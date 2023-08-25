Como responsable de Operaciones de Servicio, Roberto Cavaggion se encarga de la calidad y seguridad de la emisión de RTL Nederland, una de las mayores cadenas de televisión de los Países Bajos. Para ayudar a mantener el rendimiento, RTL transmite contenido a través de la red de distribución de contenido de Akamai. El público puede acceder a la programación desde un servidor cercano, lo que facilita una baja latencia y una visualización ininterrumpida. Estos servicios incluyen una plataforma de streaming, Videoland, y una avanzada aplicación meteorológica en tiempo real, Buienradar.

Akamai App & API Protector y Prolexic ayudan a proteger la infraestructura de RTL contra ataques DDoS (denegación de servicio distribuido), cuyo objetivo es inundar los servidores empresariales con tráfico para ralentizarlos o incluso forzar su desconexión. Al eliminar los incidentes de DDoS, RTL ofrece a los espectadores streaming ininterrumpido y de alta calidad en todo momento. Las soluciones de Akamai ayudan a RTL a consolidar su estrategia de transmisión digital más amplia centrada en aumentar su audiencia mediante el streaming de vídeo, los servicios a la carta y las aplicaciones para smartphones.

Para obtener más información sobre RTL y Akamai, lea el caso práctico y el blog.