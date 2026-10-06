Da die Bereitstellung von Inhalten für Marken von entscheidender Bedeutung ist, ist das Hochladen, Speichern, Verwalten und Verteilen von Inhalts-Assets immer wichtiger geworden. Deshalb entwickelt Scaleflex leistungsstarke und skalierbare Lösungen, die die Verwaltung von Medienressourcen beschleunigen und vereinfachen. Mit Scaleflex können Unternehmen die Bereitstellung von Bildern und Videos über alle Kanäle hinweg syndizieren und optimieren, durch flexible Inhaltsabläufe die Markteinführungsgeschwindigkeit erhöhen und mit lokalisierten Inhalten einfach und flexibel neue Märkte erschließen.

Charles Hirel, Mitgründer und Board Advisor bei Scaleflex, erklärt: „Um die neuen Marktanforderungen nach mehr Flexibilität bei der visuellen Inhaltsverwaltung zu erfüllen, haben wir unser Angebot zur Medienbeschleunigung um eine leistungsstarke, flexible und skalierbare DAM-Plattform (Digital Asset Management) erweitert.“ Scaleflex hat außerdem seine Partnerschaft mit Akamai ausgebaut, um Unternehmen eine umfassende Lösung bereitzustellen, mit der sich die Verwaltung digitaler Inhalte optimieren und die Bereitstellung auf Webplattformen sichern lässt.