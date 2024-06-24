G&L Systemhaus

Há anos, a G&L confia na Akamai para ajudá-la a garantir a entrega rápida e segura de alguns dos maiores eventos online da Alemanha. Quando a empresa descobriu que a Akamai estava lançando a Akamai Cloud, ela ficou animada para aproveitar essa plataforma de nuvem e edge distribuída em massa.

Como explica Alexander Leschinsky, cofundador e CEO da G&L, é importante que os serviços que sua empresa fornece sejam confiáveis e de alta qualidade. "Transferimos workloads realmente importantes de outros provedores de nuvem para a Akamai Cloud a fim de realizar grandes eventos, e a experiência e a escala foram perfeitas", diz Leschinsky.

Ao mesmo tempo, a Akamai Cloud está capacitando a G&L a proporcionar uma enorme economia de custos aos seus clientes. O grande tamanho das workloads de mídia que a G&L entrega resulta em enormes custos de saída. "Ao mover essas workloads de um provedor de nuvem tradicional para a Akamai Cloud, conseguimos economizar 90% em custos de saída. Essa redução nos custos de saída é um divisor de águas econômico para nós e nossos clientes", continua Leschinsky.