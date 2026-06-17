Capella Systems wurde 2009 gegründet und bietet moderne, flexible und besonders anpassbare Softwarelösungen für die sich ständig weiterentwickelnde Fernsehbranche. Medienexperten auf der ganzen Welt erreichen ihre Kunden mit Softwarelösungen von Capella für Transcoding, Live-Codierung und Packaging. Capella hat sich für die Ausführung seiner Produkte auf der Akamai Cloud entschieden, der weltweit am weitesten verteilten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung. Damit sollen Kunden in die Lage versetzt werden, sich kontinuierlich an einen Markt anzupassen, der sich rasant ändert.
„Die Bereitstellung unserer cloudbasierten Lösungen in der Akamai Cloud ermöglicht uns und unseren Kunden eine kostengünstige Möglichkeit, Inhalte zu transcodieren und live zu streamen.“– Ikuyo Yamada, Gründerin und CEO, Capella
Medienexperten für den Erfolg ausstatten
Kostengünstiges, skalierbares Transcoding und Streaming
Die softwarebasierten Produkte von Capella für VOD-Transcodierung und Live-Codierung können vor Ort oder in der Cloud ausgeführt werden. So können Medienexperten ihre Workflows optimieren und die Monetarisierungsmöglichkeiten bei minimalen Kosten maximieren. Da immer mehr Unternehmen auf die Cloud umstellen, war eine skalierbare, kostengünstige Plattform gefragt, die von Kunden problemlos genutzt werden kann.
Ikuyo Yamada, Gründerin und CEO von Capella, erklärt: „Da ein cloudbasierter Workflow teuer sein kann, waren wir auf der Suche nach einem Partner, der diese Kosten so gering wie möglich halten kann. Außerdem wollten wir bei Bedarf einfach nach oben und unten skalieren können.. Akamai Cloud hat all unsere Anforderungen erfüllt und ermöglicht es uns, unseren Kunden eine sehr flexible Lösung anzubieten.“
Capella war beeindruckt von der schnellen Einrichtung. „Die Integration mit Akamai Cloud war sehr einfach, insbesondere im Vergleich zu Integrationen mit anderen großen Cloudplattformen“, fährt Yamada fort.
Ständige Anpassung an Marktanforderungen
Jetzt haben Medienexperten eine andere Option. Ganz gleich, ob sie Capella Cambria FTC zum Transcodieren großer Mengen von VOD-Assets verwenden oder Cambria Stream/Cambria Live zum Streamen und Monetarisieren ihrer Inhalte – sie können dies ganz einfach und sicher in der Cloud tun. „Wenn wir unseren Kunden empfehlen, unsere Lösung in der Akamai Cloud zu verwenden, wissen wir, dass sie ein reibungsloses Erlebnis haben werden, das von den Experten von Akamai unterstützt wird“, meint Yamada.
Cambria-Produkte unterstützen die Cloud-basierte GPU-Beschleunigung für die Transcodierung großer Datenmengen. Darüber hinaus kann Cambria Stream problemlos in bestehende Kunden-Workflows zum Einfügen von Anzeigen und Live-Kodierung integriert und an diese angepasst werden. Darüber hinaus verfügen die Cambria-Produkte von Capella über eine webbasierte Benutzeroberfläche, die die Bedienung und Verwaltung von Transcoding- und Packaging-Engines in der Cloud vereinfacht.
„Wir konzentrieren uns darauf, flexible, anpassungsfähige Software bereitzustellen, die sich mit dem Markt weiterentwickelt, und wissen, dass Akamai sich genauso schnell wie wir an Marktanforderungen anpassen kann“, fasst Yamada zusammen.
Über Capella Systems
Capella hat seit 2009 Innovationen bei der qualitativ hochwertigen Transcodierung mit hoher Dichte für Live-Streaming und VOD entwickelt. Die moderne, flexible Transcodierungs- und Live-Streaming-Engine von Cambria-Produkten passt sich den Kundenanforderungen an, ist modular und skalierbar und lässt sich nahtlos in mehrere Cloud-Plattformen und renommierte Medientools integrieren. Sie wird entweder in der Cloud, vor Ort oder hybrid ausgeführt, mit intelligentem Lastausgleich, Speicherverteilung und vollständig optimierten Workflows. Ganz gleich, welche Konfiguration – dies ist eine Architektur, die unterstützt.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.