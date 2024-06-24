G&L Systemhaus

G&Lは長年にわたり、ドイツ最大のオンラインイベントのいくつかを高速かつ安全に配信するためにAkamaiを利用してきました。AkamaiがAkamai Cloudを立ち上げようとしていることを知ったとき、この超分散型のエッジおよびクラウドプラットフォームを活用できることは同社にとって非常に喜ばしいことでした。

G&Lの共同創設者兼CEOであるAlexander Leschinsky氏によると、同社が提供するサービスは信頼性と品質が高いものであることが重要です。Leschinsky氏は次のように述べています。「大規模なイベントを進めるために、他のクラウドプロバイダーからAkamai Cloudに極めて重要なワークロードを移動しました。その体験と規模は完璧でした」

同時に、Akamai CloudはG&Lが顧客に大幅なコスト削減を還元できるようにしています。 G&Lが配信するメディアワークロードは大規模であるため、膨大なエグレスコストが発生します。「従来のクラウドプロバイダーからAkamai Cloudにワークロードを移動することで、エグレスコストを90%削減できます。エグレスコストの低減は、弊社とお客様の両方にとって財政面のゲームチェンジャーです」とLeschinsky氏は続けました。