Scalstrm wurde 2017 gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die Welt der Videobereitstellung mit modernsten Livestreaming-Lösungen zu revolutionieren. Seine Streaming- und Medienverarbeitungslösungen der nächsten Generation ermöglichen es TV-Betreibern und Rundfunksendern, darunter HBO Nordic und Telia Company, ihre IPTV- und Multiscreen-OTT-Plattformen (Over-the-Top) über ein einheitliches Backend-Ökosystem zu verwalten. Als Akamai-Partner betreibt Scalstrm seine Lösungen in der Akamai Cloud, der weltweit am stärksten verteilten Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung.
„Unsere Vision und Strategie besteht darin, weiterhin nachhaltige, nutzerfreundliche und flexible Produkte anzubieten, die von allen TV‑Betreibern und Rundfunksendern genutzt werden können. Akamai unterstützt uns dabei, das Ganze auf globaler Ebene umzusetzen.“– Dominique Vosters, Business Development and Sales Director, Scalstrm
Eine neue Art der Videobereitstellung
Hochmodernes Video-Streaming
Damit Scalstrm branchenführende Videostreaming-Lösungen bereitstellen kann, sprengt das Unternehmen kontinuierlich die Grenzen des Machbaren, um seinen Kunden trotz sich ständig verändernder Gegebenheiten herausragende Videobereitstellung zu ermöglichen. Bei der Entwicklung der Lösungen standen drei Aspekte im Vordergrund: Performance, Nutzerfreundlichkeit und Flexibilität bei der Bereitstellung vor Ort und in der Cloud.
Dominique Vosters, Business Development and Sales Director bei Scalstrm, erklärt: „Wir ermöglichen es Unternehmen, die Bereitstellungsstrategie an ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Dank dieser Flexibilität können sie ihre Infrastruktur für die Videobereitstellung basierend auf Faktoren wie Zuschauerreichweite, Nachfrage nach Inhalten und Ressourcenverfügbarkeit optimieren. So können unsere Kunden nahtloses und effizientes Medienstreaming für ihre Zuschauer gewährleisten.“
„Indem wir unsere Fähigkeiten mit denen von Akamai kombinieren, können wir eine umfassende Lösung bereitstellen, mit der Betreiber ihre Videostreaming-Workflows optimieren und ihren Zuschauern hochwertigere und individuellere Videoerlebnisse bieten können.“– Dominique Vosters, Business Development and Sales Director, Scalstrm
Skalierung der leistungsstarken und nutzerfreundlichen Medienplattform
Indem es seine Lösungen in der Akamai Cloud ausführt, sorgt das Unternehmen für noch mehr Flexibilität bei der Bereitstellung. Kunden können die Bereitstellungsstrategie wählen, die ihren Anforderungen am besten entspricht, sei es vor Ort, mit einer Private oder Public Cloud, Multicloud-Setups, einer Edge Cloud oder einer Kombination dieser Optionen.
Als weltweit am weitesten verteilte Plattform für Cloud Computing, Sicherheit und Inhaltsbereitstellung ermöglicht die Akamai Cloud Scalstrm eine problemlose Bereitstellung seiner Lösungen auf der ganzen Welt. Vorsters sagt dazu: „Wir können schnell und einfach skalieren, sodass Betreiber überall sofort von unserer End-to-End-Lösung profitieren können.“
Diese End-to-End-Lösung basiert auf Scalecast, der Medienverarbeitungsplattform der nächsten Generation von Scalstrm, die umfangreiche Modularität, eine flexible Microservice-Architektur und ein skalierbares Design bietet. Die Scalecast-Medienverarbeitungslösungen verhindern Engpässe im wachsenden Medien-Ökosystem und ebnen den Weg für eine neue Ära der Multiscreen-Bereitstellung. Betreiber haben die Wahl zwischen Funktionen wie kontinuierlichen Live-Aufnahmen, dem Einfügen/Ersetzen von Anzeigen in Echtzeit sowie der Neupaketierung von Inhalten und Anpassung von verschiedenen Streams für verschiedene Gerätetypen.
Neue Geschäftsmöglichkeiten
Die Partnerschaft mit Akamai hat Scalstrm neue Geschäftsmöglichkeiten eröffnet. Das Unternehmen hat nun Zugang zu mehr Regionen und damit auch zu neuen potenziellen Kunden. Darüber hinaus kann es potenziellen Kunden seinen Wert leichter und schneller demonstrieren. „Wir führen oft Machbarkeitsnachweise durch, wenn wir unsere Lösung vorstellen. Die Akamai Cloud ermöglicht es uns, eine Instanz innerhalb von einer Stunde zu erstellen“, sagt Vosters abschließend.
Über Scalstrm
Scalstrm ist ein führender Provider von Livestreaming-Lösungen und bietet ein umfassendes Servicepaket an, um die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen von PayTV-Betreibern und Rundfunksendern zu erfüllen. Scalstrm konzentriert sich auf Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und ein außergewöhnliches Nutzererlebnis. So ermöglicht es Unternehmen, qualitativ hochwertige Live-Videoinhalte für globale Zielgruppen über mehrere Plattformen hinweg bereitzustellen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.