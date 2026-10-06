Fondata nel 2016, Scaleflex è un provider di soluzioni SaaS (Software-as-a-Service) che offre l'elaborazione del catalogo visivo per oltre 1.300 clienti in tutto il mondo e in vari settori. Nell'intento di aiutare i brand a massimizzare il ritorno sugli investimenti (ROI) derivante dalle loro risorse visive, l'azienda offre soluzioni in grado di scalare facilmente e di accelerare la delivery di grandi volumi di immagini e video su tutti i canali online. In qualità di partner Akamai, Scaleflex, un'azienda in rapida crescita, ha scelto di eseguire le sue soluzioni sull'Akamai Cloud, la piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.
"Nell'intento di consentire ai nostri clienti di massimizzare il ROI derivante dalle loro risorse digitali, ci affidiamo ad Akamai per garantire il massimo livello di scalabilità e performance di queste risorse".- Charles Hirel, cofondatore e Board Advisor, Scaleflex
Massimizzare il ROI delle risorse digitali
Accelerare e semplificare la gestione delle risorse
Poiché la delivery dei contenuti sul mercato è fondamentale per i brand, il caricamento, l'archiviazione, la gestione e la distribuzione delle risorse dei contenuti sono diventate operazioni mission-critical. A tal scopo, Scaleflex sviluppa soluzioni potenti e scalabili in grado di accelerare e semplificare la gestione delle risorse multimediali. Tramite Scaleflex, le aziende possono unirsi e ottimizzare la delivery di immagini e video su tutti i canali disponibili, incrementare il time-to-market con operazioni agili e lanciare i contenuti localizzati sui nuovi mercati in modo semplice e flessibile.
Secondo Charles Hirel, cofondatore e Board Advisor di Scaleflex, "in seguito alla nuova domanda del mercato di una maggiore agilità nella gestione dei contenuti visivi, abbiamo migliorato la nostra soluzione di accelerazione dei media con una piattaforma di gestione delle risorse (DAM) potente, flessibile e scalabile". Scaleflex, inoltre, ha ampliato la sua partnership con Akamai per fornire alle aziende una soluzione completa per ottimizzare la gestione dei contenuti digitali e proteggere la loro delivery sulle piattaforme web.
"Siamo entusiasti di collaborare con Akamai e offrire ai nostri clienti una soluzione eccellente per ottimizzare la gestione e la delivery dei loro contenuti digitali".- Charles Hirel, cofondatore e Board Advisor, Scaleflex
Scalabilità della piattaforma di experience visiva
In quanto prima piattaforma di experience visiva a collaborare con Akamai, Scaleflex si affida ad Akamai per fornire ai brand online una soluzione DAM end-to-end. Grazie alle funzionalità dell'Akamai Cloud, inclusi i servizi di delivery dei contenuti e di cloud computing di Akamai, Scaleflex può fornire una piattaforma di experience visiva in grado di combinare la potenza della tecnologia DAM basata sull'intelligenza artificiale e l'ottimizzazione dei media dinamici.
Di conseguenza, i brand possono fornire contenuti di alta qualità caricati velocemente per i loro clienti in tutto il mondo, indipendentemente dalla loro posizione. "Tramite la rete globale di Akamai, aiutiamo le aziende a gestire e organizzare le loro risorse digitali e a raggiungere i loro clienti con velocità straordinarie per garantire un'experience divertente e agevole. La nostra partnership con Akamai riflette un impegno condiviso da entrambe le aziende che consiste nel rendere i contenuti più semplici da utilizzare, distribuire e commercializzare", ha spiegato Hirel.
Maggior valore con una partnership affidabile
Nell'intento di fornire ai suoi clienti migliori funzionalità, Scaleflex è rimasta favorevolmente colpita dalla partnership con Akamai. Come ha affermato Hirel, "Akamai ha fatto propria una reale cultura dell'eccellenza: sia che si tratti di un argomento tecnico, commerciale o relativo ad un canale, i team di Akamai possono vantare un bagaglio di competenze e conoscenze tali da fornirci soluzioni semplici, ma potenti".
Riflettendo la concezione di Scaleflex di imporsi come azienda leader nel settore della tecnologia DAM in tutto il mondo, Hirel ha concluso: "Vogliamo offrire servizi eccellenti per consentire ai nostri clienti di trarre il massimo vantaggio possibile dalle loro risorse visive. Per mantenere la nostra promessa, ci affidiamo a partner in grado di offrire il massimo livello di performance e scalabilità a livello globale. Ecco perché gli investimenti nelle soluzioni di Akamai nel cloud sono essenziali".
Informazioni su Scaleflex
Scaleflex è un'azienda B2B che produce soluzioni SaaS con l'intento di semplificare il caricamento, l'organizzazione e l'ottimizzazione di tutte le risorse dei brand. La sua tecnologia certificate MACH (Micro-service, API, Cloud-based, Headless) consente ai team tecnici e di marketing di manipolare facilmente i media da qualsiasi sistema di back-office (CMS, PIM), accelerando la strategia la delivery dei contenuti sul mercato.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.