Fondée en 2009, l'entreprise Capella Systems fournit des solutions logicielles flexibles et hautement adaptables destinées au secteur en constante évolution de la diffusion. Les professionnels des médias du monde entier atteignent leurs clients avec les solutions logicielles de Capella pour le transcoding, l'encodage live et le packaging. Soucieuse de permettre à ses clients de s'adapter continuellement à un marché en constante évolution, Capella a choisi d'exécuter ses produits sur Akamai Cloud, la plateforme cloud la plus distribuée au monde pour le Cloud Computing, la sécurité et la diffusion de contenu.
« Notre offre de solutions basées dans le cloud sur Akamai Cloud nous permet, à nous et à nos clients, de bénéficier de capacités de transcoding et de diffusion live à moindres coûts. »— Ikuyo Yamada, fondateur et PDG de Capella
Donner aux professionnels des médias les moyens de réussir
Pour un transcoding et une diffusion live économiques et évolutifs
Les produits logiciels de transcoding de vidéo à la demande (VOD) et d'encodage live de Capella peuvent être exécutés sur site ou dans le cloud, permettant ainsi aux professionnels des médias d'optimiser leurs flux de travail et de maximiser les opportunités de monétisation à moindres coûts. Alors que de plus en plus d'entreprises se tournent vers le cloud, l'entreprise a cherché à exécuter ses produits sur une plateforme évolutive et économique, que ses clients pourraient facilement utiliser.
Comme l'explique Ikuyo Yamada, fondateur et PDG de Capella, « un flux de travail basé dans le cloud pouvant être coûteux, nous voulions un partenaire capable de minimiser ce coût. Nous recherchions également une solution capable de s'adapter à la charge de travail, en fonction des besoins. Akama Cloud a répondu à tous nos besoins, nous permettant d'offrir une solution très flexible à nos clients. »
Capella a été impressionnée par la mise en route. « Par rapport aux intégrations avec d'autres plateformes cloud majeures, l'intégration avec Akamai Cloud a été très simple », poursuit M. Yamada.
Adaptation permanente aux besoins du marché
Aujourd'hui, les professionnels des médias ont une autre option. Qu'ils utilisent Cambria FTC de Capella pour transcoder leur grand volume de ressources de vidéo à la demande (VOD), ou Cambria Stream/Cambria Live pour diffuser et monétiser leur contenu, ils peuvent le faire facilement et en toute confiance dans le cloud. « Lorsque nous proposons à nos clients d'utiliser notre solution sur Akamai Cloud, nous savons qu'ils bénéficieront d'une expérience fluide soutenue par les experts d'Akamai », explique M. Yamada.
Les produits Cambria prennent en charge l'accélération du processeur graphique basé dans le cloud pour le transcoding de gros volumes de données. De plus, Cambria Stream peut facilement s'intégrer et s'adapter aux flux de travail d'insertion publicitaire et d'encodage live existants des clients. Enfin, les produits Cambria de Capella disposent également d'une interface utilisateur basée sur le Web, ce qui facilite l'exploitation et la gestion des moteurs de transcoding et de packaging dans le cloud.
« Nous nous efforçons de fournir des logiciels flexibles et adaptables qui évoluent avec le marché, et nous savons qu'Akamai peut évoluer aussi vite que nous pour s'adapter à ces besoins », conclut M. Yamada.
À propos de Capella Systems
Capella innove depuis 2009 dans le domaine du transcoding de haute qualité et de haute densité pour la diffusion live et la vidéo à la demande (VOD). Le moteur de transcoding et de diffusion live des produits Cambria s'adapte aux exigences des clients, est modulaire et évolutif, et s'intègre étroitement à de multiples plateformes cloud ainsi qu'à des outils multimédias renommés. Il peut être exécuté dans le cloud, sur site ou de manière hybride, et assure un équilibrage intelligent de la charge, la distribution du stockage et des flux de travail entièrement optimisés, quelle que soit la configuration, grâce à son architecture.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.