Capella Systems

Les produits logiciels de transcoding de vidéo à la demande (VOD) et d'encodage live de Capella peuvent être exécutés sur site ou dans le cloud, permettant ainsi aux professionnels des médias d'optimiser leurs flux de travail et de maximiser les opportunités de monétisation à moindres coûts. Alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers le cloud, l'entreprise a cherché à exécuter ses produits sur une plateforme évolutive et économique, que ses clients pourraient facilement utiliser.

Comme l'explique Ikuyo Yamada, fondateur et PDG de Capella, « un flux de travail basé dans le cloud pouvant être coûteux, nous voulions un partenaire capable de minimiser ce coût. Nous recherchions également une solution capable de s'adapter à la charge de travail, en fonction des besoins. Akama Cloud a répondu à tous nos besoins, nous permettant d'offrir une solution très flexible à nos clients. »

Capella a été impressionnée par la mise en route. « Par rapport aux intégrations avec d'autres plateformes cloud majeures, l'intégration avec Akamai Cloud a été très simple », poursuit M. Yamada.