G&L Systemhaus es un proveedor de servicios gestionados que distribuye contenido multimedia de alta calidad en todo el mundo de forma rápida y fiable. Durante más de dos décadas, las principales cadenas de televisión, organizadores de eventos y entidades gubernamentales alemanas han confiado en G&L para distribuir su contenido audiovisual en directo y bajo demanda. G&L y Akamai llevan colaborando prácticamente todo este tiempo para ofrecer a sus clientes servicios de distribución de contenido de gran calidad. Desde hace poco, la empresa utiliza Akamai Cloud para ampliar de forma sencilla y rentable su catálogo de contenido multimedia multinube personalizado.
"Akamai Cloud ofrece la plataforma en la nube y de borde distribuido definitiva. Utilizamos Akamai para extender nuestro entorno multinube personalizado para medios con facilidad, confiabilidad y eficiencia de costos, lo que nos ayuda a brindar un valor inigualable a nuestros clientes."Alexander Leschinsky, cofundador y director ejecutivo de G&L
Distribución de contenidos de alta calidad en los medios de comunicación alemanes
Reducción drástica de los costes de salida
Con la ayuda de Akamai, G&L lleva muchos años garantizando la distribución segura y rápida de algunos de los eventos online más importantes de Alemania. Cuando se hizo público el lanzamiento de Akamai Cloud, la empresa no tardó en plantearse cómo sacar el máximo partido de esta plataforma en la nube y en el Edge ampliamente distribuida.
Como explica Alexander Leschinsky, cofundador y director ejecutivo de G&L, es esencial que los servicios que ofrece su empresa sean fiables y de alta calidad. "Hemos trasladado considerables cargas de trabajo de otros proveedores de nube a Akamai Cloud para retransmitir grandes eventos, y no hemos tenido ningún problema con la experiencia ni con la escala", afirma Leschinsky.
Al mismo tiempo, Akamai Cloud permite a G&L ofrecer un enorme ahorro de costes a sus clientes. El gran volumen de las cargas de trabajo multimedia que gestiona G&L se traduce en elevados costes de salida. "Al trasladar estas cargas de trabajo de un proveedor de nube tradicional a Akamai Cloud, ahorramos un 90 % en costes de salida, algo de lo que nos beneficiamos nosotros, pero también nuestros clientes", añade Leschinsky.
Mayor flexibilidad para rediseñar la arquitectura
Akamai Cloud Computing ha inspirado a G&L a reinventar la forma en que diseña y crea aplicaciones para sus clientes. Aunque en su cargo no desarrolla código ni aplicaciones, Leschinsky alaba la facilidad para trabajar con los servicios de cloud computing de Akamai: "Es mucho más sencillo que con otros importantes proveedores de nube".
Teniendo esto en cuenta, G&L está rediseñando la arquitectura de sus aplicaciones para que sean más modulares y autónomas. Y concluye: "Estamos replanteándonos cómo trabajamos con los proveedores de nube. El objetivo es implementar nuestras aplicaciones en entornos locales de una forma más sencilla, en Akamai Cloud y en otros proveedores de nube, si fuera necesario".
Acerca de G&L Systemhaus
G&L Systemhaus: El streaming a medida. G&L permite distribuir fácilmente contenido audiovisual en directo, a la carta, en entornos locales, en la nube o de forma híbrida. Gracias a nuestra capacidad técnica en la que confían las principales cadenas de televisión, organizadores de eventos y entidades gubernamentales de Europa desde hace dos décadas, nuestro equipo internacional gestiona minuciosamente los servicios con asistencia de forma ininterrumpida. G&L se compromete a que el procesamiento y la distribución de medios digitales sean eficientes y sostenibles. Somos el partner perfecto para ayudarle a crear y mantener una configuración de streaming fiable y concienciada con el medioambiente.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.