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G&L Systemhaus

L'azienda si affida alla piattaforma Akamai Cloud per tagliare i costi di uscita fino al 90%, garantendo notevoli risparmi ai clienti

Logo di G&L

Sede

Colonia, Germania
gl-systemhaus.de

Settore

Media

Vantaggi principali

  • Riduzione dei costi di uscita del 90%
  • Scalabilità impeccabile
  • Ispirazione a riprogettare

Soluzione

Cloud computing
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Delivery di eccellenti contenuti multimediali in Germania

G&L Systemhaus è un provider di servizi gestiti che assicura una delivery rapida e affidabile di eccellenti contenuti multimediali in tutto il mondo. Per oltre due decenni, le emittenti, gli organizzatori di eventi e gli enti governativi più importanti della Germania si sono affidati a G&L per la delivery dei propri contenuti audio e video, sia live che on-demand. Praticamente per lo stesso periodo di tempo, G&L ha collaborato con Akamai per fornire ai suoi clienti sofisticate funzioni e servizi di delivery dei contenuti. Più recentemente, l'azienda si è avvalsa della piattaforma Akamai Cloud per ampliare il suo stack multimediale multicloud personalizzato in modo semplice ed economicamente vantaggioso.

Significativa riduzione dei costi di uscita

Da anni, G&L si affida ad Akamai per garantire una delivery sicura e rapida di alcuni dei principali eventi online della Germania. Quando l'azienda è venuta a conoscenza del lancio dell'Akamai Cloud, è rimasta entusiasta dei vantaggi offerti da questa piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita.

Come spiega Alexander Leschinsky, cofondatore e CEO di G&L, è importante che i servizi offerti dalla sua azienda siano affidabili e di alta qualità. "Abbiamo spostato carichi di lavoro molto importanti da altri provider di servizi cloud all'Akamai Cloud per gestire eventi importanti con risultati impeccabili in termini di experience e portata", afferma Leschinsky.

Allo stesso tempo, l'Akamai Cloud consente a G&L di garantire straordinari risparmi economici ai suoi clienti. Le grandi dimensioni dei carichi di lavoro multimediali distribuiti da G&L si traducono in enormi costi di uscita. "Spostando questi carichi di lavoro da un provider di servizi cloud tradizionale all'Akamai Cloud, possiamo risparmiare il 90% sui costi di uscita. La riduzione dei costi di uscita rappresenta una svolta economica significativa per noi e per i nostri clienti", continua Leschinsky.

L'ispirazione a riprogettare per una maggiore flessibilità

La piattaforma Akamai Cloud Computing ha ispirato G&L a ridefinire il modo di progettare e realizzare le applicazioni per i suoi clienti. Anche se il suo ruolo non prevede l'implementazione di codice o applicazioni, Leschinsky apprezza la facilità d'uso dei servizi di cloud computing di Akamai: "Sono molto più semplici da utilizzare rispetto a quelli di altri importanti provider di servizi cloud".

Sulla base di queste considerazioni, G&L sta riprogettando le sue applicazioni per renderle più modulari e autonome. Leschinsky conclude: "Stiamo ridefinendo il nostro modo di collaborare con i provider di servizi cloud per poter implementare più facilmente le nostre applicazioni on-premise, sull'Akamai Cloud e su altri provider di servizi cloud, se necessario".

Informazioni su G&L Systemhaus

G&L Systemhaus: tutte le esigenze di streaming in un'unica posizione. G&L consente di distribuire facilmente i contenuti audio e video desiderati live e on-demand, on-premise, nel cloud e in ambienti ibridi. Grazie alle nostre prodigiose competenze tecniche a cui si affidano le emittenti, gli organizzatori di eventi e gli enti governativi più importanti in Europa da vent'anni, il nostro cortese team internazionale riesce a gestire accuratamente i vostri servizi con un supporto 24/7. G&L si impegna nell'intento di migliorare l'efficienza e la sostenibilità dei processi di elaborazione e delivery dei contenuti multimediali digitali. La nostra azienda è il partner ideale per aiutarti a realizzare e gestire un'affidabile configurazione di streaming ecosostenibile.

Informazioni su Akamai

Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.

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