Capella Systems

Os produtos de transcoding de VOD e codificação ao vivo baseados em software da Capella podem ser executados no local ou na nuvem, o que possibilita que os profissionais de mídia otimizem seus fluxos de trabalho e maximizem as oportunidades de monetização a um custo reduzido. À medida que mais empresas migram para a nuvem, a empresa procurou executar seus produtos em uma plataforma escalável e econômica que seus clientes pudessem usar facilmente.

Como explica Ikuyo Yamada, fundador e CEO da Capella, "Como um fluxo de trabalho baseado em nuvem pode ser caro, queríamos um parceiro que pudesse minimizar esse custo. Também queríamos aumentar e diminuir facilmente, conforme necessário. A Akamai Cloud atendeu a todas as nossas necessidades, permitindo-nos oferecer uma solução muito flexível aos nossos clientes."

A Capella ficou impressionada com a rápida disponibilização dos serviços. "Foi muito fácil fazer a integração com a Akamai Cloud, especialmente em comparação com integrações com outras grandes plataformas de nuvem", continua Yamada.