디지털 콘텐츠 및 스트리밍 서비스는 탄소 감축 목표를 공유하는 기업과의 파트너십 모색을 강화하고 있습니다. 네덜란드의 대표적인 방송사인 RTL은 자사의 탄소 목표 및 지속 가능성 목표를 달성하기 위해 Akamai와 협력해 RTL의 단기 및 장기 저감 전략과 밀접하게 연계된 지속 가능한 기술을 사용하고 있습니다.
방송에서 단기 및 장기 지속 가능성 목표 달성
탄소 배출에 대한 야심찬 목표 수립
전 세계 정부와 기업들이 기후 변화를 최우선 과제로 삼으면서 세계 최대 방송사들은 탄소 배출량을 최소화하기 위한 노력을 더욱 강화하고 있습니다. RTL도 예외는 아닙니다. 대부분의 글로벌 스트리밍 회사와 마찬가지로 다량의 CO2를 발생시키는 콘텐츠 제작 외에도, RTL이 환경에 미치는 영향 및 에너지 수요의 상당 부분은 스트리밍 플랫폼, 데이터 센터, Wi-Fi 및 광대역 전송에서 발생합니다.
최근 몇 년 사이에 RTL Nederland의 모기업인 RTL Group은 지속 가능성을 최우선 과제로 삼았습니다. RTL Group은 67개의 TV 채널, 10개의 스트리밍 플랫폼, 38개의 라디오 방송국을 운영하고 있는 유럽 최대의 방송사입니다. 여기에는 2030년까지 탄소 중립성을 달성하기 위한 야심찬 전략이 포함되었습니다. RTL Nederland는 RTL 그룹의 계열사로서 이미 이 목표 달성을 위한 중요한 조치를 취했으며, 지금부터 2030년까지 이 목표를 계속 유지하기 위해 분명한 이정표를 세웠습니다.
RTL의 기술 사업 기획 및 인사이트, Ad Tech, 지속 가능성 담당 매니저인 샤를에다우아르트 모니르(Charles-Edouard Monier)는 "RTL은 에너지 사용과 직간접 온실가스 배출량을 줄여 환경을 보호하기 위한 조치를 실행하기로 결정했으며, 이는 보다 지속 가능한 에너지원을 사용하려는 우리의 노력에도 반영되어 있습니다."라고 말합니다.
네덜란드의 RTL 사무소에서 사용되는 모든 에너지는 이제 풍력 기반의 100% 재생 에너지입니다. 해당 지역의 조명은 평균적으로 70%가 LED 기반이며 100% LED인 건물도 있습니다. 아울러 RTL은 회사 차량을 전기차로 교체하고 있습니다. 미래의 이니셔티브에는 광고주에게 탄소 중립적인 인벤토리 제공, CO2 배출량을 상쇄하기 위한 탄소 크레딧 구매 등이 포함됩니다.
RTL의 장기 지속 가능성 전략의 중요한 측면은 기술 파트너를 포함한 공급망에서 탄소 배출량을 줄이는 것입니다. 모니르는 “공급망 전반에 걸쳐 지속 가능성을 높이면서 RTL은 순 배출 제로 전략에 부합하는 기업들과의 파트너 관계를 강화하고 있습니다.”라고 말합니다.
배출 상황을 파악하는 것은 매우 복잡합니다. 하지만 Akamai는 모든 기술 공급업체 중에서 전송과 보안 뿐만 아니라 지속 가능성 목표를 위한 전략적인 핵심 파트너가 되었습니다.샤를에다우아르트 모니르, RTL 기술 사업 기획 및 인사이트, Ad Tech, 지속 가능성 담당 매니저
탄소 배출량을 줄이는 첨단 기술
Akamai는 에너지 소비량과 탄소 배출량을 줄이기 위해 적극적으로 노력하는 과정에서 RTL의 가장 중요한 기술 파트너 중 한 곳입니다. RTL은 Akamai Intelligent Edge Platform을 이용해 콘텐츠 전송의 가용성, 확장성, 보안을 강화하면서 로컬 서버의 콘텐츠를 고객에게 배포하고 있습니다.
Akamai Intelligent Edge Platform은 또한 Akamai의 온실가스(GHG) 저감 노력의 중심적인 역할을 담당합니다. Akamai의 네트워크는 130여개 국가에서 운영되면서 매일 수십 억 명의 삶을 개선하고 있습니다. 하지만 온실가스의 92%가 이 네트워크에서 배출되는 상황에서 Akamai는 이런 배출량을 저감하기 위해 새로운 방법을 끊임없이 모색하고 있습니다.
이러한 저감 노력에는 데이터 센터 공급업체와의 파트너십을 체결해 소프트웨어 및 하드웨어 효율성을 개선하고, 전자폐기물을 책임감 있게 관리하며 가능한 모든 경우에 검증된 재생 에너지를 사용하는 것 등이 포함됩니다. 또한 Akamai는 새로운 재생 에너지원을 확보해 글로벌 전기 부하를 상쇄합니다.
"우리는 Akamai의 배출 가스 저감 노력에 깊은 인상을 받았습니다. 배출 환경을 파악하는 것은 매우 복잡하지만 Akamai는 모든 기술 공급업체 가운데 전송과 보안 뿐만 아니라 지속 가능성 목표를 위한 전략적인 핵심 파트너가 되었습니다."라고 모니르는 말합니다.
Akamai는 일상적인 운영에서 RTL 운영팀의 부담을 경감시킵니다. RTL의 운영 엔지니어인 피터 모크(Peter Mook)는 "Akamai는 특히 사용자 수요가 가장 많은 시기에 데이터 트래픽을 원활하게 관리할 수 있도록 보장합니다. 따라서 우리 팀은 에너지 소비량과 탄소 배출량을 비롯한 광범위한 디지털 방송 인프라를 모니터링하는 대신 비즈니스의 전략적 가치를 높이는 데 집중할 수 있습니다."고 말합니다.
날씨와 관계없이 지속 가능한 전략
Akamai Intelligent Edge Platform의 대표적인 실제 사례로는 RTL의 인기 있는 날씨 앱인 Buienradar를 들 수 있습니다. 이 앱을 사용하면 버튼 클릭 한 번으로 자신이 있는 지역의 날씨를 종합적으로 파악할 수 있습니다. 네덜란드에서 이 앱의 평균 월간 사용자 수는 400만 명이며 웹의 사용자 수는 1,000만 명에 달합니다.
"Akamai 플랫폼은 당사의 날씨 앱 사용자가 최상의 경험을 누릴 수 있도록 다양한 최신 옵션을 제공하며, 지속 가능성 노력에도 도움이 되는 방식으로 구축되었습니다."라고 모크는 말합니다.
RTL은 ‘Buienradar Plus’라는 Buienradar 프리미엄 서비스를 50명이 새로 구독할 때마다 나무 한 그루를 심어 탄소 발자국을 더욱 개선할 예정입니다. "이는 기술 공급업체부터 나무를 심기 위해 함께 노력하는 산림 및 자연 관리 기업에 이르기까지 모든 서비스 수준에서 우리가 지속 가능성을 어떻게 적용하는지 보여주는 좋은 사례입니다."라고 모크는 말합니다.
모니르는 지속 가능성을 RTL의 비즈니스 전략의 중심에 두는 또 다른 이유가 있다고 말합니다. "보다 책임감 있는 접근 방식은 신입 직원과 기존 직원에게 매력적으로 다가옵니다. 우리는 또한 고객과 광고주들이 방송사의 지속 가능한 정책에 따라 구매 및 시청 결정을 내리는 경우가 증가하고 있다는 사실도 잘 알고 있습니다. Akamai의 도움으로 우리는 이 분야에서 선도적인 위치를 유지할 수 있습니다."
Akamai에 깊은 인상을 받은 점은 데이터를 세분화해 고객에게 투명한 정보를 제공하고 다른 상업 파트너와의 긴밀한 관계를 유지하려는 우리의 사명을 지원할 수 있다는 것입니다.샤를에다우아르트 모니르, RTL 기술 사업 기획 및 인사이트, Ad Tech, 지속 가능성 담당 매니저
CO2 배출량을 줄이면서 데이터의 세부 정보 강화
모니르는 미래를 위해 CO2 배출량을 넘어, RTL이 총에너지 소비를 줄이고 지속 가능성에 대한 보다 세분화된 정보를 제공할 수 있는 방법을 전략화하고 있으며, 소비자는 소매업체와 서비스 공급업체가 도입할 이런 방식을 더욱 기대하고 있습니다.
"예를 들어 은행 애플리케이션을 열거나 슈퍼마켓에서 제품을 구입할 경우 발생하는 CO2 양에 대해 매우 상세한 데이터가 제공됩니다. 향후 몇 년 안에 미디어와 디지털 커뮤니티에서도 변화가 일어날 것입니다. Akamai에 깊은 인상을 받은 점은 데이터를 세분화해 고객에게 투명한 정보를 제공하고 다른 상업 파트너와의 긴밀한 관계를 유지하려는 우리의 사명을 지원할 수 있다는 것입니다.”
RTL Nederland 소개
5개의 리니어 TV 채널을 보유하고 있는 RTL NL은 선도적인 TV 방송국으로서 네덜란드에서 가장 높은 시장 점유율을 차지하고 있습니다. Buienradar, Videoland 등과 같은 다양한 디지털 활동을 통해 디지털 시장에서 가장 큰 기업 중 한 곳으로 성장했습니다. RTL Nederland는 유럽 최대의 TV, 라디오 겸 제작사인 RTL Group의 100% 자회사입니다. 대규모 글로벌 미디어 그룹인 Bertelsmann이 RTL Group 지분의 75.1%를 보유하고 있습니다. RTL Group의 자매 회사로는 출판사인 Penguin Random House 및 Gruner + Jahr, 음악 회사인 BMG, 고객 서비스 공급업체인 Arvato 등이 있습니다. www.rtl.nl
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.