Stadia Maps

Stadia Maps는 멋진 테마의 기본 지도를 제공할 뿐만 아니라 전 세계 사용자가 빠르고 안정적으로 지도에 접속할 수 있는 데이터 파이프라인과 인프라를 갖추고 있습니다. 실렌빈더는 "인프라에 집중하고 신중한 결정을 내리는데, 이것이 모든 차이를 만들어 냈습니다."라며 "인프라 덕분에 더 나은 제품을 제공할 수 있었고, 경우에 따라서는 경쟁사보다 75%에서 85%까지 할인된 가격으로 제공할 수 있었습니다.”라고 설명했습니다.



Stadia Maps는 이러한 인프라를 구축하기 위한 클라우드 서비스 공급자로 Linode(현 Akamai)를 선택했습니다. 두 회사는 대규모 공급업체가 제공하는 고가의 서비스 대비 저렴한 비용의 대안을 제공한다는 점에서 서로 닮았습니다.



실렌빈더는 "우리는 훌륭한 제품을 제공할 뿐만 아니라 고객을 대하는 방식이 차별화되어 있습니다. 고객의 비용을 절감해 주고, 매월 '놀랄 일이 없는' 일관된 청구서를 제공하며, 편리한 접근성을 통해 고객의 우려 사항을 경청하고 최선을 다해 해결합니다.”라며 "이러한 가치 제안이 익숙하게 느껴지지 않나요? 바로 클라우드 호스팅 사업자로서 Linode[현재 Akamai]가 Stadia Maps에 제공하는 가치와 정확히 일치하기 때문입니다.”라고 말했습니다.