G&L Systemhaus

Con la ayuda de Akamai, G&L lleva muchos años garantizando la distribución segura y rápida de algunos de los eventos online más importantes de Alemania. Cuando se hizo público el lanzamiento de Akamai Cloud, la empresa no tardó en plantearse cómo sacar el máximo partido de esta plataforma en la nube y en el Edge ampliamente distribuida.

Como explica Alexander Leschinsky, cofundador y director ejecutivo de G&L, es esencial que los servicios que ofrece su empresa sean fiables y de alta calidad. "Hemos trasladado considerables cargas de trabajo de otros proveedores de nube a Akamai Cloud para retransmitir grandes eventos, y no hemos tenido ningún problema con la experiencia ni con la escala", afirma Leschinsky.

Al mismo tiempo, Akamai Cloud permite a G&L ofrecer un enorme ahorro de costes a sus clientes. El gran volumen de las cargas de trabajo multimedia que gestiona G&L se traduce en elevados costes de salida. "Al trasladar estas cargas de trabajo de un proveedor de nube tradicional a Akamai Cloud, ahorramos un 90 % en costes de salida, algo de lo que nos beneficiamos nosotros, pero también nuestros clientes", añade Leschinsky.