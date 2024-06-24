G&L Systemhaus는 전 세계에 고품질 미디어 콘텐츠를 빠르고 안정적으로 전송하는 매니지드 서비스 공급업체입니다. 독일 최대 방송사, 주요 이벤트, 정부 기관은 20년 넘게 G&L을 믿고 오디오 및 비디오 콘텐츠를 라이브 및 온디맨드 방식으로 전송해 왔습니다. G&L은 거의 같은 기간 동안 Akamai와 파트너십을 맺고 고객에게 정교한 콘텐츠 전송 서비스 및 기능을 제공해 왔습니다. 최근에는 맞춤형 멀티클라우드 미디어 스택을 쉽고 비용 효율적으로 확장하고자 Akamai Cloud를 활용하고 있습니다.
"Akamai Cloud는 최고의 분산 엣지 및 클라우드 플랫폼을 제공합니다. Akamai를 사용해 쉽고, 안정적이고, 비용 효율적으로 맞춤형 멀티클라우드 미디어 스택을 확장함으로써 고객에게 탁월한 가치를 제공할 수 있습니다."— 알렉산더 레친스키(Alexander Leschinsky), G&L 공동 설립자 겸 CEO
독일의 고품질 미디어 콘텐츠 전송
이그레스 비용의 획기적인 절감
G&L은 수년 동안 Akamai의 지원을 받아 독일 최대 규모의 온라인 이벤트를 안전하고 빠르게 전송해 왔습니다. Akamai가 Akamai Cloud를 출시한다는 소식을 접했을 때, G&L은 대규모로 분산된 엣지 및 클라우드 플랫폼을 활용할 수 있게 되어 매우 기뻤습니다.
G&L의 공동 설립자 겸 CEO인 알렉산더 레친스키(Alexander Leschinsky)는 G&L이 제공하는 서비스의 안정성과 품질이 중요하다고 설명합니다. "대규모 이벤트를 진행하기 위해 중요도가 높은 워크로드를 다른 클라우드 공급업체에서 Akamai Cloud로 이전했으며, 경험과 확장성은 완벽했습니다."라고 레친스키는 말합니다.
동시에 Akamai Cloud는 G&L이 고객에게 막대한 비용 절감 효과를 전달하도록 지원합니다. G&L이 전송하는 미디어 워크로드의 규모가 크기 때문에 이그레스 비용도 막대합니다. "이러한 워크로드를 기존 클라우드 공급업체에서 Akamai Cloud로 이전해 이그레스 비용을 90% 절감할 수 있었습니다. 이그레스 비용 절감은 G&L과 고객 모두에 경제적으로 큰 도움이 됩니다."라고 레친스키는 덧붙입니다.
유연성을 강화하는 아키텍처로 전환
G&L은 Akamai Cloud Computing 덕분에 고객을 위해 애플리케이션을 설계하고 구축하는 방식을 재고할 수 있었습니다. 레친스키는 코드나 애플리케이션 배포를 담당하지 않지만, Akamai Cloud Computing 서비스의 작업 편의성을 높이 평가합니다. "다른 주요 클라우드 공급업체보다 훨씬 더 간편하게 작업할 수 있습니다."
이를 염두에 두고 G&L은 애플리케이션을 더 모듈화되고 자율적인 방식으로 재설계하고 있습니다. "클라우드 공급업체와 협력하는 방식을 재고해 온프레미스, Akamai Cloud 그리고 필요한 경우 다른 클라우드 공급업체에 애플리케이션을 더 쉽게 배포할 수 있게 포지셔닝하고 있습니다."라고 레친스키는 결론짓습니다.
G&L Systemhaus 정보
G&L Systemhaus: 모든 스트리밍 니즈를 한 곳에서 제공합니다. G&L을 사용하면 라이브 및 온디맨드, 온프레미스, 클라우드 및 하이브리드에서 오디오 및 비디오 콘텐츠를 쉽게 전송할 수 있습니다. 지난 20년간 유럽 최대 방송사, 주요 이벤트 및 정부 기관이 신뢰하는 기술력을 갖춘 친화력 있는 국제팀이 연중무휴 24시간 지원을 통해 고객의 서비스를 세심하게 관리합니다. G&L은 디지털 미디어 처리 및 전송을 효율적이고 지속가능하게 만들고자 최선을 다합니다. G&L은 안정적이고 친환경적인 스트리밍 설정을 구축하고 유지하는 데 도움을 줄 수 있는 완벽한 파트너입니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.