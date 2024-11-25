Todos los detalles de SharePlay están diseñados para dar a conocer a los usuarios, con funciones que encajan perfectamente en una plataforma totalmente inmersiva que fomenta la comunidad y la competencia. Para ello, se necesita una infraestructura avanzada. Como explica Manuel Odhe, fundador y director ejecutivo de SharePlay: “La distribución rápida de contenidos es esencial. La experiencia del usuario no se puede interrumpir”.

Para complementar su infraestructura especializada, SharePlay necesitaba un proveedor de servicios en la nube capaz de satisfacer las altas expectativas de los jugadores con total fiabilidad. Además de reducir los costes en que incurría con AWS. "Como startup con un presupuesto ajustado, no podemos permitirnos cargos inesperados por los cubos de AWS S3", explica Manuel.