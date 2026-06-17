Capella Systems

2009年に設立されたCapella Systemsは、進化し続ける放送業界向けに、柔軟で適応力のある最先端のソフトウェアソリューションを提供しています。Capellaが提供するトランスコーディング、ライブエンコーディング、パッケージングのためのソフトウェアソリューションを使用して、世界中のメディアプロフェッショナルが顧客にリーチしています。Capellaは、顧客が市場の急激な変化に常に適応できるようにすることを目標として、クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツ配信のための世界で最も分散されたプラットフォームであるAkamai Cloud上で自社の製品を稼働することを選択しました。
「弊社のクラウドベースのソリューションをAkamai Cloud上に構築することで、弊社もお客様も、トランスコーディングとライブストリーミングのコスト効率を高めることができています」— Capella社、創業者兼CEO、山田育代氏
メディアプロフェッショナルを成功に導くソリューションを提供
コスト効率が高くスケーラブルなトランスコーディングとストリーミングを実現
CapellaのソフトウェアベースのVODトランスコーディング製品とライブエンコーディング製品は、オンプレミスまたはクラウドで実行できるため、メディアプロフェッショナルはワークフローを最適化し、最小限のコストで収益化の機会を最大限に生かすことができます。クラウドに移行するエンタープライズが増えるなか、同社はスケーラブルでコスト効率に優れ、顧客が簡単に利用できるプラットフォーム上で自社の製品を実行しようと努めました。
Capellaの創業者兼CEOである山田育代氏は次のように述べています。「クラウドベースのワークフローはコストがかかる可能性があるため、弊社はそのコストを最小限に抑えられるパートナーを必要としていました。また、必要に応じて簡単にスケールアップおよびスケールダウンできるようにしたいとも考えていました。Akamai Cloudは弊社のあらゆるニーズに対応しているため、お客様に非常に柔軟なソリューションを提供することができました」
製品を稼働できたとき、Capellaは感銘を受けました。「特に他の大手クラウドプラットフォームとの統合と比較して、Akamai Cloudとの統合は非常に簡単でした」と山田氏は続けました。
市場のニーズに継続的に対応
現在、メディアプロフェッショナルには新たな選択肢があります。CapellaのCambria FTCを使用して大量のVODアセットをトランスコードする場合も、Cambria Stream／Cambria Liveを使用してコンテンツをストリーミングして収益化する場合も、クラウドで自信を持って簡単に実行できます。「Akamai Cloudで実行されるソリューションを使用することをお客様に提案する際、弊社はAkamaiのエキスパートによってスムーズな体験がお客様に提供されることを確信しています」と山田氏は述べています。
Cambria製品は、大容量トランスコーディングのためのクラウドベースのGPUアクセラレーションをサポートしています。さらに、Cambria Streamは、既存の広告挿入ワークフローやライブ・エンコーディング・ワークフローと簡単に統合して、それらに適応することができます。さらに、CapellaのCambria製品はWebベースのユーザーインターフェースを備えているため、クラウド内でトランスコーディングエンジンとパッケージングエンジンを簡単に操作および管理できます。
山田氏は次のように述べています。「弊社は、市場に合わせて進化する柔軟で適応力のあるソフトウェアを提供することに重点を置いています。そして、Akamaiは弊社と足並みを揃え、市場のニーズに応じて迅速に動くことができると確信しています」
Capella Systemsについて
Capellaは、2009年以来、ライブストリーミングおよびVOD向けの高品質かつ高密度のトランスコーディングにおいて革新に取り組んできました。Cambria製品の最先端の柔軟なトランスコーディングおよびライブストリーミングエンジンは、モジュール式でスケーラビリティに優れ、顧客の要件に適応し、複数のクラウドプラットフォームや定評のあるメディアツールと緊密に統合します。インテリジェントな負荷分散、ストレージ分散、完全に最適化されたワークフローにより、クラウド、オンプレミス、ハイブリッドのいずれでも、どのような設定でも動作します。まさに、不可能を可能にするアーキテクチャです。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。