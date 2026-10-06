Como a entrega de conteúdo ao mercado é fundamental para as marcas, o upload, o armazenamento, o gerenciamento e a distribuição de ativos de conteúdo são essenciais. Para isso, a Scaleflex desenvolve soluções avançadas e dimensionáveis que aceleram e simplificam o gerenciamento de ativos de mídia. Ao usar as soluções da Scaleflex, as empresas podem distribuir e otimizar a entrega de imagens e vídeos em todos os canais, acelerar o lançamento no mercado através de operações de conteúdo ágeis e fazer lançamentos em novos mercados de modo simples e flexível com conteúdo localizado.

Charles Hirel, cofundador e assessor do conselho da Scaleflex, afirma: "Em resposta às novas demandas do mercado por mais agilidade no gerenciamento de conteúdo visual, enriquecemos nossa oferta de aceleração de mídia com uma plataforma avançada, flexível e dimensionável de gerenciamento de ativos digitais (DAM)". A Scaleflex também expandiu sua parceria com a Akamai para fornecer às empresas uma solução abrangente para otimizar o gerenciamento de conteúdo digital e proteger sua entrega em plataformas da Web.