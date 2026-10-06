콘텐츠를 시장에 출시하는 것이 브랜드의 핵심이기 때문에 콘텐츠 자산의 업로드, 저장, 관리, 배포가 크리티컬 미션이 되었습니다. Scaleflex는 이를 위해 미디어 자산 관리를 가속하고 간소화하는 강력하고 확장 가능한 솔루션을 개발합니다. Scaleflex를 통해 기업은 모든 채널에서 이미지와 비디오 전송을 연동하고 최적화하며, 민첩한 콘텐츠 운영을 통해 시장 출시 속도를 높이고, 현지화된 콘텐츠로 쉽고 유연하게 새로운 시장에 진출할 수 있습니다.

Scaleflex의 공동 설립자 겸 이사회 고문 찰스 히렐(Charles Hirel)은 "시각적 콘텐츠 관리에 대한 민첩성을 강화해야 한다는 새로운 시장 요구에 대응하기 위해 강력하고 유연하며 확장 가능한 DAM(Digital Asset Management Platform) 플랫폼으로 미디어 가속 서비스를 강화했습니다."라고 말했습니다. Scaleflex는 또한 디지털 콘텐츠 관리 최적화 및 웹 플랫폼에서의 전송 보안을 위한 포괄적인 솔루션을 기업에 제공하기 위해 Akamai와의 파트너십을 확대했습니다.