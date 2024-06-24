G&L Systemhaus è un provider di servizi gestiti che assicura una delivery rapida e affidabile di eccellenti contenuti multimediali in tutto il mondo. Per oltre due decenni, le emittenti, gli organizzatori di eventi e gli enti governativi più importanti della Germania si sono affidati a G&L per la delivery dei propri contenuti audio e video, sia live che on-demand. Praticamente per lo stesso periodo di tempo, G&L ha collaborato con Akamai per fornire ai suoi clienti sofisticate funzioni e servizi di delivery dei contenuti. Più recentemente, l'azienda si è avvalsa della piattaforma Akamai Cloud per ampliare il suo stack multimediale multicloud personalizzato in modo semplice ed economicamente vantaggioso.
"L'Akamai Cloud fornisce la migliore piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita. La soluzione di Akamai ci consente di estendere il nostro stack multimediale multicloud personalizzato in modo semplice, affidabile ed economicamente vantaggioso, aiutandoci ad offrire un valore imbattibile ai nostri clienti".- Alexander Leschinsky, cofondatore e CEO, G&L
Delivery di eccellenti contenuti multimediali in Germania
Significativa riduzione dei costi di uscita
Da anni, G&L si affida ad Akamai per garantire una delivery sicura e rapida di alcuni dei principali eventi online della Germania. Quando l'azienda è venuta a conoscenza del lancio dell'Akamai Cloud, è rimasta entusiasta dei vantaggi offerti da questa piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita.
Come spiega Alexander Leschinsky, cofondatore e CEO di G&L, è importante che i servizi offerti dalla sua azienda siano affidabili e di alta qualità. "Abbiamo spostato carichi di lavoro molto importanti da altri provider di servizi cloud all'Akamai Cloud per gestire eventi importanti con risultati impeccabili in termini di experience e portata", afferma Leschinsky.
Allo stesso tempo, l'Akamai Cloud consente a G&L di garantire straordinari risparmi economici ai suoi clienti. Le grandi dimensioni dei carichi di lavoro multimediali distribuiti da G&L si traducono in enormi costi di uscita. "Spostando questi carichi di lavoro da un provider di servizi cloud tradizionale all'Akamai Cloud, possiamo risparmiare il 90% sui costi di uscita. La riduzione dei costi di uscita rappresenta una svolta economica significativa per noi e per i nostri clienti", continua Leschinsky.
L'ispirazione a riprogettare per una maggiore flessibilità
La piattaforma Akamai Cloud Computing ha ispirato G&L a ridefinire il modo di progettare e realizzare le applicazioni per i suoi clienti. Anche se il suo ruolo non prevede l'implementazione di codice o applicazioni, Leschinsky apprezza la facilità d'uso dei servizi di cloud computing di Akamai: "Sono molto più semplici da utilizzare rispetto a quelli di altri importanti provider di servizi cloud".
Sulla base di queste considerazioni, G&L sta riprogettando le sue applicazioni per renderle più modulari e autonome. Leschinsky conclude: "Stiamo ridefinendo il nostro modo di collaborare con i provider di servizi cloud per poter implementare più facilmente le nostre applicazioni on-premise, sull'Akamai Cloud e su altri provider di servizi cloud, se necessario".
Informazioni su G&L Systemhaus
G&L Systemhaus: tutte le esigenze di streaming in un'unica posizione. G&L consente di distribuire facilmente i contenuti audio e video desiderati live e on-demand, on-premise, nel cloud e in ambienti ibridi. Grazie alle nostre prodigiose competenze tecniche a cui si affidano le emittenti, gli organizzatori di eventi e gli enti governativi più importanti in Europa da vent'anni, il nostro cortese team internazionale riesce a gestire accuratamente i vostri servizi con un supporto 24/7. G&L si impegna nell'intento di migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei processi di elaborazione e delivery dei contenuti multimediali digitali. La nostra azienda è il partner ideale per aiutarti a realizzare e gestire un'affidabile configurazione di streaming ecosostenibile.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.