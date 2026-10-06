ブランドにとってコンテンツを市場に提供することは重要であるため、コンテンツ資産のアップロード、保存、管理、配信は極めて重要になっています。そのため、Scaleflexは、メディア資産管理を高速化およびシンプル化する強力でスケーラブルなソリューションを開発しています。Scaleflexを活用することで、企業はすべてのチャネルで画像や動画の配信の同時実行や最適化を行ったり、アジャイルなコンテンツ運用を実現して市場投入までの時間を短縮したり、ローカライズされたコンテンツによって新しい市場に簡単かつ柔軟に参入することができます。

ScaleflexのBoard Advisor兼共同創設者であるCharles Hirel氏は、「ビジュアルコンテンツ管理のアジリティを高めるという市場の新たな需要に対応するために、弊社は強力かつ柔軟でスケーラブルなデジタル資産管理プラットフォーム（DAM）によってメディア高速化サービスを強化しました」と述べています。また、ScaleflexはAkamaiとのパートナーシップを拡大し、デジタルコンテンツの管理を最適化してWebプラットフォーム上で配信のセキュリティを確保する包括的なソリューションを企業に提供しています。