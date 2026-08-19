La diffusion de contenu sur le marché étant primordiale pour les marques, le téléchargement, le stockage, la gestion et la distribution des ressources de contenu sont devenus essentiels. À cette fin, Scaleflex développe des solutions puissantes et évolutives qui accélèrent et simplifient la gestion des ressources multimédias. En faisant appel à Scaleflex, les entreprises peuvent syndiquer et optimiser la diffusion d'images et de vidéos sur tous les canaux, augmenter la vitesse de commercialisation en facilitant des opérations de contenu agiles, et se lancer facilement sur de nouveaux marchés avec un contenu localisé.

Selon Charles Hirel, co-fondateur, conseiller du conseil d'administration, Scaleflex, « en réponse aux nouvelles demandes du marché en matière d'agilité dans la gestion des contenus visuels, nous avons enrichi notre offre d'accélération des médias avec une plateforme de gestion du contenu digital (DAM) puissante, flexible et évolutive ». Scaleflex a également élargi son partenariat avec Akamai pour fournir aux entreprises une solution complète d'optimisation de la gestion du contenu digital et de sécurisation de leur diffusion sur les plateformes Web.