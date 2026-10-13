Stadia Maps

Stadia Mapsは、美しいテーマを持つ基本的な地図を提供するだけでなく、世界中のユーザーがすばやく確実に地図にアクセスできるようにするデータパイプラインとインフラも備えています。「私たちは、インフラに重点を置き、慎重に検討して決断を下しました。それが大きな違いとなって現れています」とSeelenbinder氏は言います。「当社のインフラのおかげで、製品のレベルが向上し、競合他社の価格よりも75～85%安くできるケースもあります」



このインフラを構築するために、Stadia Mapsはクラウドサービスの提携先をLinode（現Akamai）に変更しました。両社ともに、大手プロバイダーが提供する高価格なサービスに代わって、高価値で低コストのサービスを提供するという点で、似たような理念を持っている会社と言えます。



「優れた製品を提供するだけでなく、私たちの差別化要因は、お客様への対応の仕方です。当社は、顧客のコストを削減し、突発的な出費を伴わない、月ごとに一貫性のある請求書を提出します。また、お客様の懸念に耳を傾けて真摯に対応しています」とSeelenbinder氏は述べています。「このような価値提案には馴染みがあると思います。それはまさに、Linode（現Akamai）がクラウド・ホスティング・プロバイダーとして提供している価値そのものなのです」