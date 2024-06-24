G&L Systemhaus

G&L 多年来一直依靠 Akamai 确保德国一些大型在线活动的安全和快速交付。在得知 Akamai 推出 Akamai Cloud 后，该公司非常希望利用这种大规模分布式边缘和云平台的优势。

正如 G&L 联合创始人兼首席执行官 Alexander Leschinsky 所述，公司提供可靠的高质量服务至关重要。Leschinsky 说道：“我们已经将非常重要的工作负载从其他云提供商处迁移到了 Akamai Cloud，以服务于大型活动，我们认为 Akamai 的平台在体验和规模上堪称无懈可击。”

与此同时，Akamai Cloud 还使 G&L 节省大量费用，惠及客户。G&L 提供的大量媒体工作负载意味着大量的出站流量成本。Leschinsky 继续说道：“将这些工作负载从传统云提供商处迁移到 Akamai Cloud，节省了 90% 的出站流量成本。对我们和客户来说，降低出站流量成本可提升经济效益，实现市场地位跃升。”