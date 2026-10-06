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Scaleflex

As soluções da provedora de SaaS são executados na  Akamai Cloud para aprimorar os recursos de gerenciamento de ativos digitais

Logotipo da Scalaflex

Localização

Lyon, França
scaleflex.com

Setor

Software e SaaS

Principais impactos

  • Aumento da escalabilidade
  • Maior desempenho
  • Parceiro de confiança

Solução

Computação em nuvem
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Maximização do ROI de ativos digitais

Fundada em 2016, a Scaleflex é uma provedora de software como serviço (SaaS) que possibilita o processamento de catálogos visuais de mais de 1.300 clientes de diversos setores em todo o mundo. Para cumprir sua missão de ajudar as marcas a maximizar o retorno sobre o investimento (ROI) de seus ativos visuais, a empresa oferece soluções que dimensionam e aceleram a entrega de grandes volumes de imagens e vídeos em todos os canais online. Como uma empresa em rápido crescimento e uma parceira de computação qualificada da Akamai, a Scaleflex optou por executar suas soluções na Akamai Cloud, a plataforma de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo mais distribuída do mundo.

Aceleração e simplificação do gerenciamento de ativos

Como a entrega de conteúdo ao mercado é fundamental para as marcas, o upload, o armazenamento, o gerenciamento e a distribuição de ativos de conteúdo são essenciais. Para isso, a Scaleflex desenvolve soluções avançadas e dimensionáveis que aceleram e simplificam o gerenciamento de ativos de mídia. Ao usar as soluções da Scaleflex, as empresas podem distribuir e otimizar a entrega de imagens e vídeos em todos os canais, acelerar o lançamento no mercado através de operações de conteúdo ágeis e fazer lançamentos em novos mercados de modo simples e flexível com conteúdo localizado.

Charles Hirel, cofundador e assessor do conselho da Scaleflex, afirma: "Em resposta às novas demandas do mercado por mais agilidade no gerenciamento de conteúdo visual, enriquecemos nossa oferta de aceleração de mídia com uma plataforma avançada, flexível e dimensionável de gerenciamento de ativos digitais (DAM)". A Scaleflex também expandiu sua parceria com a Akamai para fornecer às empresas uma solução abrangente para otimizar o gerenciamento de conteúdo digital e proteger sua entrega em plataformas da Web.

Dimensionamento da plataforma de experiência visual

Como a primeira plataforma de experiência visual a fazer parceria com a Akamai, a Scaleflex trabalha com a Akamai para fornecer uma solução de DAM completa às marcas online. Ao empregar os recursos da  Akamai Cloud, incluindo os serviços de computação em nuvem e entrega de conteúdo da Akamai, a Scaleflex pode fornecer uma plataforma de experiência visual que combina o poder do DAM orientado por inteligência artificial e a otimização dinâmica de mídia.

Como resultado, as marcas podem oferecer conteúdo de qualidade alta e carregamento rápido a seus clientes em todo o mundo, independentemente de onde estejam localizados. "Ao aproveitar a rede global da Akamai, ajudamos as empresas a gerenciar e organizar seus ativos digitais e a alcançar seus clientes com velocidades ultrarrápidas, garantindo uma experiência contínua e agradável. Nossa parceria com a Akamai reflete um compromisso compartilhado de tornar o conteúdo mais fácil de operar, distribuir e monetizar", explica Hirel.

Valor por meio de uma verdadeira parceria

Com a possibilidade de oferecer recursos aprimorados aos seus clientes, a Scaleflex ficou impressionada com a parceria com a Akamai. Para Hirel, "há uma cultura de excelência na Akamai: seja debatendo uma questão comercial, técnica ou de canal, as equipes da Akamai usam sua ampla experiência e conhecimento para nos fornecer soluções simples, mas eficazes".

Refletindo sobre a visão da Scaleflex de ser uma empresa líder no mercado de DAM globalmente, Hirel conclui: "Queremos oferecer serviços de classe mundial que permitam que nossos clientes obtenham o máximo valor possível de seus ativos visuais. Para cumprir essa promessa, contamos com parceiros que podem oferecer o melhor desempenho e escalabilidade globalmente, e é aí que os investimentos da Akamai na nuvem são essenciais".

Sobre a Scaleflex

A Scaleflex é uma empresa de SaaS B2B com a missão de simplificar o upload, a organização e a otimização de todos os ativos das marcas. Sua tecnologia com certificação MACH (microsserviço, API, baseado em nuvem, headless) permite que as equipes técnicas e de marketing manipulem ativos de mídia com facilidade a partir de qualquer back office (CMS, PIM), acelerando o lançamento do conteúdo no mercado.

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

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