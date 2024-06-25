업계를 선도하는 비디오 스트리밍 솔루션을 제공하기 위해 최선을 다하는 Scalstrm은 고객이 끊임없이 진화하는 비디오 전송 환경에서 탁월한 성과를 거둘 수 있도록 실현 가능한 한계를 지속적으로 넓혀가고 있습니다. Scalstrm은 처음부터 성능, 사용 편의성, 온프레미스 및 클라우드에 배포할 수 있는 유연성의 세 가지를 염두에 두고 솔루션을 구축했습니다.

Scalstrm의 비즈니스 개발 및 영업 이사 도미니크 보스터스는 "Scalstrm은 기업이 고유한 요구사항에 맞게 배포 전략을 조정할 수 있도록 지원합니다. 기업은 이러한 유연성을 통해 시청자 도달 범위, 콘텐츠 수요, 리소스 가용성 등의 요소에 따라 비디오 전송 인프라를 최적화할 수 있습니다. Scalstrm은 이와 같이 기업이 시청자에게 원활하고 효율적인 미디어 스트리밍 경험을 제공할 수 있도록 지원합니다."라고 말했습니다.