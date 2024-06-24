G&L Systemhaus

G&L은 수년 동안 Akamai의 지원을 받아 독일 최대 규모의 온라인 이벤트를 안전하고 빠르게 전송해 왔습니다. Akamai가 Akamai Cloud를 출시한다는 소식을 접했을 때, G&L은 대규모로 분산된 엣지 및 클라우드 플랫폼을 활용할 수 있게 되어 매우 기뻤습니다.

G&L의 공동 설립자 겸 CEO인 알렉산더 레친스키(Alexander Leschinsky)는 G&L이 제공하는 서비스의 안정성과 품질이 중요하다고 설명합니다. "대규모 이벤트를 진행하기 위해 중요도가 높은 워크로드를 다른 클라우드 공급업체에서 Akamai Cloud로 이전했으며, 경험과 확장성은 완벽했습니다."라고 레친스키는 말합니다.

동시에 Akamai Cloud는 G&L이 고객에게 막대한 비용 절감 효과를 전달하도록 지원합니다. G&L이 전송하는 미디어 워크로드의 규모가 크기 때문에 이그레스 비용도 막대합니다. "이러한 워크로드를 기존 클라우드 공급업체에서 Akamai Cloud로 이전해 이그레스 비용을 90% 절감할 수 있었습니다. 이그레스 비용 절감은 G&L과 고객 모두에 경제적으로 큰 도움이 됩니다."라고 레친스키는 덧붙입니다.