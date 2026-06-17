Capella Systems

Las soluciones de software de Capella para la codificación y transcodificación de vídeo en directo a la carta se pueden ejecutar a nivel local o en la nube. De este modo, las empresas pueden optimizar sus flujos de trabajo y maximizar la monetización con una inversión mínima. Ante la mayor popularidad de la nube, la empresa buscaba ejecutar sus productos en una plataforma escalable y rentable que sus clientes pudieran utilizar fácilmente.

Como explica Ikuyo Yamada, fundadora y directora ejecutiva de Capella: "Los flujos de trabajo basados en la nube pueden resultar costosos, y queríamos una solución que minimizara los costes. También necesitábamos adaptar la capacidad a las necesidades fácilmente. Para nosotros, Akamai Cloud es la solución ideal y nos da la flexibilidad que necesitan nuestros clientes".

La puesta en marcha fue impresionante. "La integración con Akamai Cloud fue facilísima, sobre todo si la comparamos con otras grandes plataformas de nube", destaca Yamada.