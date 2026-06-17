2009년에 설립된 Capella Systems는 끊임없이 진화하는 방송 업계에 유연하며 적응성이 높은 최신 소프트웨어 솔루션을 제공합니다. 전 세계 미디어 전문가들은 트랜스코딩, 라이브 인코딩 및 패키징을 위해 Capella의 소프트웨어 솔루션을 사용해 고객에게 다가갑니다. Capella는 고객이 빠르게 변화하는 시장에 지속적으로 적응하도록 지원하는데 집중하고 있으며 자사 제품을 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송을 위한 세계에서 가장 분산된 플랫폼인 Akamai Cloud에서 실행하기로 결정했습니다.
"Akamai Cloud에서 클라우드 기반 솔루션을 제공함으로써 Capella와 고객은 비용 효율적인 방식으로 트랜스코딩 및 라이브 스트림을 할 수 있습니다."— 이쿠요 야마다(Ikuyo Yamada), Capella 설립자 겸 CEO
미디어 전문가의 성공 지원
비용 효율적이고 확장 가능한 트랜스코딩 및 스트리밍 지원
Capella의 소프트웨어 기반 VOD 트랜스코딩 및 라이브 인코딩 제품은 온프레미스 또는 클라우드에서 실행되기 때문에 미디어 전문가들은 최소한의 비용으로 워크플로를 최적화하고 수익화 기회를 극대화할 수 있습니다. 점점 더 많은 기업이 클라우드로 전환함에 따라, 이 회사는 고객이 손쉽게 사용할 수 있는 확장 가능하고 비용 효율적인 플랫폼에서 제품을 운영하고자 했습니다.
Capella 설립자 겸 CEO인 가자 야마다는 "클라우드 기반 워크플로는 비용이 많이 들 수 있기 때문에 비용을 최소화할 수 있는 파트너를 원했습니다. 또한 필요에 따라 쉽게 확장 및 축소할 수 있는 유연성이 필요했습니다. Akamai Cloud가 모든 요구사항을 충족시켰기 때문에 고객에게 매우 유연한 솔루션을 제공할 수 있었습니다."
Capella는 가동 및 실행에 깊은 인상을 받았습니다. 야마다는 "Akamai Cloud와의 통합은 특히 다른 주요 클라우드 플랫폼과의 통합에 비해 매우 손쉽게 이루어졌습니다."라고 말합니다.
시장의 요구사항에 지속적으로 적응
이제 미디어 전문가들에게 또 다른 옵션이 생겼습니다. Capella의 Cambria FTC를 사용해 대량의 VOD 자산을 트랜스코딩하든, Cambria Stream/Cambria Live를 사용해 콘텐츠를 스트리밍하고 수익화하든, 클라우드에서 확실하고 손쉽게 콘텐츠를 전송할 수 있습니다. 야마다는 "우리가 고객에게 Akamai Cloud에서 실행되는 솔루션을 사용할 것을 제안하면 고객은 Akamai 전문가의 지원을 받아 원활한 경험을 하게 될 것임은 분명합니다."라고 말합니다.
Cambria 제품은 대용량 트랜스코딩을 위해 클라우드 기반 GPU 가속을 지원합니다. 게다가, Cambria Stream은 고객의 기존 광고 삽입 및 라이브 인코딩 워크플로와 쉽게 통합되며 적응합니다. 또한, Capella의 Cambria 제품에는 웹 기반 사용자 인터페이스가 포함되어 있어 클라우드에서 트랜스코딩 및 패키징 엔진을 손쉽게 작동하고 관리할 수 있습니다.
야마다는 "저희는 시장 변화에 맞춰 발전하는 유연하고 적응성이 뛰어난 소프트웨어를 제공하는 데 주력하고 있으며, Akamai는 시장의 요구사항에 맞춰 신속하게 전환할 수 있습니다."라고 말합니다.
Capella Systems 소개
Capella는 2009년부터 라이브 스트리밍 및 VOD를 위한 고품질, 고밀도 트랜스코딩 분야에서 혁신을 거듭해 왔습니다. Cambria 제품의 유연한 최신 트랜스코딩 및 라이브 스트리밍 엔진은 고객의 요구사항에 맞게 조정되며, 모듈식으로 확장 가능하고 여러 클라우드 플랫폼 및 유명 미디어 툴과 긴밀하게 통합됩니다. 클라우드, 온프레미스 또는 하이브리드에서 실행되며 지능형 부하 분산, 스토리지 배포, 완전히 최적화된 워크플로를 제공합니다. 어떤 설정이든 가능한 아키텍처입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.