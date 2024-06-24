G&L Systemhaus est un fournisseur de services gérés qui assure la diffusion rapide et fiable de contenus multimédias de haute qualité dans le monde entier. Depuis plus de deux décennies, les plus grands diffuseurs, événements majeurs et entités gouvernementales d'Allemagne font confiance à G&L pour diffuser leur contenu audio et vidéo en live et à la demande. C'est également à peu près à la même période que la société G&L s'est associée à Akamai pour fournir à ses clients des services et des fonctionnalités de diffusion de contenu sophistiqués. Plus récemment, elle a tiré parti d'Akamai Cloud pour étendre facilement et à moindre coût sa pile multimédia multi-cloud personnalisée.
« Akamai Cloud offre la meilleure plateforme distribuée en bordure de l'Internet et dans le cloud. Nous collaborons avec Akamai pour étendre notre pile multimédia multi-cloud personnalisée de façon simple, fiable et économique. Ce partenariat nous permet d'avoir un avantage indéniable à offrir à nos clients. »— Alexander Leschinsky, co-fondateur et PDG, G&L
Fourniture de contenu multimédia de haute qualité en Allemagne
Réduction considérable des coûts de sortie
Depuis des années, G&L s'appuie sur Akamai pour assurer la diffusion rapide et sécurisée de certains des plus grands événements en ligne d'Allemagne. Lorsque l'entreprise a appris qu'Akamai lançait Akamai Cloud, elle s'est montrée enthousiaste à l'idée de tirer parti de cette plateforme massivement distribuée en bordure de l'Internet et dans le cloud.
Comme l'explique Alexander Leschinsky, cofondateur et PDG de G&L, il est important que les services fournis par son entreprise soient fiables et de haute qualité. « Nous avons déplacé des charges de travail très importantes d'autres fournisseurs de cloud vers Akamai Cloud pour organiser de grands événements, et tout s'est parfaitement déroulé », explique M. Leschinsky.
Parallèlement, Akamai Cloud permet à G&L de faire bénéficier ses clients d'économies considérables. La taille importante des charges de travail multimédias diffusées par G&L se traduit par des coûts de sortie considérables. « En déplaçant ces charges de travail d'un fournisseur de cloud traditionnel vers Akamai Cloud, nous pouvons économiser 90 % sur les coûts de sortie. Cette baisse change la donne sur le plan économique, aussi bien pour nous que pour nos clients », poursuit M. Leschinsky.
Inspiration d'une nouvelle architecture pour plus de flexibilité
Le Cloud Computing d'Akamai a incité G&L à repenser la façon dont elle conçoit et développe des applications pour ses clients. Bien qu'il ne déploie pas de code ou d'applications dans le cadre de ses fonctions, M. Leschinsky apprécie la facilité d'utilisation des services de Cloud Computing d'Akamai : « Ils sont beaucoup plus simples à utiliser que ceux des autres principaux fournisseurs de cloud. »
Dans cette optique, G&L réorganise ses applications pour les rendre plus modulaires et plus autonomes. « Nous repensons la façon dont nous travaillons avec les fournisseurs de cloud, ce qui nous permet de déployer plus facilement nos applications sur site, sur Akamai Cloud et sur d'autres fournisseurs de cloud si nécessaire », conclut-il.
À propos de G&L Systemhaus
G&L Systemhaus : Tous vos besoins en matière de streaming sous un même toit. G&L vous permet de diffuser facilement du contenu audio et vidéo – en live et à la demande, sur site, dans le cloud et de manière hybride. Grâce à notre puissance technique, à laquelle font confiance les plus grands diffuseurs européens, les événements les plus importants et les entités gouvernementales depuis deux décennies, notre équipe internationale et amicale gère attentivement vos services avec une assistance 24 h/24, 7 j/7. G&L s'engage à rendre le traitement et la diffusion des médias digitaux efficaces et durables. Nous sommes le partenaire idéal pour vous aider à mettre en place et à maintenir une configuration de streaming fiable et respectueuse de l'environnement.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.