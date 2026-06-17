Capella Systems 成立于 2009 年，旨在为不断发展的广播行业提供现代、灵活且适应性强的软件解决方案。全球媒体专业人士都在利用 Capella 的转码、实时编码和打包软件解决方案为客户提供服务。为了让客户不断适应快速变化的市场，Capella 选择了依托 Akamai Cloud 运行其产品，该平台是全球分布广泛的云计算、安全防护和内容交付平台。
"在 Akamai Cloud 上提供我们的云端解决方案，能够为我们及客户提供具有成本效益的转码与实时直播方案。"Capella 创始人兼 CEO Ikuyo Yamada
为媒体专业人士插上成功的翅膀
实现经济高效且可扩展的转码和直播
Capella 基于软件的 VOD 转码和实时编码产品可运行在本地或云端，使媒体专业人士能够优化工作流程，并尽可能以更低的成本获得更多盈利机会。随着越来越多的企业改用云计算服务，该公司希望在一个可扩展且成本效益高的平台上运行其产品，以便客户能够轻松使用。
Capella 创始人兼 CEO Ikuyo Yamada 解释道：“由于基于云的工作流可能成本较高，我们希望找到一个能够最大程度降低这种成本的合作伙伴。此外，我们还希望根据需要轻松实现纵向扩缩。Akamai Cloud 满足了我们的所有需求，使我们能够为客户提供非常灵活的解决方案。”
Capella 对于该平台的启动和运行印象深刻。Yamada 继续说道：“与 Akamai Cloud 的集成非常容易，尤其是相较于与其他主流云平台的集成而言。”
不断适应市场需求
现在，媒体专业人士有了另一种选择。无论是利用 Capella 的 Cambria FTC 对大量 VOD 资产进行转码，还是利用 Cambria Stream/Cambria Live 对其内容进行流式传输并实现盈利，他们都可以在云端轻松自信地完成。Yamada 表示：“当建议客户使用我们在 Akamai Cloud 上运行的解决方案时，我们确信他们将在 Akamai 专家的支持下获得流畅的体验。”
Cambria 产品支持利用基于云的 GPU 加速完成大容量转码。此外，Cambria Stream 可以轻松集成并适应客户现有的广告植入和实时编码工作流程。同时，Capella 的 Cambria 产品还提供基于 Web 的用户界面，进而使在云端操作和管理转码和打包引擎更简单。
Yamada 总结道：“我们专注于提供灵活、适应性强且能随市场变化而演变的软件，并且我们知道 Akamai 能够和我们一样快速适应市场需求。”
关于 Capella Systems
自 2009 年以来，Capella 在直播和 VOD 的高质量、高密度转码方面进行了创新。Cambria 产品的现代、灵活转码和直播引擎能够适应客户的要求，采用模块化并且具备可扩展性，可与多个云平台及知名的媒体工具紧密集成。它可以在云端、本地或混合环境中运行，具有智能负载均衡、存储分布和全面优化的工作流程。无论如何进行配置，该架构都能充分发挥赋能作用。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。