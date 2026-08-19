Teniendo en cuenta que la distribución de contenido en el mercado es clave para las marcas, la carga, el almacenamiento, la gestión y la distribución de recursos de contenido se ha convertido en una tarea fundamental. Para llevarla a cabo, Scaleflex desarrolla soluciones potentes y escalables que aceleran y simplifican la gestión de recursos multimedia. Gracias a Scaleflex, las empresas pueden distribuir y optimizar la entrega de imágenes y vídeos en todos los canales, aumentar la velocidad de comercialización con operaciones ágiles y lanzar el contenido localizado en nuevos mercados de una manera sencilla y flexible.

En palabras de Charles Hirel, cofundador y asesor de la junta directiva de Scaleflex para EMEA: "En respuesta a la nueva demanda del mercado de mayor agilidad en la gestión de contenidos visuales, hemos reforzado nuestra oferta de aceleración multimedia con una plataforma de gestión de activos digitales (DAM) potente, flexible y escalable". De la mano de Akamai, Scaleflex proporciona a las empresas una solución completa para optimizar la gestión de contenido digital y proteger su distribución en plataformas web.