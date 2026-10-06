2016년에 설립된 Scaleflex는 전 세계 다양한 업계의 1300여 고객의 시각적 카탈로그 처리를 지원하는 SaaS(Software as a Service) 공급업체입니다. 브랜드가 시각적 자산의 투자 수익률(ROI)을 극대화하도록 지원한다는 사명을 달성하고자 모든 온라인 채널에서 대량의 이미지와 비디오를 원활하게 확장하고 빠르게 전송할 수 있는 솔루션을 제공합니다. 빠르게 성장하는 기업이자 Akamai 인증 컴퓨팅 파트너인 Scaleflex는 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송을 위한 세계에서 가장 분산된 플랫폼인 Akamai Cloud에서 솔루션을 실행하기로 결정했습니다.
"Scaleflex의 목표는 고객이 디지털 자산의 ROI를 극대화하도록 지원하는 것이며, Akamai는 이러한 자산의 확장성과 성능을 동급 최고로 보장해 줍니다."— 찰스 히렐(Charles Hirel), Scaleflex 공동 설립자 겸 이사회 고문
디지털 자산의 ROI 극대화
자산 관리 가속 및 간소화
콘텐츠를 시장에 출시하는 것이 브랜드의 핵심이기 때문에 콘텐츠 자산의 업로드, 저장, 관리, 배포가 크리티컬 미션이 되었습니다. Scaleflex는 이를 위해 미디어 자산 관리를 가속하고 간소화하는 강력하고 확장 가능한 솔루션을 개발합니다. Scaleflex를 통해 기업은 모든 채널에서 이미지와 비디오 전송을 연동하고 최적화하며, 민첩한 콘텐츠 운영을 통해 시장 출시 속도를 높이고, 현지화된 콘텐츠로 쉽고 유연하게 새로운 시장에 진출할 수 있습니다.
Scaleflex의 공동 설립자 겸 이사회 고문 찰스 히렐(Charles Hirel)은 "시각적 콘텐츠 관리에 대한 민첩성을 강화해야 한다는 새로운 시장 요구에 대응하기 위해 강력하고 유연하며 확장 가능한 DAM(Digital Asset Management Platform) 플랫폼으로 미디어 가속 서비스를 강화했습니다."라고 말했습니다. Scaleflex는 또한 디지털 콘텐츠 관리 최적화 및 웹 플랫폼에서의 전송 보안을 위한 포괄적인 솔루션을 기업에 제공하기 위해 Akamai와의 파트너십을 확대했습니다.
"Akamai와의 파트너십을 통해 고객에게 디지털 콘텐츠의 관리 및 전송 최적화를 위한 업계 최고의 솔루션을 제공하게 되어 매우 기쁩니다."— 찰스 히렐(Charles Hirel), Scaleflex 공동 설립자 겸 이사회 고문
시각적 경험 플랫폼 확장
시각적 경험 플랫폼 업계 최초로 Akamai와 파트너십을 맺은 Scaleflex는 온라인 브랜드에 엔드투엔드 DAM 솔루션을 제공하기 위해 Akamai와 협력하고 있습니다. Scaleflex는 Akamai의 클라우드 컴퓨팅 및 콘텐츠 전송 서비스를 포함한 Akamai Cloud의 기능을 활용해 인공지능 기반 DAM과 동적 미디어 최적화를 결합한 시각적 경험 플랫폼을 제공할 수 있습니다.
그 결과 브랜드는 위치에 관계없이 전 세계 고객에게 고품질의 콘텐츠를 빠르게 로딩하는 방식으로 제공할 수 있습니다. 히렐은 "Akamai의 글로벌 네트워크를 활용해 기업이 디지털 자산을 관리 및 구성하고 초고속으로 고객에게 도달해 원활하고 즐거운 경험을 제공하도록 지원합니다. Akamai와의 파트너십은 콘텐츠 작업, 배포, 수익화를 더 쉽게 만들고자 하는 공동의 의지를 반영합니다."라고 설명했습니다.
진정한 파트너십을 통한 가치 창출
고객에게 향상된 기능을 제공할 길을 열어온 Scaleflex는 Akamai와의 파트너십 경험에 깊은 인상을 받았습니다. 히렐은 "Akamai에는 탁월함을 추구하는 문화가 있습니다. 커머셜, 채널, 기술 등 어떤 주제를 논의하든 Akamai 팀은 풍부한 경험과 전문성을 바탕으로 간소하지만 강력한 솔루션을 제공합니다."라고 말했습니다.
전 세계 DAM 분야를 대표하는 기업이 되겠다는 Scaleflex의 비전에 대해 히렐은 "Scaleflex은 고객이 시각적 자산에서 최대한의 가치를 창출할 수 있는 세계 최고 수준의 서비스를 제공하고자 합니다. 이러한 약속을 이행하기 위해서는 전 세계적으로 최고의 성능과 확장성을 제공할 수 있는 파트너가 필요하며, 바로 이러한 점에서 Akamai의 클라우드 투자가 필수적인 부분입니다."
Scaleflex 소개
Scaleflex는 모든 브랜드 자산의 업로드, 구성, 최적화를 간소화한다는 사명을 가진 B2B SaaS 기업입니다. 마이크로 서비스, API, 클라우드 기반, 헤드리스(MACH) 인증 기술을 통해 마케팅팀과 기술팀은 모든 백오피스(CMS, PIM)에서 미디어를 쉽게 조작해 콘텐츠 출시 기간을 단축하게 합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.