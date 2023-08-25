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Background

RTL

Una cadena líder ofrece una visualización ininterrumpida de alta calidad y previsiones meteorológicas avanzadas a millones de personas gracias a Akamai

Logo de RTL

Ubicación

Hilversum, Países Bajos

www.rtl.nl

Sector

Multimedia

Resultados clave

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  • Eliminación de incidentes DDoS
  • Streaming ininterrumpido de alta calidad
  • Aumento de la audiencia de usuarios

Solución

App & API Protector Prolexic
Descargar como PDF

Como responsable de Operaciones de Servicio, Roberto Cavaggion se encarga de la calidad y seguridad de la emisión de RTL Nederland, una de las mayores cadenas de televisión de los Países Bajos. Para ayudar a mantener el rendimiento, RTL transmite contenido a través de la red de distribución de contenido de Akamai. El público puede acceder a la programación desde un servidor cercano, lo que facilita una baja latencia y una visualización ininterrumpida. Estos servicios incluyen una plataforma de streaming, Videoland, y una avanzada aplicación meteorológica en tiempo real, Buienradar. 

Akamai App & API Protector y Prolexic ayudan a proteger la infraestructura de RTL contra ataques DDoS (denegación de servicio distribuido), cuyo objetivo es inundar los servidores empresariales con tráfico para ralentizarlos o incluso forzar su desconexión. Al eliminar los incidentes de DDoS, RTL ofrece a los espectadores streaming ininterrumpido y de alta calidad en todo momento. Las soluciones de Akamai ayudan a RTL a consolidar su estrategia de transmisión digital más amplia centrada en aumentar su audiencia mediante el streaming de vídeo, los servicios a la carta y las aplicaciones para smartphones.

Para obtener más información sobre RTL y Akamai, lea el caso práctico y el blog.

Acerca de RTL Nederland

RTL Nederland es una de las empresas de medios de comunicación más prominentes de los Países Bajos. Su objetivo es entretener e informar a una amplia audiencia de forma ininterrumpida en todas las plataformas relevantes, mediante historias que estimulen la mente y que también lleguen al corazón. La empresa de medios de comunicación y entretenimiento cuenta con cinco estaciones de televisión gratuitas (RTL 4, RTL 5, RTL 7, RTL 8 y RTL Z), una organización de noticias independiente, la principal plataforma local de vídeo bajo demanda Videoland, tres canales digitales (RTL Lounge, RTL Crime y RTL Telekids) y la plataforma meteorológica digital Buienradar. Sus canales y plataformas brindan una amplia variedad de programas y contenidos internacionales, documentales y películas, fundamentalmente neerlandesas. RTL Nederland es una filial del grupo RTL y parte de la organización internacional Bertelsmann.
www.rtl.nl

Acerca de Akamai

Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.

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