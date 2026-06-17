Capella Systems

Capella 基于软件的 VOD 转码和实时编码产品可运行在本地或云端，使媒体专业人士能够优化工作流程，并尽可能以更低的成本获得更多盈利机会。随着越来越多的企业改用云计算服务，该公司希望在一个可扩展且成本效益高的平台上运行其产品，以便客户能够轻松使用。

Capella 创始人兼 CEO Ikuyo Yamada 解释道：“由于基于云的工作流可能成本较高，我们希望找到一个能够最大程度降低这种成本的合作伙伴。此外，我们还希望根据需要轻松实现纵向扩缩。Akamai Cloud 满足了我们的所有需求，使我们能够为客户提供非常灵活的解决方案。”

Capella 对于该平台的启动和运行印象深刻。Yamada 继续说道：“与 Akamai Cloud 的集成非常容易，尤其是相较于与其他主流云平台的集成而言。”