G&L Systemhaus

Da anni, G&L si affida ad Akamai per garantire una delivery sicura e rapida di alcuni dei principali eventi online della Germania. Quando l'azienda è venuta a conoscenza del lancio dell'Akamai Cloud, è rimasta entusiasta dei vantaggi offerti da questa piattaforma edge e cloud ampiamente distribuita.

Come spiega Alexander Leschinsky, cofondatore e CEO di G&L, è importante che i servizi offerti dalla sua azienda siano affidabili e di alta qualità. "Abbiamo spostato carichi di lavoro molto importanti da altri provider di servizi cloud all'Akamai Cloud per gestire eventi importanti con risultati impeccabili in termini di experience e portata", afferma Leschinsky.

Allo stesso tempo, l'Akamai Cloud consente a G&L di garantire straordinari risparmi economici ai suoi clienti. Le grandi dimensioni dei carichi di lavoro multimediali distribuiti da G&L si traducono in enormi costi di uscita. "Spostando questi carichi di lavoro da un provider di servizi cloud tradizionale all'Akamai Cloud, possiamo risparmiare il 90% sui costi di uscita. La riduzione dei costi di uscita rappresenta una svolta economica significativa per noi e per i nostri clienti", continua Leschinsky.