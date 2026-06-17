Capella Systems

CapellaのソフトウェアベースのVODトランスコーディング製品とライブエンコーディング製品は、オンプレミスまたはクラウドで実行できるため、メディアプロフェッショナルはワークフローを最適化し、最小限のコストで収益化の機会を最大限に生かすことができます。クラウドに移行するエンタープライズが増えるなか、同社はスケーラブルでコスト効率に優れ、顧客が簡単に利用できるプラットフォーム上で自社の製品を実行しようと努めました。

Capellaの創業者兼CEOである山田育代氏は次のように述べています。「クラウドベースのワークフローはコストがかかる可能性があるため、弊社はそのコストを最小限に抑えられるパートナーを必要としていました。また、必要に応じて簡単にスケールアップおよびスケールダウンできるようにしたいとも考えていました。Akamai Cloudは弊社のあらゆるニーズに対応しているため、お客様に非常に柔軟なソリューションを提供することができました」

製品を稼働できたとき、Capellaは感銘を受けました。「特に他の大手クラウドプラットフォームとの統合と比較して、Akamai Cloudとの統合は非常に簡単でした」と山田氏は続けました。