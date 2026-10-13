2016 年，Luke Seelenbinder 和 Ian Wagner 在寻找一种经济高效的在线地图解决方案。当时，他们找不到一个解决方案来满足其客户对精美样式、快如闪电的加载速度、简单配置以及适宜价格的需求，而这一需求便成为他们创新的动力源泉：Seelenbinder 和 Wagner 开发出了自己的地图解决方案 Stadia Maps。
Seelenbinder 回忆道：“我们意识到所有这些数据就在那里，其中大部分都采用 OpenStreetMap 形式（您可以将该形式视为地图数据的维基百科），并且有很多方法能利用这些数据并将其转换为可用的地图。”在经过大约六个月的开发之后，Seelenbinder 和 Wagner 推出了 Stadia Maps，而那位客户也成为了他们的第一个客户。Seelenbinder 说道：“我们很快便有了大量客户，为我们公司的发展奠定了基础。”
“我知道 Linode [现在为 Akamai] 会向 Stadia Maps 提供所宣传的性能、出色的支持体验以及实现全球覆盖所需的带宽，并且价格实惠。”— Luke Seelenbinder，Stadia Maps 联合创始人
2016 年，Luke Seelenbinder 和 Ian Wagner 在寻找一种经济高效的在线地图解决方案。当时，他们找不到一个解决方案来满足其客户对精美样式、快如闪电的加载速度、简单配置以及适宜价格的需求，而这一需求便成为他们创新的动力源泉：Seelenbinder 和 Wagner 开发出了自己的地图解决方案 Stadia Maps。
标定企业位置
Stadia Maps 现在可以帮助世界各地的企业标定其具体的位置。举个例子，假设某个公司需要在其网站上放置一张自己所在位置的地图。Stadia Maps 可以提供相关城市、城镇、乡村、道路、山脉、湖泊、河流等的基础数据。 此外，Stadia Maps 也可以提供路线规划和导航功能，这让该公司的网站访客能够制定自己的行程和出行路线。
Seelenbinder 描述道：“我们当前的客户主要是各行各业的中小型企业，比如旅游、房地产、健身行业的公司，甚至还有殡仪馆。从产品角度看，我们专注于提供简洁设计和可靠的软件包，因此基础架构和数据的呈现方式通常比客户先前的解决方案更好。我们还会在客户从先前的提供商迁移到 Stadia Maps 时提供技术协助，从而让迁移过程变得简单。”
快速、可靠的访问
Stadia Maps 不仅提供具有精美主题的基本地图，还拥有数据管道和基础架构，让世界各地的用户能够快速、可靠地访问地图。Seelenbinder 解释道：“我们非常重视基础架构并谨慎地做出决策，这让一切都变得不同。我们的基础架构为我们提供了一款更好的产品，并且让我们能够提供力度很大的优惠，某些情况下我们的价格甚至只有竞争对手定价的 75% 到 85%。”
为了构建这个基础架构，Stadia Maps 转为使用 Linode（现在为 Akamai）的云服务。就目的而言，两家公司志同道合：提供高价值、低成本的服务来替代大规模提供商所提供的高成本服务。
Seelenbinder 表示：“除了提供出色的产品之外，我们与竞争对手的不同之处在于我们对待客户的方式：我们会为他们节省成本，每个月都会提供‘意料之中’的一致账单，而且能够倾听客户关注的问题并真正地加以解决。这种价值主张是否听起来很熟悉？理应如此，因为这正是我们的云托管服务提供商 Linode [现在为 Akamai] 向我们提供的价值。”
精确的位置数据
Stadia Maps 发布了一款 API，通过它来提供世界各地任何位置的海拔数据，而且并未要求客户支付任何额外费用。“海拔数据是路线规划的理想辅助信息，尤其适合跑步者和骑自行车者使用。我们能够免费提供此附加功能，这得益于 Linode [现在为 Akamai 云计算服务] 的对象存储产品。”
为将来规划路线
在 Stadia Maps 的路线图上，未来有哪些里程碑？Seelenbinder 表示：“我们一直在不断地规划行动路线，以改进我们的产品、基础架构、支持、文档和业务服务。我们的目的是让客户生活得更加舒心。”正是这种服务驱动力让 Stadia Maps 名扬四方。
Stadia Maps 简介
Stadia Maps 向各个公司提供工具，帮助他们为其用户创建精美地图。他们的主题提供了丰富的选择，能够适合任何情境。Stadia Maps 支持数十种语言和脚本，可以轻松与每个主要地图库进行集成，还提供了丰富的文档以确保客户能够为身在任何地方的用户提供更快、更好的地图，并充满信心地继续工作。
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