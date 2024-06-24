G&L Systemhausは、高品質なメディアコンテンツを世界中で迅速かつ高い信頼性で配信するマネージド・サービス・プロバイダーです。20年以上にわたり、ドイツ最大の放送局、主要なイベント、行政機関が音声および動画コンテンツのライブ配信やオンデマンド配信にG&Lを利用してきました。それとほぼ同じ期間、G&LはAkamaiと提携し、お客様に高度なコンテンツ配信サービスと機能を提供してきました。最近では、カスタムのマルチクラウド・メディア・スタックを簡単かつコスト効率よく拡張するために、Akamai Cloudを活用しています。
「Akamai Cloudは、究極に分散されたエッジおよびクラウドプラットフォームを提供してくれます。弊社は、Akamaiを利用することで、容易さ、信頼性、コスト効率を兼ね備えたカスタムのマルチクラウド・メディア・スタックを拡張し、クライアントにこの上ない価値を提供しています」— G&L社、共同創設者兼CEO、Alexander Leschinsky氏
ドイツの高品質なメディアコンテンツを提供
エグレスコストを大幅に削減
G&Lは長年にわたり、ドイツ最大のオンラインイベントのいくつかを高速かつ安全に配信するためにAkamaiを利用してきました。AkamaiがAkamai Cloudを立ち上げようとしていることを知ったとき、この超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームを活用できることは同社にとって非常に喜ばしいことでした。
G&Lの共同創設者兼CEOであるAlexander Leschinsky氏によると、同社が提供するサービスは信頼性と品質が高いものであることが重要です。Leschinsky氏は次のように述べています。「大規模なイベントを進めるために、他のクラウドプロバイダーからAkamai Cloudに極めて重要なワークロードを移動しました。その体験と規模は完璧でした」
同時に、Akamai CloudはG&Lが顧客に大幅なコスト削減を還元できるようにしています。 G&Lが配信するメディアワークロードは大規模であるため、膨大なエグレスコストが発生します。「従来のクラウドプロバイダーからAkamai Cloudにワークロードを移動することで、エグレスコストを90%削減できます。エグレスコストの低減は、弊社とお客様の両方にとって財政面のゲームチェンジャーです」とLeschinsky氏は続けました。
再設計による柔軟性の強化に着手
Akamai Cloud Computingは、G&Lがお客様のためにアプリケーションをどのように設計し、構築するかを見直すきっかけとなりました。Leschinsky氏はコードやアプリケーションを展開する役職ではありませんが、Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスの使いやすさを次のように評価しています。「他の主要なクラウドプロバイダーよりも、はるかに連携しやすいです」
この点を念頭に、G&Lはよりモジュール化された自律的なアプリケーションへの再設計に取り組んでいます。同氏は次のように締めくくりました。「私たちは、クラウドプロバイダーとどのように連携しているかを見直し、必要に応じてオンプレミス、Akamai Cloud、その他のクラウドプロバイダーにアプリケーションをより簡単に展開できるようにしています」
G&L Systemhausについて
G&L Systemhaus：G&Lは、あらゆるストリーミングニーズに応えます。オンプレミスでも、クラウドでも、ハイブリッドでも、音声および動画コンテンツのライブ配信やオンデマンド配信を簡単に行えるようにします。過去20年にわたってヨーロッパ最大の放送局、主要イベント、行政機関から信頼を得てきた大手技術企業であり、親身で国際的なチームが24時間体制のサポートで、お客様のサービスを注意深く管理します。G&Lはデジタルメディアの処理と配信を効率的かつ持続可能なものにすることに取り組んでいます。信頼性が高く環境に優しいストリーミング環境の構築と維持を支援する、理想的なパートナーです。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。