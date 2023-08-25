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Background

RTL

Der beliebte Fernsehsender bietet Millionen von Menschen mit Akamai unterbrechungsfreie, hochwertige Bildwiedergabe und erweiterte Wettervorhersagen

RTL-Logo

Standort

Hilversum, The Netherlands

www.rtl.nl

Branche

Medien

Die wichtigsten Vorteile

  • DDoS incidents eliminated
  • High-quality, uninterrupted streaming
  • Increase in user audience

Lösung

App & API Protector Prolexic
Als PDF herunterladen

Roberto Cavaggion ist als Head of Service Operations für die Qualität und Sicherheit der Übertragungen von RTL Nederland verantwortlich – einem der größten niederländischen Fernsehsender. Um die Performance beizubehalten, sendet RTL seine Inhalte über das Content Delivery Network von Akamai. Das Programm wird von einem Server in der Nähe der jeweiligen Zuschauer aus gesendet. Dadurch wird eine geringe Latenz und eine unterbrechungsfreie Bildwiedergabe gewährleistet. Diese Services umfassen eine Streaming-Plattform, Videoland, sowie Buienradar, eine erweiterte Wetter-App in Echtzeit. 

Der Akamai App  API Protector und Prolexic schützen die Infrastruktur von RTL vor DDoS-Angriffen (Distributed Denial-of-Service). Diese zielen darauf ab, Unternehmensserver mit Traffic zu überschwemmen, um sie zu verlangsamen oder komplett lahmzulegen. Durch die Verhinderung von DDoS-Vorfällen kann RTL seinen Zuschauern jederzeit qualitativ hochwertiges, unterbrechungsfreies Streaming bieten. Die Lösungen von Akamai ermöglichen die Umsetzung der breiteren Strategie der digitalen Übertragung von RTL zur Erhöhung der Zuschauerzahlen durch Videostreaming, Catch-up-Services und Smartphone-Apps.

To learn more about RTL and Akamai, please read the case study and blog.

Über RTL Nederland

RTL Nederland ist eines der führenden und bekanntesten Medienunternehmen der Niederlande. Es hat sich zum Ziel gesetzt, ein breites Publikum auf allen relevanten Plattformen rund um die Uhr zu unterhalten und zu informieren – sowohl mit bewegenden als auch mit informativen Beiträgen. Das Medienunternehmen verfügt über fünf frei empfangbare Fernsehsender (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 und RTL Z), eine unabhängige Nachrichtenorganisation, die führende lokale Video-on-Demand-Plattform Videoland, drei digitale Kanäle (RTL Lounge, RTL Crime und RTL Telekids) und die digitale Wetterplattform Buienradar. Die Kanäle und Plattformen des Unternehmens bieten eine große Auswahl an vorwiegend niederländischen Programmen aber auch internationale Inhalte, Dokumentationen, Filme und Dramen. RTL Nederland ist eine Tochtergesellschaft der RTL Group und Teil des internationalen Konzerns Bertelsmann.
www.rtl.nl

Über Akamai

Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.

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