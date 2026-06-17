Fundada em 2009, a Capella Systems fornece soluções de software modernas, flexíveis e altamente adaptáveis para o setor de transmissão, que está em evolução constante. Profissionais de mídia em todo o mundo alcançam seus clientes com as soluções de software da Capella para transcoding, codificação ao vivo e empacotamento. Com foco em permitir que seus clientes se adaptem continuamente a um mercado que muda rapidamente, a Capella optou por executar seus produtos na Akamai Cloud, a plataforma de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo mais distribuída do mundo.
“A oferta de nossas soluções baseadas em nuvem na Akamai Cloud permite que nós e nossos clientes tenhamos uma maneira econômica de realizar transcoding e streaming ao vivo.”— Ikuyo Yamada, fundador e CEO, Capella
Capacitação de profissionais de mídia para que tenham sucesso
Transcoding e streaming econômicos e dimensionáveis
Os produtos de transcoding de VOD e codificação ao vivo baseados em software da Capella podem ser executados no local ou na nuvem, o que possibilita que os profissionais de mídia otimizem seus fluxos de trabalho e maximizem as oportunidades de monetização a um custo reduzido. À medida que mais empresas migram para a nuvem, a empresa procurou executar seus produtos em uma plataforma escalável e econômica que seus clientes pudessem usar facilmente.
Como explica Ikuyo Yamada, fundador e CEO da Capella, "Como um fluxo de trabalho baseado em nuvem pode ser caro, queríamos um parceiro que pudesse minimizar esse custo. Também queríamos aumentar e diminuir facilmente, conforme necessário. A Akamai Cloud atendeu a todas as nossas necessidades, permitindo-nos oferecer uma solução muito flexível aos nossos clientes."
A Capella ficou impressionada com a rápida disponibilização dos serviços. "Foi muito fácil fazer a integração com a Akamai Cloud, especialmente em comparação com integrações com outras grandes plataformas de nuvem", continua Yamada.
Adaptação contínua às necessidades do mercado
Agora, os profissionais de mídia têm outra opção. Quer estejam utilizando o Cambria FTC da Capella para transcodificar seu grande volume de ativos de VOD (Vídeo sob Demanda) ou o Cambria Stream/Cambria Live para transmitir e monetizar seu conteúdo, eles podem fazer isso com facilidade e segurança na nuvem. "Quando propomos que os clientes usem nossa solução em execução na Akamai Cloud, sabemos que eles terão uma experiência tranquila com o suporte dos especialistas da Akamai", diz Yamada.
Os produtos Cambria são compatíveis com a aceleração de GPU baseada em nuvem para transcoding de alto volume. Além disso, o Cambria Stream pode se integrar e adaptar facilmente aos fluxos de trabalho existentes de inserção de anúncios e codificação ao vivo dos clientes. Os produtos Cambria da Capella também possuem uma interface de usuário baseada na Web, o que facilita a operação e o gerenciamento de mecanismos de transcoding e empacotamento na nuvem.
"Estamos focados em fornecer software flexível e adaptável que evolui junto com o mercado e sabemos que a Akamai pode se adaptar às necessidades do mercado tão rapidamente quanto nós", conclui Yamada.
Sobre a Capella Systems
A Capella inova em transcoding de alta qualidade e alta densidade para streaming ao vivo e VOD (Vídeo sob Demanda) desde 2009. O moderno e flexível mecanismo de transcoding e streaming ao vivo dos produtos Cambria adapta-se aos requisitos dos clientes, é modular e escalável e se integra perfeitamente a várias plataformas de nuvem e ferramentas de mídia renomadas. Ele é executado na nuvem, no local ou de maneira híbrida, com balanceamento de carga inteligente, distribuição de armazenamento e fluxos de trabalho totalmente otimizados, independentemente da configuração. É a arquitetura que gera possibilidades.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.