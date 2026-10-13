전 세계 정부와 기업들이 기후 변화를 최우선 과제로 삼으면서 세계 최대 방송사들은 탄소 배출량을 최소화하기 위한 노력을 더욱 강화하고 있습니다. RTL도 예외는 아닙니다. 대부분의 글로벌 스트리밍 회사와 마찬가지로 다량의 CO 2 를 발생시키는 콘텐츠 제작 외에도, RTL이 환경에 미치는 영향 및 에너지 수요의 상당 부분은 스트리밍 플랫폼, 데이터 센터, Wi-Fi 및 광대역 전송에서 발생합니다.

최근 몇 년 사이에 RTL Nederland의 모기업인 RTL Group은 지속 가능성을 최우선 과제로 삼았습니다. RTL Group은 67개의 TV 채널, 10개의 스트리밍 플랫폼, 38개의 라디오 방송국을 운영하고 있는 유럽 최대의 방송사입니다. 여기에는 2030년까지 탄소 중립성을 달성하기 위한 야심찬 전략이 포함되었습니다. RTL Nederland는 RTL 그룹의 계열사로서 이미 이 목표 달성을 위한 중요한 조치를 취했으며, 지금부터 2030년까지 이 목표를 계속 유지하기 위해 분명한 이정표를 세웠습니다.

RTL의 기술 사업 기획 및 인사이트, Ad Tech, 지속 가능성 담당 매니저인 샤를에다우아르트 모니르(Charles-Edouard Monier)는 "RTL은 에너지 사용과 직간접 온실가스 배출량을 줄여 환경을 보호하기 위한 조치를 실행하기로 결정했으며, 이는 보다 지속 가능한 에너지원을 사용하려는 우리의 노력에도 반영되어 있습니다."라고 말합니다.

네덜란드의 RTL 사무소에서 사용되는 모든 에너지는 이제 풍력 기반의 100% 재생 에너지입니다. 해당 지역의 조명은 평균적으로 70%가 LED 기반이며 100% LED인 건물도 있습니다. 아울러 RTL은 회사 차량을 전기차로 교체하고 있습니다. 미래의 이니셔티브에는 광고주에게 탄소 중립적인 인벤토리 제공, CO 2 배출량을 상쇄하기 위한 탄소 크레딧 구매 등이 포함됩니다.

RTL의 장기 지속 가능성 전략의 중요한 측면은 기술 파트너를 포함한 공급망에서 탄소 배출량을 줄이는 것입니다. 모니르는 “공급망 전반에 걸쳐 지속 가능성을 높이면서 RTL은 순 배출 제로 전략에 부합하는 기업들과의 파트너 관계를 강화하고 있습니다.”라고 말합니다.