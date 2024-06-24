G&L Systemhaus

Seit Jahren verlässt sich G&L auf Akamai, um die sichere und schnelle Bereitstellung einiger der größten Online-Events Deutschlands sicherzustellen. Als das Unternehmen von der Markteinführung der Akamai Cloud erfuhr, war es begeistert, die Vorteile dieser stark verteilten Edge- und Cloud-Plattform nutzen zu können.

Alexander Leschinsky, Mitgründer und CEO von G&L, erklärt, dass es wichtig ist, dass die Services, die sein Unternehmen bietet, zuverlässig und qualitativ hochwertig sind. „Wir haben wirklich wichtige Workloads von anderen Cloudanbietern in die Akamai Cloud verlagert, um große Events durchzuführen. Das Erlebnis und die Skalierbarkeit waren einwandfrei“, so Leschinsky.

Gleichzeitig ermöglicht die Akamai Cloud es G&L, enorme Kosteneinsparungen an die Kunden des Unternehmens weiterzugeben. Die enorme Größe der von G&L bereitgestellten Medienworkloads führt zu hohen Übertragungskosten. „Durch die Verlagerung dieser Workloads von einem herkömmlichen Cloudanbieter in die Akamai Cloud können wir 90 % der Übertragungskosten einsparen. Niedrigere Übertragungskosten sind für uns und unsere Kunden ein wirtschaftlicher Game-Changer“, so Leschinsky weiter.