G&L Systemhaus

Depuis des années, G&L s'appuie sur Akamai pour assurer la diffusion rapide et sécurisée de certains des plus grands événements en ligne d'Allemagne. Lorsque l'entreprise a appris qu'Akamai lançait Akamai Cloud, elle s'est montrée enthousiaste à l'idée de tirer parti de cette plateforme massivement distribuée en bordure de l'Internet et dans le cloud.

Comme l'explique Alexander Leschinsky, cofondateur et PDG de G&L, il est important que les services fournis par son entreprise soient fiables et de haute qualité. « Nous avons déplacé des charges de travail très importantes d'autres fournisseurs de cloud vers Akamai Cloud pour organiser de grands événements, et tout s'est parfaitement déroulé », explique M. Leschinsky.

Parallèlement, Akamai Cloud permet à G&L de faire bénéficier ses clients d'économies considérables. La taille importante des charges de travail multimédias diffusées par G&L se traduit par des coûts de sortie considérables. « En déplaçant ces charges de travail d'un fournisseur de cloud traditionnel vers Akamai Cloud, nous pouvons économiser 90 % sur les coûts de sortie. Cette baisse change la donne sur le plan économique, aussi bien pour nous que pour nos clients », poursuit M. Leschinsky.