G&L Systemhaus 是一家托管服务提供商，确保在全球范围内快速、可靠地提供高质量媒体内容。二十多年来，德国很多的大型广播公司、业界出色的文体活动主办方和政府单位对 G&L 信赖有加，通过 G&L 提供直播和点播音频和视频内容。同样在这将近二十年间，G&L 几乎一直与 Akamai 合作，为客户提供复杂的内容交付服务和各项功能。最近，G&L 还利用 Akamai Cloud 轻松且经济高效地扩展其自定义多云媒体堆栈。
"Akamai Cloud 提供了终极分布式边缘与云平台。我们正利用 Akamai 轻松、可靠且高性价比地扩展我们定制的多云媒体技术栈，助力我们为客户提供无与伦比的价值。"G&L 联合创始人兼首席执行官 Alexander Leschinsky
在德国提供高质量媒体内容
大幅降低出站流量成本
G&L 多年来一直依靠 Akamai 确保德国一些大型在线活动的安全和快速交付。在得知 Akamai 推出 Akamai Cloud 后，该公司非常希望利用这种大规模分布式边缘和云平台的优势。
正如 G&L 联合创始人兼首席执行官 Alexander Leschinsky 所述，公司提供可靠的高质量服务至关重要。Leschinsky 说道：“我们已经将非常重要的工作负载从其他云提供商处迁移到了 Akamai Cloud，以服务于大型活动，我们认为 Akamai 的平台在体验和规模上堪称无懈可击。”
与此同时，Akamai Cloud 还使 G&L 节省大量费用，惠及客户。G&L 提供的大量媒体工作负载意味着大量的出站流量成本。Leschinsky 继续说道：“将这些工作负载从传统云提供商处迁移到 Akamai Cloud，节省了 90% 的出站流量成本。对我们和客户来说，降低出站流量成本可提升经济效益，实现市场地位跃升。”
启发客户重新设计架构，提升灵活性
G&L 受到 Akamai Cloud Computing 的启发，决定重新思考如何为客户设计和构建应用程序。虽然 Leschinsky 不负责部署代码或应用程序，但他对 Akamai 云计算服务的便捷性赞誉有加：“与其他主要的云提供商相比，Akamai 产品使用起来更简单。”
鉴于此，G&L 决定重新设计其应用程序，使其更加模块化和自治化。Leschinsky 总结道：“我们正在重新思考如何与云服务提供商合作，更轻松地在本地、Akamai Cloud 及其他云提供商（如必要）处部署我们的应用程序。”
G&L Systemhaus 简介
G&L Systemhaus：一个平台即可满足所有流媒体传输需求。G&L 使客户能够轻松交付音频和视频内容，无论是直播还是点播，本地、云端还是混合环境皆可。过去二十年来，欧洲大型广播公司、业界出色的盛事主办方和政府实体对我们强大的技术团队信赖有加，我们的国际化团队热情友好，竭诚管理客户服务，为客户提供全天候支持。G&L 致力于高效处理和交付数字媒体内容，并实现可持续发展。所以，我们是帮助客户建立和维护可靠且环保的流媒体传输设置的理想合作伙伴。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。