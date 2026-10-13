2016년, 루크 실렌빈더와 이안 와그너(Ian Wagner)는 비용 효율적인 온라인 지도 솔루션을 찾고 있었습니다. 그러나 아름다운 스타일, 빠른 로딩 속도, 간편한 설정, 합리적인 가격 등 클라이언트의 요구사항을 충족하는 솔루션을 찾지 못한 이들의 필요는 곧 발명의 어머니가 되었습니다. 실렌빈더와 와그너는 Stadia Maps 지도 솔루션을 직접 구축했습니다.
실렌빈더는 "이 모든 데이터가 대부분 지도 데이터의 Wikipedia라고 할 수 있는 OpenStreetMap의 형태로 세상에 나와 있으며, 이러한 데이터를 가져와 사용 가능한 지도로 전환할 수 있는 방법이 많다는 것을 깨달았습니다."라고 회상했습니다. 약 6개월의 개발 기간 끝에 실렌빈더와 와그너는 첫 번째 클라이언트를 확보하고 Stadia Maps를 출시할 수 있었습니다. 실렌빈더는 "곧 초기 고객이 유입되어 회사의 기반이 되었습니다."라고 말했습니다.
“Linode[현 Akamai]가 광고한 성능, 우수한 지원 경험, 전 세계 서비스를 위한 충분한 대역폭을 Stadia Maps에 경쟁력 있는 가격으로 제공해 줄 것이라는 확신이 있었습니다.”- 루크 실렌빈더(Luke Seelenbinder), Stadia Maps 공동 설립자
2016년, 루크 실렌빈더와 이안 와그너(Ian Wagner)는 비용 효율적인 온라인 지도 솔루션을 찾고 있었습니다. 그러나 아름다운 스타일, 빠른 로딩 속도, 간편한 설정, 합리적인 가격 등 클라이언트의 요구사항을 충족하는 솔루션을 찾지 못한 이들의 필요는 곧 발명의 어머니가 되었습니다. 실렌빈더와 와그너는 Stadia Maps 지도 솔루션을 직접 구축했습니다.
전 세계에 입지 확보
이제 전 세계 기업은 Stadia Maps를 통해 전 세계에서 위치를 찾을 수 있습니다. 웹 사이트에 위치 지도를 표시하고 싶은 기업이 있다고 가정하겠습니다. Stadia Maps는 도시, 마을, 국가, 도로, 산, 호수, 강 등에 대한 모든 기본 데이터를 제공합니다. 또한 경로 설정 및 내비게이션 기능을 통해 웹 사이트 방문자가 자신의 여행 일정과 경로를 만들 수 있도록 지원합니다.
실렌빈더는 "현재 대부분의 고객은 여행, 부동산, 피트니스, 심지어 장례식장 등 다양한 업계에 종사하는 중소기업입니다."라며 "제품 측면에서 깔끔한 디자인과 안정적인 패키지를 제공하는 데 중점을 두기 때문에 일반적으로 클라이언트의 이전 솔루션에 비해 인프라와 데이터 제공 방식이 더 우수합니다. 또한 이전 공급업체에서 Stadia Maps로 전환하는 데 필요한 기술 지원을 제공해 간편하게 전환할 수 있도록 지원합니다.”라고 설명했습니다.
빠르고 안정적인 접속
Stadia Maps는 멋진 테마의 기본 지도를 제공할 뿐만 아니라 전 세계 사용자가 빠르고 안정적으로 지도에 접속할 수 있는 데이터 파이프라인과 인프라를 갖추고 있습니다. 실렌빈더는 "인프라에 집중하고 신중한 결정을 내리는데, 이것이 모든 차이를 만들어 냈습니다."라며 "인프라 덕분에 더 나은 제품을 제공할 수 있었고, 경우에 따라서는 경쟁사보다 75%에서 85%까지 할인된 가격으로 제공할 수 있었습니다.”라고 설명했습니다.
Stadia Maps는 이러한 인프라를 구축하기 위한 클라우드 서비스 공급자로 Linode(현 Akamai)를 선택했습니다. 두 회사는 대규모 공급업체가 제공하는 고가의 서비스 대비 저렴한 비용의 대안을 제공한다는 점에서 서로 닮았습니다.
실렌빈더는 "우리는 훌륭한 제품을 제공할 뿐만 아니라 고객을 대하는 방식이 차별화되어 있습니다. 고객의 비용을 절감해 주고, 매월 '놀랄 일이 없는' 일관된 청구서를 제공하며, 편리한 접근성을 통해 고객의 우려 사항을 경청하고 최선을 다해 해결합니다.”라며 "이러한 가치 제안이 익숙하게 느껴지지 않나요? 바로 클라우드 호스팅 사업자로서 Linode[현재 Akamai]가 Stadia Maps에 제공하는 가치와 정확히 일치하기 때문입니다.”라고 말했습니다.
위치, 위치, 위치
Stadia Maps가 전 세계 모든 위치의 고도를 제공하는 API를 출시했을 때 고객은 추가 비용을 지불할 필요가 없었습니다. "고도 데이터는 특히 러너와 사이클리스트가 경로를 계획하는 데 완벽한 동반자입니다. Linode[현재 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 서비스]의 오브젝트 스토리지 제품 덕분에 가격 인상 없이 이 추가 기능을 제공할 수 있었습니다.”
앞으로 나아갈 길
Stadia Maps의 미래 로드맵에는 어떤 이정표가 있나요? 실렌빈더는 "제품, 인프라, 지원, 문서화, 비즈니스 서비스를 개선하기 위한 과정을 지속적으로 계획하고 있습니다."라며 "고객의 삶을 더 편리하게 만들고 싶을 뿐입니다.”라고 말했습니다. 이러한 서비스 제공에 대한 열정이 Stadia Maps를 오늘날의 위치에 올려놓았습니다.
Stadia Maps 소개
Stadia Maps는 기업이 모든 사용자를 위한 멋진 지도를 만들 수 있는 툴을 제공합니다. 다양한 테마를 통해 모든 맥락에 맞는 다양한 선택지를 제공합니다. 수십 개의 언어와 스크립트를 지원하는 Stadia Maps는 모든 주요 매핑 라이브러리와 쉽게 통합되며, 풍부한 문서를 제공해 고객이 사용자가 어디에 있든 안심하고 더 빠르고 더 나은 지도를 제공할 수 있도록 지원합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.