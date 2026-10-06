Scaleflexは2016年に設立されたSaaS（Software-as-a-Service）プロバイダーであり、世界中でさまざまな業界の1,300以上の顧客のビジュアルカタログ処理を強化しています。 同社のミッションは、ブランドがビジュアル資産のROI（投資利益率）を最大化できるよう支援することです。このミッションを達成するために、同社はすべてのオンラインチャネルで大量の画像や動画の配信をシームレスにスケーリングおよび高速化するソリューションを提供しています。急成長企業であり、Akamaiの認定コンピューティングパートナーであるScaleflexは、クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツ配信のための世界で最も分散されたプラットフォームであるAkamai Cloud上でソリューションを稼動させることを選択しました。
「弊社の目標は、お客様がデジタル資産のROIを最大化できるようにすることです。デジタル資産のトップクラスのスケーラビリティとパフォーマンスを確保するうえで、Akamaiを頼りにしています」— Scaleflex社、Board Advisor兼共同創設者、Charles Hirel氏
デジタル資産のROIを最大化
資産管理の高速化とシンプル化を実現
ブランドにとってコンテンツを市場に提供することは重要であるため、コンテンツ資産のアップロード、保存、管理、配信は極めて重要になっています。そのため、Scaleflexは、メディア資産管理を高速化およびシンプル化する強力でスケーラブルなソリューションを開発しています。Scaleflexを活用することで、企業はすべてのチャネルで画像や動画の配信の同時実行や最適化を行ったり、アジャイルなコンテンツ運用を実現して市場投入までの時間を短縮したり、ローカライズされたコンテンツによって新しい市場に簡単かつ柔軟に参入することができます。
ScaleflexのBoard Advisor兼共同創設者であるCharles Hirel氏は、「ビジュアルコンテンツ管理のアジリティを高めるという市場の新たな需要に対応するために、弊社は強力かつ柔軟でスケーラブルなデジタル資産管理プラットフォーム（DAM）によってメディア高速化サービスを強化しました」と述べています。また、ScaleflexはAkamaiとのパートナーシップを拡大し、デジタルコンテンツの管理を最適化してWebプラットフォーム上で配信のセキュリティを確保する包括的なソリューションを企業に提供しています。
「Akamaiと提携し、デジタルコンテンツの管理と配信を最適化するトップクラスのソリューションをお客様に提供することに喜びを感じています」— Scaleflex社、Board Advisor兼共同創設者、Charles Hirel氏
ビジュアル体験プラットフォームのスケーリング
Akamaiと提携した初のビジュアル体験プラットフォームであるScaleflexは、Akamaiと連携して、オンラインブランドにエンドツーエンドのDAMソリューションを提供しています。Akamai Cloudの機能（Akamaiのクラウド・コンピューティング・サービスやコンテンツ・デリバリー・サービスなど）を利用することで、Scaleflexは、人工知能を活用したDAMと動的なメディア最適化の力を兼ね備えたビジュアル体験プラットフォームを提供できます。
その結果、ブランドは高品質でロード時間の短いコンテンツを世界中のあらゆる場所にいる顧客に配信できます。「Akamaiのグローバルネットワークを活用することで、弊社は企業がデジタル資産を管理および整理し、超高速で顧客にリーチしてシームレスで楽しい体験を提供できるよう支援しています。弊社とAkamaiのパートナーシップは、両社がコンテンツを簡単に連携、配信、収益化できるようにするというコミットメントを共有していることを示しています」とHirel氏は説明します。
真のパートナーシップによって価値を獲得
顧客に強化された機能を提供する道を切り開いたScaleflexは、Akamaiとのパートナーシップの体験に感銘を受けました。Hirel氏は次のように述べています。「Akamaiには卓越した文化があります。ビジネス、チャネル、技術のどのトピックについて話し合う場合も、Akamaiのチームは豊富な経験と専門知識を結集して、シンプルながら強力なソリューションを提供してくれます」
DAM分野で世界をリードする企業になるというScaleflexのビジョンを思い返しながら、Hirel氏は次のように締めくくりました。「弊社は、お客様がビジュアル資産から最大限の価値を引き出せるようにするワールドクラスのサービスを提供したいと考えています。この約束を果たすために、世界規模で最高のパフォーマンスとスケーラビリティを提供できるパートナーと協力しています。この点において、Akamaiによるクラウドへの投資が不可欠です」
Scaleflexについて
Scaleflexは、すべてのブランド資産のアップロード、組織化、最適化をシンプル化するというミッションを掲げるB2B SaaS企業です。MACH（マイクロサービス、API、クラウドベース、ヘッドレス）認定を取得したScaleflexのテクノロジーを利用することで、マーケティングチームと技術チームはバックオフィス（CMS、PIM）からメディアを簡単に操作し、コンテンツの市場投入を高速化することができます。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。