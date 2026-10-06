Poiché la delivery dei contenuti sul mercato è fondamentale per i brand, il caricamento, l'archiviazione, la gestione e la distribuzione delle risorse dei contenuti sono diventate operazioni mission-critical. A tal scopo, Scaleflex sviluppa soluzioni potenti e scalabili in grado di accelerare e semplificare la gestione delle risorse multimediali. Tramite Scaleflex, le aziende possono unirsi e ottimizzare la delivery di immagini e video su tutti i canali disponibili, incrementare il time-to-market con operazioni agili e lanciare i contenuti localizzati sui nuovi mercati in modo semplice e flessibile.

Secondo Charles Hirel, cofondatore e Board Advisor di Scaleflex, "in seguito alla nuova domanda del mercato di una maggiore agilità nella gestione dei contenuti visivi, abbiamo migliorato la nostra soluzione di accelerazione dei media con una piattaforma di gestione delle risorse (DAM) potente, flessibile e scalabile". Scaleflex, inoltre, ha ampliato la sua partnership con Akamai per fornire alle aziende una soluzione completa per ottimizzare la gestione dei contenuti digitali e proteggere la loro delivery sulle piattaforme web.