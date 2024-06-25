2017년에 설립된 Scalstrm은 최첨단 라이브 스트리밍 솔루션을 제공함으로써 비디오 전송의 세계를 혁신하는 데 전념하고 있습니다. Scalstrm의 차세대 스트리밍 및 미디어 처리 솔루션은 HBO Nordic, Telia Company를 비롯한 TV 사업자 및 방송사가 하나의 통합 백엔드 생태계를 통해 IPTV 및 멀티스크린 OTT 플랫폼을 관리할 수 있도록 지원합니다. Akamai 파트너인 Scalstrm의 솔루션은 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송을 위한 세계에서 가장 분산된 플랫폼인 Akamai Cloud에서 실행됩니다.
"Scalstrm의 비전과 전략은 모든 TV 사업자와 방송사가 사용할 수 있는 지속 가능하고 간편하며 유연한 제품을 지속적으로 제공하는 것입니다. Akamai는 전 세계적인 규모로 이를 실현할 수 있도록 지원합니다."— 도미니크 보스터스(Dominique Vosters), Scalstrm 비즈니스 개발 및 영업 이사
비디오 전송의 혁신
최첨단 비디오 스트리밍 솔루션 제공
업계를 선도하는 비디오 스트리밍 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하는 Scalstrm은 고객이 끊임없이 진화하는 비디오 전송 환경에서 탁월한 성과를 거둘 수 있도록 실현 가능한 한계를 지속적으로 넓혀가고 있습니다. Scalstrm은 처음부터 성능, 사용 편의성, 온프레미스 및 클라우드에 배포할 수 있는 유연성의 세 가지를 염두에 두고 솔루션을 구축했습니다.
Scalstrm의 비즈니스 개발 및 영업 이사 도미니크 보스터스는 "Scalstrm은 기업이 고유한 요구사항에 맞게 배포 전략을 조정할 수 있도록 지원합니다. 기업은 이러한 유연성을 통해 시청자 도달 범위, 콘텐츠 수요, 리소스 가용성 등의 요소에 따라 비디오 전송 인프라를 최적화할 수 있습니다. Scalstrm은 이와 같이 기업이 시청자에게 원활하고 효율적인 미디어 스트리밍 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다."라고 말했습니다.
"Scalstrm의 역량과 Akamai의 역량을 결합해 스트리밍 비디오 워크플로를 한 단계 더 발전시키고, 시청자에게 더욱 우수한 품질의 개인 맞춤형 비디오 경험을 제공하고자 하는 사업자를 위해 포괄적인 솔루션을 제공합니다."— 도미니크 보스터스(Dominique Vosters), Scalstrm 비즈니스 개발 및 영업 이사
강력하고 사용하기 쉬운 미디어 플랫폼 확장
Scalstrm은 Akamai Cloud에서 솔루션을 실행해 배포의 유연성을 더욱 향상시켰습니다. 고객은 온프레미스, 프라이빗 또는 퍼블릭 클라우드, 멀티클라우드 설정, 엣지 클라우드 또는 이러한 옵션의 조합 등 요구사항에 맞게 가장 적합한 배포 전략을 선택할 수 있습니다.
Scalstrm은 클라우드 컴퓨팅, 보안, 콘텐츠 전송을 위한 세계에서 가장 분산된 플랫폼인 Akamai Cloud를 통해 자사의 솔루션을 전 세계에 손쉽게 배포할 수 있습니다. 보스터스는 "쉽고 빠르게 확장하고 축소할 수 있어 전 세계 모든 사업자가 엔드투엔드 솔루션을 빠르게 활용할 수 있습니다."라고 말합니다.
이러한 엔드투엔드 솔루션은 광범위한 모듈성, 유연한 마이크로서비스 아키텍처, 확장 가능한 설계를 특징으로 하는 Scalstrm의 차세대 미디어 처리 플랫폼인 Scalecast를 기반으로 합니다. Scalecast 미디어 처리 솔루션은 진화하는 미디어 생태계 전반의 병목을 해결해 멀티스크린 전송의 새로운 시대를 엽니다. 사업자는 연속 라이브 레코딩, 실시간 광고 삽입 및 교체, 콘텐츠 리패키징, 다양한 디바이스 종류에 맞게 다양한 스트림으로 조정하는 기능을 선택할 수 있습니다.
새로운 비즈니스 추진
Scalstrm은 Akamai와의 파트너십을 통해 새로운 비즈니스 기회의 문을 열었습니다. 이를 통해 더 많은 지역과 잠재 고객에게 접근할 수 있게 되었습니다. 또한 잠재 고객에게 더 쉽고 빠르게 가치를 입증할 수 있습니다. 보스터스는 "솔루션을 제안할 때 종종 개념 증명을 수행합니다. Akamai Cloud를 통해 1시간 이내에 인스턴스를 생성할 수 있습니다."라고 결론지었습니다.
Scalstrm 소개
Scalstrm은 라이브 스트리밍 솔루션의 선도적인 공급업체로, 유료 TV 사업자와 방송사의 진화하는 요구사항을 충족하는 포괄적인 서비스 제품군을 제공합니다. 안정성과 확장성, 탁월한 사용자 경험에 중점을 두고 기업들이 여러 플랫폼에서 전 세계 시청자에게 고품질 라이브 비디오 콘텐츠를 제공할 수 있도록 지원합니다.
Akamai 소개
Akamai는 AI가 이끄는 세상을 지원하고 보호하는 클라우드 기업입니다. Akamai 클라우드 플랫폼은 코어부터 엣지까지 고성능 클라우드 컴퓨팅을 확장해 기업이 차세대 AI 애플리케이션을 구축하고 확장할 수 있도록 지원합니다. 또한 포괄적인 멀티레이어 보안을 제공해 발전하는 사이버 위협으로부터 기업을 보호합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com, akamai.com/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.