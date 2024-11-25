Chaque aspect de SharePlay a été développé et conçu pour aider les utilisateurs à se faire connaître, avec des fonctionnalités qui complètent la plateforme entièrement immersive, sur laquelle la compétition et les échanges entre les communautés sont encouragés. De tels échanges à grande échelle nécessitent une infrastructure avancée. Comme l'explique le fondateur et PDG Manuel Odhe, « la diffusion rapide du contenu est essentielle. L'expérience utilisateur ne peut pas être interrompue ».

Pour compléter son infrastructure spécialisée, SharePlay avait besoin d'un fournisseur de services cloud capable de répondre de manière fiable aux attentes élevées des joueurs. Elle voulait également réduire ses coûts, notamment ceux qu'AWS occasionnait. « En tant que start-up avec un budget serré, nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir des frais inattendus pour les compartiments d'AWS S3 », souligne Manuel Odhe.