Fondata nel 2009, Capella Systems offre soluzioni software moderne, flessibili e altamente adattabili per il settore delle trasmissioni in continua evoluzione. I professionisti del settore dei media in tutto il mondo raggiungono i propri clienti con le soluzioni software di Capella per offrire servizi di transcoding, codifica live e packaging. Nell'intento di consentire ai propri clienti di adattarsi continuamente ad un mercato in rapida evoluzione, Capella ha scelto di eseguire i suoi prodotti sull'Akamai Cloud, la piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.
"L'esecuzione delle nostre soluzioni basate sul cloud sull'Akamai Cloud offre a noi e ai nostri clienti un modo conveniente per effettuare il transcoding e lo streaming live".- Ikuyo Yamada, fondatore e CEO, Capella
Le chiavi per il successo ai professionisti del settore dei media
Soluzioni di transcoding e streaming scalabili e convenienti
I prodotti per il transcoding e la codifica live basati su software di Capella possono essere eseguiti on-premise o nel cloud, quindi consentono ai professionisti del settore dei media di ottimizzare i propri workflow e massimizzare le opportunità di monetizzazione a costi ridotti. In un momento in cui si è assistito ad una sempre più diffusa adozione del cloud, l'azienda cercava di eseguire i suoi prodotti su una piattaforma scalabile e conveniente che risultasse facile da usare per i suoi clienti.
Come spiega Ikuyo Yamada, fondatore e CEO di Capella, "poiché un workflow basato sul cloud può risultare costoso, cercavamo un partner in grado di ridurre questa spesa. Inoltre, volevamo scalare facilmente le nostre soluzioni in base alle esigenze. La piattaforma Akamai Cloud ha soddisfatto tutte le nostre necessità, consentendoci di offrire ai nostri clienti una soluzione molto flessibile".
Capella è rimasta favorevolmente colpita dalla velocità con cui è tornata operativa. "L'integrazione con l'Akamai Cloud è stata semplicissima, soprattutto se confrontata con quella di altre importanti piattaforme cloud", continua Yamada.
Adattarsi continuamente alle esigenze del mercato
Ora, i professionisti del settore dei media hanno un'altra opzione: possono passare facilmente e in modo sicuro al cloud sia se utilizzano Cambria FTC di Capella per eseguire il transcoding dei loro grandi volumi di risorse VOD o se utilizzano Cambria Stream/Cambria Live per effettuare lo streaming e monetizzare i loro contenuti. "Quando abbiamo proposto ai clienti di eseguire la nostra soluzione sull'Akamai Cloud, sapevamo di poter contare sull'assistenza degli esperti di Akamai per offrire un'experience eccellente", afferma Yamada.
I prodotti Cambria supportano l'accelerazione della GPU basata sul cloud per il transcoding di grandi volumi di contenuti. Inoltre, Cambria Stream si integra e si adatta facilmente ai workflow di codifica live e di inserimento degli annunci pubblicitari esistenti dei clienti. I prodotti Cambria di Capella presentano anche un'interfaccia utente basata sul web, che semplifica il funzionamento e la gestione del transcoding e del packaging dei motori nel cloud.
"Siamo focalizzati nell'intento di fornire soluzioni software flessibili e adattabili in grado di evolversi con il mercato. A tal scopo, sappiamo che Akamai può adattarsi alle esigenze del mercato con la nostra stessa velocità", conclude Yamada.
Informazioni su Capella Systems
Capella innova il transcoding di alta qualità e ad alta densità per i servizi di streaming live e VOD dal 2009. Il motore moderno e flessibile di transcoding e streaming live dei prodotti Cambria si adatta alle esigenze dei clienti, è modulare e scalabile e si integra perfettamente con più piattaforme cloud e rinomati strumenti multimediali. Questo motore può essere eseguito nel cloud, on-premise o in modalità ibrida con bilanciamento del carico intelligente, distribuzione dello storage e workflow completamente ottimizzati: un'architettura funzionale con qualsiasi configurazione.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.