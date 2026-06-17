Capella Systems

Die softwarebasierten Produkte von Capella für VOD-Transcodierung und Live-Codierung können vor Ort oder in der Cloud ausgeführt werden. So können Medienexperten ihre Workflows optimieren und die Monetarisierungsmöglichkeiten bei minimalen Kosten maximieren. Da immer mehr Unternehmen auf die Cloud umstellen, war eine skalierbare, kostengünstige Plattform gefragt, die von Kunden problemlos genutzt werden kann.

Ikuyo Yamada, Gründerin und CEO von Capella, erklärt: „Da ein cloudbasierter Workflow teuer sein kann, waren wir auf der Suche nach einem Partner, der diese Kosten so gering wie möglich halten kann. Außerdem wollten wir bei Bedarf einfach nach oben und unten skalieren können.. Akamai Cloud hat all unsere Anforderungen erfüllt und ermöglicht es uns, unseren Kunden eine sehr flexible Lösung anzubieten.“

Capella war beeindruckt von der schnellen Einrichtung. „Die Integration mit Akamai Cloud war sehr einfach, insbesondere im Vergleich zu Integrationen mit anderen großen Cloudplattformen“, fährt Yamada fort.