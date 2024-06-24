A G&L Systemhaus é uma provedora de serviços gerenciados que garante a entrega rápida e confiável de conteúdo de mídia de alta qualidade em todo o mundo. Há mais de duas décadas, as maiores emissoras e agências de eventos da Alemanha, assim como entidades governamentais do país, confiam na G&L para fornecer seu conteúdo audiovisual ao vivo e sob demanda. Por quase o mesmo período de tempo, a G&L conta com a parceria da Akamai para fornecer serviços e recursos sofisticados de entrega de conteúdo a seus clientes. Mais recentemente, ela passou a usar a Akamai Cloud para expandir de forma fácil e econômica sua pilha de mídia multinuvem personalizada.
“A Akamai Cloud fornece a melhor plataforma de nuvem e edge distribuída. Estamos usando a Akamai para expandir nosso stack de mídia multinuvem personalizado com facilidade, confiabilidade e economia, ajudando-nos a gerar valor incomparável para os nossos clientes.”— Alexander Leschinsky, cofundador e CEO, G&L
Entrega de conteúdo de mídia alemão de alta qualidade
Redução drástica de custos de saída
Há anos, a G&L confia na Akamai para ajudá-la a garantir a entrega rápida e segura de alguns dos maiores eventos online da Alemanha. Quando a empresa descobriu que a Akamai estava lançando a Akamai Cloud, ela ficou animada para aproveitar essa plataforma de nuvem e edge distribuída em massa.
Como explica Alexander Leschinsky, cofundador e CEO da G&L, é importante que os serviços que sua empresa fornece sejam confiáveis e de alta qualidade. "Transferimos workloads realmente importantes de outros provedores de nuvem para a Akamai Cloud a fim de realizar grandes eventos, e a experiência e a escala foram perfeitas", diz Leschinsky.
Ao mesmo tempo, a Akamai Cloud está capacitando a G&L a proporcionar uma enorme economia de custos aos seus clientes. O grande tamanho das workloads de mídia que a G&L entrega resulta em enormes custos de saída. "Ao mover essas workloads de um provedor de nuvem tradicional para a Akamai Cloud, conseguimos economizar 90% em custos de saída. Essa redução nos custos de saída é um divisor de águas econômico para nós e nossos clientes", continua Leschinsky.
Inspiração para novas mudanças e mais flexibilidade
A Akamai Cloud Computing inspirou a G&L a reformular a maneira como ela projeta e cria aplicativos para seus clientes. Embora ele não implante códigos ou aplicativos em sua função, Leschinsky aprecia a facilidade de trabalhar com os serviços de computação em nuvem da Akamai: "É muito mais simples trabalhar com eles do que com os outros grandes provedores de nuvem."
Com isso em mente, a G&L está rearquitetando suas aplicações para serem mais modulares e autônomas. Leschinsky conclui: "Estamos reformulando a nossa maneira de trabalhar com provedores de nuvem, posicionando-nos para implantar mais facilmente nossas aplicações no local, na Akamai Cloud e em outros provedores de nuvem, se necessário".
Sobre a G&L Systemhaus
G&L Systemhaus: todas as suas necessidades de streaming em um só lugar. A G&L permite que você forneça conteúdo audiovisual com facilidade, ao vivo e sob demanda, no local, na nuvem e em arquiteturas híbridas. Com nossa força técnica, que há mais de duas décadas conta com a confiança das maiores emissoras e agências de eventos da Europa, assim como de entidades governamentais do continente, nossa equipe internacional oferece suporte dedicado e ininterrupto aos seus serviços. A G&L tem o compromisso de tornar o processamento e a entrega de mídia digital eficientes e sustentáveis. Somos a parceira perfeita para ajudar você a desenvolver e manter uma estrutura de streaming confiável e ecológica.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.