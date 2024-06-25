Indem es seine Lösungen in der Akamai Cloud ausführt, sorgt das Unternehmen für noch mehr Flexibilität bei der Bereitstellung. Kunden können die Bereitstellungsstrategie wählen, die ihren Anforderungen am besten entspricht, sei es vor Ort, mit einer Private oder Public Cloud, Multicloud-Setups, einer Edge Cloud oder einer Kombination dieser Optionen.

Als weltweit am weitesten verteilte Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung ermöglicht die Akamai Cloud Scalstrm eine problemlose Bereitstellung seiner Lösungen auf der ganzen Welt. Vorsters sagt dazu: „Wir können schnell und einfach skalieren, sodass Betreiber überall sofort von unserer End-to-End-Lösung profitieren können.“

Diese End-to-End-Lösung basiert auf Scalecast, der Medienverarbeitungsplattform der nächsten Generation von Scalstrm, die umfangreiche Modularität, eine flexible Microservice-Architektur und ein skalierbares Design bietet. Die Scalecast-Medienverarbeitungslösungen verhindern Engpässe im wachsenden Medien-Ökosystem und ebnen den Weg für eine neue Ära der Multiscreen-Bereitstellung. Betreiber haben die Wahl zwischen Funktionen wie kontinuierlichen Live-Aufnahmen, dem Einfügen/Ersetzen von Anzeigen in Echtzeit sowie der Neupaketierung von Inhalten und Anpassung von verschiedenen Streams für verschiedene Gerätetypen.