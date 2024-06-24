G&L Systemhaus ist ein Managed Service Provider, der die schnelle und zuverlässige Bereitstellung hochwertiger Medieninhalte weltweit gewährleistet. Seit mehr als zwei Jahrzehnten vertrauen Deutschlands größte Rundfunkanbieter, führende Events und Regierungsbehörden G&L bei der Live- und On-Demand-Bereitstellung ihrer Audio- und Videoinhalte. Fast genauso lange arbeitet G&L schon mit Akamai zusammen, um seinen Kunden anspruchsvolle Services und Funktionen für die Inhaltsbereitstellung zu bieten. In jüngerer Zeit hat das Unternehmen die Vorteile der Akamai Cloud genutzt, um seinen individuellen Multicloud-Medien-Stack einfach und kosteneffizient zu erweitern.
„Die Akamai Cloud ist die ultimative verteilte Edge- und Cloudplattform. Wir nutzen Akamai, um unseren individuellen Multicloud-Medien-Stack einfach, zuverlässig und kosteneffizient zu erweitern, sodass wir unseren Kunden einen unschlagbaren Mehrwert bieten können.“– Alexander Leschinsky, Mitgründer und CEO, G&L
Bereitstellung hochwertiger Medieninhalte in Deutschland
Drastische Senkung der Übertragungskosten
Seit Jahren verlässt sich G&L auf Akamai, um die sichere und schnelle Bereitstellung einiger der größten Online-Events Deutschlands sicherzustellen. Als das Unternehmen von der Markteinführung der Akamai Cloud erfuhr, war es begeistert, die Vorteile dieser stark verteilten Edge- und Cloud-Plattform nutzen zu können.
Alexander Leschinsky, Mitgründer und CEO von G&L, erklärt, dass es wichtig ist, dass die Services, die sein Unternehmen bietet, zuverlässig und qualitativ hochwertig sind. „Wir haben wirklich wichtige Workloads von anderen Cloudanbietern in die Akamai Cloud verlagert, um große Events durchzuführen. Das Erlebnis und die Skalierbarkeit waren einwandfrei“, so Leschinsky.
Gleichzeitig ermöglicht die Akamai Cloud es G&L, enorme Kosteneinsparungen an die Kunden des Unternehmens weiterzugeben. Die enorme Größe der von G&L bereitgestellten Medienworkloads führt zu hohen Übertragungskosten. „Durch die Verlagerung dieser Workloads von einem herkömmlichen Cloudanbieter in die Akamai Cloud können wir 90 % der Übertragungskosten einsparen. Niedrigere Übertragungskosten sind für uns und unsere Kunden ein wirtschaftlicher Game-Changer“, so Leschinsky weiter.
Neugestaltung für mehr Flexibilität
Akamai Cloud Computing hat G&L dazu inspiriert, die Art und Weise, wie es Anwendungen für seine Kunden entwickelt und erstellt, neu zu gestalten. Leschinsky stellt in seiner Funktion zwar weder Code noch Anwendungen bereit, schätzt aber die einfache Arbeit mit den Cloud-Computing-Services von Akamai: „Sie sind viel einfacher zu handhaben als die der anderen großen Cloudanbieter.“
Vor diesem Hintergrund gestaltet G&L seine Anwendungen neu, um sie modularer und autonomer zu machen. Leschinsky fasst zusammen: „Wir überdenken, wie wir mit Cloudanbietern zusammenarbeiten, und ermöglichen so eine einfachere Bereitstellung unserer Anwendungen vor Ort, in der Akamai Cloud und bei Bedarf auch über andere Cloudanbieter.“
Über G&L Systemhaus
G&L Systemhaus: Alle Ihre Streamingbedürfnisse unter einem Dach. G&L ermöglicht Kunden die einfache Bereitstellung ihrer Audio- und Videoinhalte – live und on demand, On-Premise, in der Cloud oder hybrid. Mit unserem technischen Powerhouse, dem Deutschlands größte Rundfunkanstalten, führende Veranstalter und Regierungsbehörden seit mehr als zwei Jahrzehnten vertrauen, kümmert sich unser freundliches und internationales Team zuverlässig um alle Services – inklusive Support rund um die Uhr. G&L setzt sich dafür ein, die Verarbeitung und Bereitstellung digitaler Medien effizient und umweltverträglich zu gestalten. Wir sind der perfekte Partner für den Aufbau und die Pflege eines zuverlässigen und ökologisch nachhaltigen Streaming-Setups.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.