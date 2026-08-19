Fondée en 2016, l'entreprise Scaleflex est un fournisseur de logiciels en tant que services (SaaS) qui gère le traitement visuel des catalogues de plus de 1 300 clients dans le monde et dans tous les secteurs. Pour remplir sa mission visant à aider les marques à maximiser le retour sur investissement de leurs actifs visuels, l'entreprise propose des solutions qui permettent d'adapter et d'accélérer de manière optimale la diffusion de gros volumes d'images et de vidéos sur l'ensemble des canaux en ligne. En tant qu'entreprise à forte croissance et partenaire informatique de choix d'Akamai, Scaleflex exécute ses solutions sur Akamai Cloud, la plateforme la plus distribuée au monde au service du Cloud Computing, de la sécurité et de la diffusion de contenu.
« Notre objectif est de permettre à nos clients d'optimiser le retour sur investissement de leurs ressources digitales, et nous pouvons compter sur Akamai pour garantir une évolutivité et des performances optimales de ces ressources. »— Charles Hirel, co-fondateur, conseiller du conseil d'administration, Scaleflex
Maximiser le retour sur investissement des actifs digitaux
Accélérer et simplifier la gestion des actifs
La diffusion de contenu sur le marché étant primordiale pour les marques, le téléchargement, le stockage, la gestion et la distribution des ressources de contenu sont devenus essentiels. À cette fin, Scaleflex développe des solutions puissantes et évolutives qui accélèrent et simplifient la gestion des ressources multimédias. En faisant appel à Scaleflex, les entreprises peuvent syndiquer et optimiser la diffusion d'images et de vidéos sur tous les canaux, augmenter la vitesse de commercialisation en facilitant des opérations de contenu agiles, et se lancer facilement sur de nouveaux marchés avec un contenu localisé.
Selon Charles Hirel, co-fondateur, conseiller du conseil d'administration, Scaleflex, « en réponse aux nouvelles demandes du marché en matière d'agilité dans la gestion des contenus visuels, nous avons enrichi notre offre d'accélération des médias avec une plateforme de gestion du contenu digital (DAM) puissante, flexible et évolutive ». Scaleflex a également élargi son partenariat avec Akamai pour fournir aux entreprises une solution complète d'optimisation de la gestion du contenu digital et de sécurisation de leur diffusion sur les plateformes Web.
« Nous sommes ravis de nous associer à Akamai et d'offrir à nos clients une solution de premier ordre pour optimiser la gestion et la diffusion de leur contenu digital. »— Charles Hirel, co-fondateur, conseiller du conseil d'administration, Scaleflex
Extension de sa plateforme d'expérience visuelle
Première plateforme d'expérience visuelle à s'associer à Akamai, Scaleflex travaille avec Akamai pour fournir aux marques en ligne une solution DAM de bout en bout. En utilisant les capacités d'Akamai Cloud, notamment les services de Cloud Computing et de diffusion de contenu d'Akamai, Scaleflex peut fournir une plateforme d'expérience visuelle qui combine la puissance du DAM basé sur l'intelligence artificielle et l'optimisation dynamique des médias.
Les marques peuvent ainsi proposer à leurs clients du monde entier, où qu'ils se trouvent, un contenu de haute qualité qui se charge rapidement. « En exploitant le réseau mondial d'Akamai, nous aidons les entreprises à gérer et à organiser leurs ressources digitales, et à atteindre leurs clients à la vitesse de l'éclair afin de leur garantir une expérience optimale et agréable. Notre partenariat avec Akamai reflète notre engagement commun à faciliter le travail, la distribution et la monétisation du contenu », a expliqué M. Hirel.
Gagner de la valeur grâce à un véritable partenariat
Scaleflex a été impressionné par son expérience de partenariat avec Akamai, qui lui a permis d'offrir à ses clients des capacités améliorées. Comme l'a indiqué M. Hirel, « Nous avons une culture de l'excellence chez Akamai : Qu'il s'agisse d'un sujet commercial, de canal ou technique, les équipes d'Akamai s'appuient sur une vaste expérience et une vaste expertise pour nous fournir des solutions simples, mais puissantes. »
Réfléchissant à l'ambition de Scaleflex d'être une entreprise leader dans le domaine du DAM au niveau mondial, M. Hirel a conclu : « Nous souhaitons offrir des services de premier ordre, qui permettent à nos clients de tirer la plus grande valeur possible de leurs actifs visuels. Pour tenir cette promesse, nous faisons appel à des partenaires en mesure d'offrir les meilleures performances et la meilleure capacité d'évolutivité au niveau mondial, et c'est là que les investissements d'Akamai dans le cloud sont essentiels. »
À propos de Scaleflex
Scaleflex est une société SaaS B2B dont la mission est de simplifier le téléchargement, l'organisation et l'optimisation de tous les actifs d'une marque. Ses technologies certifiées MACH (Micro-service, API, Cloud-based, Headless) permettent aux équipes marketing et techniques de manier facilement les médias depuis n'importe quel back-office (CMS, PIM), accélérant ainsi la mise sur le marché du contenu.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.