SharePlay Interactive transforme le jeu pour les joueurs lassés de ne pas être satisfaits par les autres plateformes. Cette plateforme de diffusion live de pointe révolutionne la détectabilité et l'engagement. Elle permet également aux tout nouveaux streamers de briller aux côtés des pros, grâce à son interface intuitive, ses algorithmes intelligents et son expérience utilisateur actuelle. En somme, SharePlay rapproche les créateurs de leurs communautés grâce à ses expériences partagées et à la possibilité de maximiser les gains potentiels. SharePlay s'est associée à Akamai pour bénéficier de services de Cloud Computing qui garantissent une diffusion ultra-rapide du contenu sur sa plateforme innovante.
« J'ai travaillé avec de nombreux fournisseurs cloud, mais Akamai se distingue vraiment par sa fiabilité. De plus, ses clusters Kubernetes sont les plus rapides que nous ayons pu utiliser. »— Manuel Odhe, fondateur et PDG de SharePlay Interactive
Redéfinir l'espace de jeu
Se différencier avec son infrastructure
Chaque aspect de SharePlay a été développé et conçu pour aider les utilisateurs à se faire connaître, avec des fonctionnalités qui complètent la plateforme entièrement immersive, sur laquelle la compétition et les échanges entre les communautés sont encouragés. De tels échanges à grande échelle nécessitent une infrastructure avancée. Comme l'explique le fondateur et PDG Manuel Odhe, « la diffusion rapide du contenu est essentielle. L'expérience utilisateur ne peut pas être interrompue ».
Pour compléter son infrastructure spécialisée, SharePlay avait besoin d'un fournisseur de services cloud capable de répondre de manière fiable aux attentes élevées des joueurs. Elle voulait également réduire ses coûts, notamment ceux qu'AWS occasionnait. « En tant que start-up avec un budget serré, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des frais inattendus pour les compartiments d'AWS S3 », souligne Manuel Odhe.
Déploiement fluide de services de Cloud Computing
Pour offrir une latence vidéo inférieure à la seconde et des expériences de visionnage mondiales fluides à moindre coût, SharePlay s'est tournée vers les services cloud d'Akamai.
« La mise en œuvre des services de Cloud Computing optimisés d'Akamai a été rapide et facile. Entre le tableau de bord intuitif, Terraform dans un nœud et le pilote pour les clusters utilisant des ressources PersistentVolume, Akamai offre la vitesse de rotation la plus rapide parmi tous les services que nous avons utilisés », déclare Manuel Odhe.
Transformer l'infrastructure et les opérations
La migration d'AWS vers Akamai a changé la donne pour l'infrastructure de SharePlay. « Akamai nous a permis de bénéficier d'une disponibilité accrue, d'un débit plus rapide et d'une meilleure gestion du trafic », note Manuel Odhe. Et avec des prix stables, SharePlay maîtrise mieux les coûts. « Nous n'avons plus de frais inattendus comme pour AWS S3, c'est un réel soulagement. »
Faire équipe avec un joueur de haut niveau
Selon Manuel Odhe, Akamai a joué un rôle déterminant dans la croissance de SharePlay. « En tant que l'un des principaux acteurs du cloud, et en tant qu'excellent partenaire, Akamai a joué un rôle clé dans la réalisation de nos objectifs. »
SharePlay se prépare à élargir sa ligue d'e-sports : la SharePlay League, ainsi que la série de tournois PlayBowl qui est en cours, dont la version bêta ouverte sera lancée en 2025. Avec la diffusion à faible latence et le service fluide d'Akamai, Manuel Odhe est convaincu que les joueurs bénéficieront d'une expérience exceptionnelle. « Nous sommes ravis de continuer à nous développer avec Akamai et de rendre notre plateforme encore plus accessible aux utilisateurs du monde entier », conclut-il.
À propos de SharePlay Interactive
SharePlay Interactive redéfinit la façon dont les joueurs, les streamers et les créateurs échangent via des expériences immersives et interactives. Avec des outils basés sur l'IA pour la monétisation, l'engagement et la détectabilité, SharePlay rapproche les créateurs et leurs communautés, en stimulant la croissance, les interactions et les connexions. Que ce soit pour les compétitions, la diffusion ou le visionnage, SharePlay crée un environnement dynamique qui rapproche les créateurs et les communautés. En savoir plus sur les fonctionnalités innovantes de SharePlay et les événements à venir sur SharePlay.tv.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.