL and Akamai, please read the case study and blog.