Capella Systems

Capella의 소프트웨어 기반 VOD 트랜스코딩 및 라이브 인코딩 제품은 온프레미스 또는 클라우드에서 실행되기 때문에 미디어 전문가들은 최소한의 비용으로 워크플로를 최적화하고 수익화 기회를 극대화할 수 있습니다. 점점 더 많은 기업이 클라우드로 전환함에 따라, 이 회사는 고객이 손쉽게 사용할 수 있는 확장 가능하고 비용 효율적인 플랫폼에서 제품을 운영하고자 했습니다.

Capella 설립자 겸 CEO인 가자 야마다는 "클라우드 기반 워크플로는 비용이 많이 들 수 있기 때문에 비용을 최소화할 수 있는 파트너를 원했습니다. 또한 필요에 따라 쉽게 확장 및 축소할 수 있는 유연성이 필요했습니다. Akamai Cloud가 모든 요구사항을 충족시켰기 때문에 고객에게 매우 유연한 솔루션을 제공할 수 있었습니다."

Capella는 가동 및 실행에 깊은 인상을 받았습니다. 야마다는 "Akamai Cloud와의 통합은 특히 다른 주요 클라우드 플랫폼과의 통합에 비해 매우 손쉽게 이루어졌습니다."라고 말합니다.