Jeder Aspekt von SharePlay wurde gezielt entwickelt, um Nutzer dabei zu unterstützen, entdeckt zu werden. Dabei helfen verschiedene Funktionen, die Gemeinschaft und Wettbewerb fördern und zu einer immersiven Plattform beitragen. Um dies in großem Umfang ermöglichen zu können, ist eine fortschrittliche Infrastruktur erforderlich. Gründer und CEO Manuel Odhe erklärt: „Eine unmittelbare Bereitstellung von Inhalten ist von entscheidender Bedeutung. Das Nutzererlebnis darf nicht unterbrochen werden.“

Zur Unterstützung dieser hochspezialisierten Infrastruktur benötigte SharePlay einen Cloudserviceanbieter, der die hohen Erwartungen der Gamer zuverlässig erfüllen kann. Außerdem wollte das Unternehmen die Kosten im Vergleich zur Zusammenarbeit mit AWS senken. „Als Startup mit knappem Budget konnten wir uns keine unerwarteten Gebühren für AWS‑S3-Buckets leisten“, sagt Odhe.