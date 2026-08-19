Fundada en 2016, Scaleflex es un proveedor de software como servicio (SaaS) que procesa catálogos visuales de más de 1300 clientes a nivel mundial y en todos los sectores. Para cumplir su misión de ayudar a las marcas a maximizar el retorno de la inversión de sus recursos visuales, esta empresa ofrece soluciones que adaptan y aceleran de forma impecable la distribución de grandes volúmenes de imágenes y vídeos en todos los canales online. Como empresa de rápido crecimiento y partner informático cualificado de Akamai, Scaleflex decidió ofrecer sus soluciones a través de Akamai Cloud, la plataforma de cloud computing, seguridad y entrega de contenido más distribuida del mundo.
"Nuestro objetivo es permitir que nuestros clientes maximicen el ROI de sus activos digitales, y podemos confiar en Akamai para garantizar la mejor escalabilidad y rendimiento de dichos activos."Charles Hirel, cofundador y asesor de la junta directiva de Scaleflex
Maximización del retorno de la inversión de los recursos digitales
Aceleración y simplificación de la gestión de recursos
Teniendo en cuenta que la distribución de contenido en el mercado es clave para las marcas, la carga, el almacenamiento, la gestión y la distribución de recursos de contenido se ha convertido en una tarea fundamental. Para llevarla a cabo, Scaleflex desarrolla soluciones potentes y escalables que aceleran y simplifican la gestión de recursos multimedia. Gracias a Scaleflex, las empresas pueden distribuir y optimizar la entrega de imágenes y vídeos en todos los canales, aumentar la velocidad de comercialización con operaciones ágiles y lanzar el contenido localizado en nuevos mercados de una manera sencilla y flexible.
En palabras de Charles Hirel, cofundador y asesor de la junta directiva de Scaleflex para EMEA: "En respuesta a la nueva demanda del mercado de mayor agilidad en la gestión de contenidos visuales, hemos reforzado nuestra oferta de aceleración multimedia con una plataforma de gestión de activos digitales (DAM) potente, flexible y escalable". De la mano de Akamai, Scaleflex proporciona a las empresas una solución completa para optimizar la gestión de contenido digital y proteger su distribución en plataformas web.
"Estamos encantados de asociarnos con Akamai y ofrecer a nuestros clientes una solución de primer nivel para optimizar la gestión y entrega de su contenido digital."Charles Hirel, cofundador y asesor de la junta directiva de Scaleflex
Ampliación de su plataforma de experiencia visual
Como primera plataforma de experiencia visual que colabora con Akamai, Scaleflex tiene como objetivo ofrecer a las marcas online una solución de gestión de activos digitales integral. Sirviéndose de las capacidades de Akamai Cloud, como los servicios de cloud computing y distribución de contenido, Scaleflex puede ofrecer una plataforma de experiencia visual que combina toda la potencia de un sistema DAM basado en inteligencia artificial y la optimización de contenido multimedia dinámico.
De este modo, las marcas pueden distribuir contenido de alta calidad y carga rápida a sus clientes en todo el mundo, independientemente de dónde se encuentren. "Con la red global de Akamai, ayudamos a las empresas a gestionar y organizar sus activos digitales y a llegar a sus clientes a velocidades ultrarrápidas para garantizar una experiencia fluida y agradable. Nuestra asociación con Akamai refleja un compromiso compartido para facilitar el uso, la distribución y la monetización del contenido", explica Hirel.
Obtención de valor a través de una verdadera colaboración
Scaleflex buscaba preparar el terreno para ofrecer a sus clientes capacidades mejoradas y quedó impresionado con su experiencia de colaboración con Akamai. En palabras de Hirel: "Existe una cultura de excelencia en Akamai: ya sea un tema comercial, relacionado con un canal o un asunto técnico, los equipos de Akamai cuentan con la experiencia y los conocimientos necesarios para ofrecernos soluciones sencillas, pero potentes".
Al reflexionar sobre la visión de Scaleflex de convertirse en una empresa líder en el ámbito de DAM a nivel mundial, Hirel concluye: "Queremos ofrecer servicios de primera clase que permitan a nuestros clientes obtener el máximo valor posible de sus activos visuales. Para hacer realidad esta promesa, confiamos en partners que puedan ofrecer el mejor rendimiento y escalabilidad a nivel mundial, y es aquí donde las inversiones de Akamai en la nube son esenciales".
Acerca de Scaleflex
Scaleflex es una empresa de SaaS de empresa a empresa (B2B) con la misión de simplificar la carga, la organización y la optimización de todos los activos de marca. Su tecnología con certificación MACH (microservicio, API, basada en la nube, sin interfaz) permite a los equipos técnicos y de marketing manipular fácilmente el contenido multimedia desde cualquier oficina interna (CMS, PIM) para acelerar su comercialización.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.