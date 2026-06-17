Fundada en 2009, Capella Systems proporciona soluciones de software modernas, flexibles y altamente adaptables para el variable e innovador sector de las retransmisiones. Gracias a estos servicios, proveedores internacionales de contenidos realizan tareas de transcodificación, codificación en directo y empaquetado para llegar a su público. Para que sus clientes puedan adaptarse a los constantes cambios, Capella decidió ejecutar sus productos en Akamai Cloud, la plataforma de cloud computing, seguridad y distribución de contenido más distribuida del mundo.
"Ofrecer nuestras soluciones basadas en la nube en Akamai Cloud nos brinda, tanto a nosotros como a nuestros clientes, una forma rentable de transcodificar y transmitir en vivo."Ikuyo Yamada, fundadora y directora ejecutiva de Capella
Los mejores recursos para los profesionales de los contenidos multimedia
Transcodificación y streaming rentables y escalables
Las soluciones de software de Capella para la codificación y transcodificación de vídeo en directo a la carta se pueden ejecutar a nivel local o en la nube. De este modo, las empresas pueden optimizar sus flujos de trabajo y maximizar la monetización con una inversión mínima. Ante la mayor popularidad de la nube, la empresa buscaba ejecutar sus productos en una plataforma escalable y rentable que sus clientes pudieran utilizar fácilmente.
Como explica Ikuyo Yamada, fundadora y directora ejecutiva de Capella: "Los flujos de trabajo basados en la nube pueden resultar costosos, y queríamos una solución que minimizara los costes. También necesitábamos adaptar la capacidad a las necesidades fácilmente. Para nosotros, Akamai Cloud es la solución ideal y nos da la flexibilidad que necesitan nuestros clientes".
La puesta en marcha fue impresionante. "La integración con Akamai Cloud fue facilísima, sobre todo si la comparamos con otras grandes plataformas de nube", destaca Yamada.
Adaptación constante a las necesidades del mercado
Ahora, los profesionales del sector multimedia tienen una alternativa más. Pueden usar Cambria FTC de Capella en sus transcodificaciones de grandes volúmenes de recursos de vídeo a la carta, pero también tienen a su disposición Cambria Stream/Cambria Live para el streaming. De este modo monetizan mejor sus contenidos; todo ello de forma sencilla, fiable y en la nube. "Cuando proponemos a los clientes que utilicen nuestra solución en Akamai Cloud, tenemos la certeza de que tendrán una experiencia excepcional y contarán con la ayuda de los expertos de Akamai", afirma Yamada.
Los productos Cambria admiten la aceleración de GPU en la nube para la transcodificación de grandes volúmenes. Además, Cambria Stream puede integrarse fácilmente con los flujos de trabajo de inserción de anuncios y codificación en directo de los clientes y adaptarse a ellos. Es más, los productos Cambria de Capella también cuentan con una interfaz de usuario web, lo que facilita el funcionamiento y la gestión de los motores de transcodificación y empaquetado en la nube.
"Nos centramos en proporcionar software flexible y adaptable que evoluciona con el mercado, y sabemos que Akamai puede avanzar tan rápido como nosotros en esta adaptación", concluye Yamada.
Acerca de Capella Systems
Capella lleva innovando en la transcodificación de alta calidad y alta densidad para streaming en directo y vídeo a la carta (VOD) desde 2009. El moderno y flexible motor de transcodificación y streaming en directo de los productos de Cambria se adapta a los requisitos de los clientes, es modular y escalable, y se integra perfectamente con varias plataformas en la nube y herramientas multimedia de renombre. Se ejecuta en la nube, en entornos locales o híbridos, con balanceo de carga inteligente, distribución del almacenamiento y flujos de trabajo totalmente optimizados. Sea cual sea la configuración, es una arquitectura que facilita la prestación de servicios.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.