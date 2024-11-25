Para los jugadores cansados de que no se los tenga en cuenta en otras plataformas, SharePlay Interactive está revolucionando el panorama del streaming en directo. Esta innovadora plataforma ha transformado la forma de descubrir contenido e interactuar. Además, permite a los nuevos streamers codearse con los profesionales, al proporcionarles una interfaz intuitiva, algoritmos inteligentes y una experiencia de usuario moderna. En pocas palabras, SharePlay acerca a los creadores a sus comunidades con experiencias compartidas y la capacidad de maximizar sus ingresos. SharePlay utiliza los servicios de cloud computing de Akamai para garantizar una distribución de contenido ultrarrápida en su innovadora plataforma.
"He trabajado con varios proveedores de nube, pero Akamai destaca por su fiabilidad. Además, sus clústeres de Kubernetes son los más rápidos que hemos utilizado".— Manuel Odhe, fundador y director ejecutivo de SharePlay Interactive
Redefinición del espacio de juego
La infraestructura marca la diferencia
Todos los detalles de SharePlay están diseñados para dar a conocer a los usuarios, con funciones que encajan perfectamente en una plataforma totalmente inmersiva que fomenta la comunidad y la competencia. Para ello, se necesita una infraestructura avanzada. Como explica Manuel Odhe, fundador y director ejecutivo de SharePlay: “La distribución rápida de contenidos es esencial. La experiencia del usuario no se puede interrumpir”.
Para complementar su infraestructura especializada, SharePlay necesitaba un proveedor de servicios en la nube capaz de satisfacer las altas expectativas de los jugadores con total fiabilidad. Además de reducir los costes en que incurría con AWS. "Como startup con un presupuesto ajustado, no podemos permitirnos cargos inesperados por los cubos de AWS S3", explica Manuel.
Implementación sencilla de servicios de cloud computing
Para ofrecer de forma rentable una latencia de vídeo inferior a un segundo y una experiencia fluida de visionado a nivel global, SharePlay recurrió a los servicios en la nube de Akamai.
“La implementación de los servicios de cloud computing optimizados de Akamai fue rápida y sencilla. Gracias a su panel intuitivo, Terraform en un nodo y el controlador de volúmenes persistentes en clúster, Akamai nos ofrece un tiempo de puesta en marcha más rápido que cualquier servicio que hayamos utilizado nunca”, afirma Odhe.
Transformación de la infraestructura y las operaciones
La migración de AWS a Akamai supuso un cambio radical para la infraestructura de SharePlay. “Akamai nos ha proporcionado más tiempo de actividad, un mayor rendimiento y una mejor gestión del tráfico”, señala Odhe. Además, con unas tarifas previsibles, SharePlay pudo mejorar su control sobre los costes. “Ha sido un gran alivio dejar de recibir cargos imprevistos de S3”.
En equipo, con un jugador de primera
Según Odhe, Akamai ha desempeñado un papel decisivo en el crecimiento de SharePlay. “Como estrella del espacio de la nube, la colaboración con Akamai ha sido clave para poder alcanzar nuestros objetivos”.
De cara al futuro, SharePlay se prepara para ampliar su liga de deportes electrónicos, la SharePlay League, junto con la actual serie de torneos PlayBowl, con una versión beta pública que se lanzará en 2025. Con el streaming de baja latencia y el servicio sin interrupciones de Akamai, Odhe confía en que los jugadores tendrán una experiencia excepcional. “Nos alegramos de seguir creciendo con Akamai, haciendo que nuestra plataforma sea aún más accesible para los usuarios de todo el mundo”, concluye Odhe.
Acerca de SharePlay Interactive
SharePlay Interactive redefine la forma en que se conectan los jugadores, los streamers y los creadores a través de experiencias interactivas e inmersivas. Con herramientas basadas en la IA que aumentan la visibilidad y facilitan la monetización e interacción, SharePlay acerca a los creadores a sus comunidades, impulsando el crecimiento, la participación y la conexión. SharePlay crea un entorno dinámico que acerca a los creadores y a sus comunidades, independientemente de si compiten entre ellos, retransmiten contenido o son simples espectadores. Obtenga más información sobre las innovadoras funciones de SharePlay y sus próximos eventos en SharePlay.tv.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.