由于对各品牌来说向市场交付内容非常关键，因此内容资产的上传、存储、管理和分发变得至关重要。为此，Scaleflex 开发了强大且可扩展的解决方案，以加速和简化媒体资产管理。通过使用 Scaleflex 的解决方案，各公司可以联合并优化所有渠道的图片和视频交付，通过实现灵活的内容运营来加快上市速度，并且可以轻松灵活地向新市场投放本地化内容。

Scaleflex 联合创始人兼董事会顾问 Charles Hirel 表示：“为了满足市场对增强视觉内容管理灵活性的新需求，我们通过功能强大、灵活且可扩展的数字资产管理平台 (DAM) 丰富了我们的媒体加速产品。”此外，Scaleflex 还扩大了与 Akamai 的合作伙伴关系，为各企业提供全面的解决方案，以优化数字内容管理并确保在 Web 平台上安全交付。