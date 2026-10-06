创立于 2016 年的 Scaleflex 是一家软件即服务 (SaaS) 提供商，为全球各个行业的 1,300 多家客户提供视觉目录处理支持。为了实现公司的使命，帮助各品牌尽可能提升其视觉资产投资回报率 (ROI)，公司提供了可无缝扩展并能够加快所有在线渠道中大量图片和视频交付速度的解决方案。作为一家快速成长的公司以及 Akamai 的合格计算合作伙伴，Scaleflex 选择在 Akamai Cloud 上运行其解决方案，该平台是全球分布广泛的云计算、安全防护和内容交付平台。
"我们的目标是帮助客户实现其数字资产投资回报率的最大化，而我们可以信赖 Akamai，以确保这些资产具备业界领先的扩展性与卓越性能。Scaleflex 联合创始人兼董事会顾问 Charles Hirel
实现数字资产投资回报率大幅增长
加速和简化资产管理
由于对各品牌来说向市场交付内容非常关键，因此内容资产的上传、存储、管理和分发变得至关重要。为此，Scaleflex 开发了强大且可扩展的解决方案，以加速和简化媒体资产管理。通过使用 Scaleflex 的解决方案，各公司可以联合并优化所有渠道的图片和视频交付，通过实现灵活的内容运营来加快上市速度，并且可以轻松灵活地向新市场投放本地化内容。
Scaleflex 联合创始人兼董事会顾问 Charles Hirel 表示：“为了满足市场对增强视觉内容管理灵活性的新需求，我们通过功能强大、灵活且可扩展的数字资产管理平台 (DAM) 丰富了我们的媒体加速产品。”此外，Scaleflex 还扩大了与 Akamai 的合作伙伴关系，为各企业提供全面的解决方案，以优化数字内容管理并确保在 Web 平台上安全交付。
"我们非常高兴能与 Akamai 达成合作，为我们的客户提供业界领先的解决方案，以优化其数字内容的管理与交付。"Scaleflex 联合创始人兼董事会顾问 Charles Hirel
扩展视觉体验平台
作为首个与 Akamai 合作的视觉体验平台，Scaleflex 与 Akamai 携手为在线品牌提供端到端 DAM 解决方案。通过采用 Akamai Cloud（包括 Akamai 的云计算和内容交付服务）的功能，Scaleflex 可提供一个视觉体验平台，将人工智能驱动的 DAM 与动态媒体优化的强大功能相结合。
因此，无论客户身在何处，各品牌都可以向全球客户提供快速加载的优质内容。Hirel 解释道：“通过利用 Akamai 的全球网络，我们可以帮助企业管理和组织其数字资产，并让他们能够迅速与客户建立联系，从而确保实现顺畅、愉快的体验。我们与 Akamai 的合作体现了我们共同的承诺，即让内容的处理、分发和获利变得更加容易。”
通过真正的合作实现增值
在为客户提供增强功能而铺平道路的过程中，Scaleflex 与 Akamai 的合作经历为前者留下了深刻印象。正如 Hirel 所说的那样：“Akamai 拥有卓越的文化，无论是讨论商业、渠道还是技术话题，Akamai 的团队都能够利用丰富的经验和专业知识为我们提供简单而强大的解决方案。”
在谈到 Scaleflex 希望成为全球 DAM 领域的卓越公司这一愿景时，Hirel 总结道：“我们希望提供世界一流的服务，让我们的客户能够从自己的视觉资产中获得最大价值。为了实现此承诺，我们依靠能够在全球范围内提供出色性能和可扩展性的合作伙伴，而这正是 Akamai 在云计算领域投资的关键所在。”
Scaleflex 简介
Scaleflex 是一家 B2B SaaS 公司，致力于简化各种品牌资产的上传、组织和优化。利用其经过 MACH（微服务、API、基于云、无界面）认证的技术，营销和技术团队可以从任何后台（CMS、PIM）轻松操作媒体文件，从而加快将内容投放到市场的速度。
关于 Akamai
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