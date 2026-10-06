Scaleflex wurde 2016 gegründet und ist ein SaaS-Anbieter (Software-as-a-Service), der die visuelle Katalogverarbeitung von mehr als 1.300 Kunden unterstützt, und zwar weltweit und branchenübergreifend. Um seine Mission zu erfüllen, Marken bei der Maximierung des ROI ihrer visuellen Assets zu unterstützen, bietet das Unternehmen Lösungen an, die die Bereitstellung großer Bild- und Videomengen über sämtliche Online-Kanäle nahtlos skalieren und beschleunigen können. Als schnell wachsendes Unternehmen und Qualified Compute Partner von Akamai betreibt Scaleflex seine Lösungen in der Akamai Cloud, der weltweit am häufigsten genutzten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung.
„Wir wollen unsere Kunden in die Lage versetzen, den ROI ihrer digitalen Assets zu maximieren – und wir können uns darauf verlassen, dass Akamai die optimale Skalierbarkeit und Performance dieser Assets gewährleistet.“– Charles Hirel, Mitgründer, Board Advisor, Scaleflex
Maximierung des ROI digitaler Assets
Schnelleres und einfacheres Asset-Management
Da die Bereitstellung von Inhalten für Marken von entscheidender Bedeutung ist, ist das Hochladen, Speichern, Verwalten und Verteilen von Inhalts-Assets immer wichtiger geworden. Deshalb entwickelt Scaleflex leistungsstarke und skalierbare Lösungen, die die Verwaltung von Medienressourcen beschleunigen und vereinfachen. Mit Scaleflex können Unternehmen die Bereitstellung von Bildern und Videos über alle Kanäle hinweg syndizieren und optimieren, durch flexible Inhaltsabläufe die Markteinführungsgeschwindigkeit erhöhen und mit lokalisierten Inhalten einfach und flexibel neue Märkte erschließen.
Charles Hirel, Mitgründer und Board Advisor bei Scaleflex, erklärt: „Um die neuen Marktanforderungen nach mehr Flexibilität bei der visuellen Inhaltsverwaltung zu erfüllen, haben wir unser Angebot zur Medienbeschleunigung um eine leistungsstarke, flexible und skalierbare DAM-Plattform (Digital Asset Management) erweitert.“ Scaleflex hat außerdem seine Partnerschaft mit Akamai ausgebaut, um Unternehmen eine umfassende Lösung bereitzustellen, mit der sich die Verwaltung digitaler Inhalte optimieren und die Bereitstellung auf Webplattformen sichern lässt.
„Wir freuen uns, mit Akamai zusammenzuarbeiten und unseren Kunden eine erstklassige Lösung anzubieten, mit der sie die Verwaltung und Bereitstellung ihrer digitalen Inhalte optimieren können.“– Charles Hirel, Mitgründer, Board Advisor, Scaleflex
Skalierung der Plattform für visuelle Erlebnisse
Als erste Plattform für visuelle Erlebnisse, die mit Akamai zusammenarbeitet, bietet Scaleflex Onlinemarken eine End-to-End-Lösung für Digital Asset Management. Mit den Funktionen der Akamai Cloud – darunter Cloud Computing und Content Delivery Services von Akamai – kann Scaleflex eine Plattform für visuelle Erlebnisse bereitstellen, die KI-gestütztes DAM mit dynamischer Medienoptimierung kombiniert.
Auf diese Weise können Marken Kunden auf der ganzen Welt hochwertige Inhalte präsentieren, die schnell geladen werden – unabhängig von ihrem Standort. „Mit dem globalen Netzwerk von Akamai unterstützen wir Unternehmen nicht nur bei der Verwaltung und Organisation ihrer digitalen Assets, sondern auch dabei, Kunden mit extrem hohen Geschwindigkeiten zu erreichen, um ein nahtloses, überzeugendes Erlebnis zu gewährleisten. Unsere Partnerschaft mit Akamai spiegelt das gemeinsame Engagement wider, Inhalte einfacher zu verarbeiten, zu verteilen und zu monetarisieren“, erklärt Hirel.
Wertschöpfung durch eine echte Partnerschaft
Während Scaleflex den Weg ebnete, um seinen Kunden erweiterte Funktionen zu bieten, war das Team von der Partnerschaft mit Akamai beeindruckt. Hierzu Hirel: „Bei Akamai herrscht eine Kultur der Exzellenz: Egal, ob es um kommerzielle, kanalübergreifende oder technische Themen geht – die Teams von Akamai nutzen eine Fülle an Erfahrung und Fachwissen, um uns einfache, aber leistungsstarke Lösungen anzubieten.“
Zu der Vision von Scaleflex, weltweit ein führendes Unternehmen im DAM-Bereich zu sein, sagt Hirel: „Wir wollen erstklassige Services anbieten, mit denen unsere Kunden den größtmöglichen Nutzen aus ihren visuellen Ressourcen ziehen können. Um dieses Versprechen zu erfüllen, verlassen wir uns auf Partner, die weltweit die beste Performance und Skalierbarkeit bieten können. Und genau hier sind die Investitionen von Akamai in die Cloud von entscheidender Bedeutung.“
Über Scaleflex
Scaleflex ist ein B2B-SaaS-Unternehmen mit dem Ziel, den Upload, die Organisation und die Optimierung sämtlicher Markenressourcen zu vereinfachen. Mit MACH-zertifizierten Technologien (Microservices, API, Cloudbasiert, Headless) können Marketing- und Technikteams Medien in jedem Backoffice (CMS, PIM) leicht bearbeiten und so die Time-to-Market von Inhalten beschleunigen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.