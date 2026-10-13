Stadia Maps 不仅提供具有精美主题的基本地图，还拥有数据管道和基础架构，让世界各地的用户能够快速、可靠地访问地图。Seelenbinder 解释道：“我们非常重视基础架构并谨慎地做出决策，这让一切都变得不同。我们的基础架构为我们提供了一款更好的产品，并且让我们能够提供力度很大的优惠，某些情况下我们的价格甚至只有竞争对手定价的 75% 到 85%。”



为了构建这个基础架构，Stadia Maps 转为使用 Linode（现在为 Akamai）的云服务。就目的而言，两家公司志同道合：提供高价值、低成本的服务来替代大规模提供商所提供的高成本服务。



Seelenbinder 表示：“除了提供出色的产品之外，我们与竞争对手的不同之处在于我们对待客户的方式：我们会为他们节省成本，每个月都会提供‘意料之中’的一致账单，而且能够倾听客户关注的问题并真正地加以解决。这种价值主张是否听起来很熟悉？理应如此，因为这正是我们的云托管服务提供商 Linode [现在为 Akamai] 向我们提供的价值。”