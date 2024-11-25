Für Gamer, die es leid sind, auf anderen Plattformen übersehen zu werden, bietet SharePlay Interactive ganz neue Möglichkeiten. Die hochmoderne Live-Streaming-Plattform setzt in Sachen Sichtbarkeit und Interaktion neue Maßstäbe. Durch eine intuitive Nutzeroberfläche, intelligente Algorithmen und ein modernes Nutzererlebnis wird sichergestellt, dass selbst Streaming-Neulinge ihren Platz im Rampenlicht neben den absoluten Profis finden können. SharePlay ermöglicht gemeinsame Erlebnisse, um die Kluft zwischen Content-Erstellern und ihren Communities zu schließen und dabei die Aussicht auf optimierte Erträge zu bieten. Durch die Zusammenarbeit mit Akamai kann SharePlay auf seiner innovativen Plattform Cloud-Computing-Services mit einer blitzschnellen Inhaltsbereitstellung verfügbar machen.
„Ich habe schon mit vielen Cloudanbietern zusammengearbeitet, aber Akamai sticht durch seine hohe Zuverlässigkeit heraus. Zudem bietet Akamai die schnellsten Kubernetes-Cluster, die wir je verwendet haben.“– Manuel Odhe, Gründer und CEO, SharePlay Interactive
Neue Maßstäbe für die Gaming-Branche
Differenzierung durch Infrastruktur
Jeder Aspekt von SharePlay wurde gezielt entwickelt, um Nutzer dabei zu unterstützen, entdeckt zu werden. Dabei helfen verschiedene Funktionen, die Gemeinschaft und Wettbewerb fördern und zu einer immersiven Plattform beitragen. Um dies in großem Umfang ermöglichen zu können, ist eine fortschrittliche Infrastruktur erforderlich. Gründer und CEO Manuel Odhe erklärt: „Eine unmittelbare Bereitstellung von Inhalten ist von entscheidender Bedeutung. Das Nutzererlebnis darf nicht unterbrochen werden.“
Zur Unterstützung dieser hochspezialisierten Infrastruktur benötigte SharePlay einen Cloudserviceanbieter, der die hohen Erwartungen der Gamer zuverlässig erfüllen kann. Außerdem wollte das Unternehmen die Kosten im Vergleich zur Zusammenarbeit mit AWS senken. „Als Startup mit knappem Budget konnten wir uns keine unerwarteten Gebühren für AWS‑S3-Buckets leisten“, sagt Odhe.
Nahtlose Bereitstellung von Cloud-Computing-Services
Um Videolatenzen unter der Sekundenschwelle und ein nahtloses globales Zuschauererlebnis gewährleisten und zugleich die Kosten senken zu können, entschied sich SharePlay für die Cloud-Dienste von Akamai.
„Die optimierten Cloud-Computing-Services von Akamai konnten schnell und einfach implementiert werden. Zwischen dem intuitiven Dashboard, Terraform auf einem Node und dem Persistent Volume Cluster-Treiber ermöglicht Akamai von allen Services, die wir je verwendet haben, die schnellste Bereitstellungszeit“, erklärt Odhe.
Transformation von Infrastruktur und Betrieb
Die Migration von AWS zu Akamai war eine entscheidende Veränderung für die Infrastruktur von SharePlay. „Akamai ermöglicht uns erhöhte Verfügbarkeit, schnelleren Durchsatz und ein besseres Trafficmanagement“, so Odhe. Und dank einheitlicher Preise gewann SharePlay bessere Kontrolle über die Kosten. „Keine unerwarteten S3-Gebühren mehr – das war eine große Erleichterung.“
Zusammenschluss mit einem Marktführer
Odhe betont, dass Akamai maßgeblich am Wachstum von SharePlay beteiligt war. „Als einer der Marktführer für Cloudservices – und als ein großartiger Partner – hat Akamai uns dabei geholfen, unsere Ziele zu erreichen.“
Als einen der nächsten Schritte arbeitet SharePlay daran, die eigene E-Sport-Liga, die SharePlay League, zu erweitern. Außerdem soll die laufende PlayBowl-Turnierserie 2025 in einer offenen Beta-Version ihr Debüt feiern. Dank der Streaminglösungen mit niedriger Latenz und des nahtlosen Services von Akamai ist Odhe überzeugt, dass sich Gamer auf ein außergewöhnliches Erlebnis freuen können. „Wir freuen uns darauf, mit Akamai weiter zu wachsen und unsere Plattform noch mehr Nutzern auf der ganzen Welt zugänglich machen zu können“, schloss er.
Über SharePlay Interactive
SharePlay Interactive setzt neue Maßstäbe bei der Vernetzung von Gamern, Streamern und Content-Erstellern durch immersive interaktive Erlebnisse. Mit KI-basierten Tools für Monetarisierung, Interaktion und Sichtbarkeit schließt SharePlay die Kluft zwischen Content-Erstellern und ihren Communities und fördert Wachstum, Interaktion und Verbundenheit. Egal, ob E-Sportler, Streamer oder Zuschauer – SharePlay bietet eine dynamische Umgebung, die Content-Ersteller und ihre Communities näher zusammenbringt. Weitere Informationen zu den innovativen Funktionen von SharePlay und zu bevorstehenden Veranstaltungen finden Sie auf SharePlay.tv.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.