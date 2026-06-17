Capella Systems

Ora, i professionisti del settore dei media hanno un'altra opzione: possono passare facilmente e in modo sicuro al cloud sia se utilizzano Cambria FTC di Capella per eseguire il transcoding dei loro grandi volumi di risorse VOD o se utilizzano Cambria Stream/Cambria Live per effettuare lo streaming e monetizzare i loro contenuti. "Quando abbiamo proposto ai clienti di eseguire la nostra soluzione sull'Akamai Cloud, sapevamo di poter contare sull'assistenza degli esperti di Akamai per offrire un'experience eccellente", afferma Yamada.

I prodotti Cambria supportano l'accelerazione della GPU basata sul cloud per il transcoding di grandi volumi di contenuti. Inoltre, Cambria Stream si integra e si adatta facilmente ai workflow di codifica live e di inserimento degli annunci pubblicitari esistenti dei clienti. I prodotti Cambria di Capella presentano anche un'interfaccia utente basata sul web, che semplifica il funzionamento e la gestione del transcoding e del packaging dei motori nel cloud.

"Siamo focalizzati nell'intento di fornire soluzioni software flessibili e adattabili in grado di evolversi con il mercato. A tal scopo, sappiamo che Akamai può adattarsi alle esigenze del mercato con la nostra stessa velocità", conclude Yamada.