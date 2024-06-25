Fondée en 2017, Scalstrm a pour mission de révolutionner le monde de la diffusion vidéo en proposant des solutions de diffusion live de pointe. Ses solutions de diffusion et de traitement des médias de nouvelle génération permettent aux opérateurs et aux diffuseurs de télévision, notamment HBO Nordic et Telia Company, de gérer leurs plateformes IPTV et multiécrans « over-the-top » via un écosystème back-end unifié. En tant que partenaire d'Akamai, Scalstrm exécute ses solutions sur Akamai Cloud, la plateforme la plus distribuée au monde au service du Cloud Computing, de la sécurité et de la diffusion de contenu.
« Notre vision et notre stratégie consistent à continuer à fournir des produits durables, faciles à utiliser et flexibles qui peuvent être utilisés par tous les opérateurs et diffuseurs de télévision. Akamai nous aide à atteindre cet objectif à l'échelle mondiale. »— Dominique Vosters, Business Development and Sales Director, Scalstrm
Révolutionner la diffusion vidéo
Proposer un streaming vidéo de pointe
En s'engageant à fournir des solutions de streaming vidéo de pointe, Scalstrm repousse sans cesse les limites de ce qui est réalisable afin que ses clients puissent exceller dans le paysage en constante évolution de la diffusion vidéo. Elle a conçu ses solutions en gardant à l'esprit trois éléments : la performance, la facilité d'utilisation et la souplesse de déploiement sur site et dans le cloud.
Comme l'explique Dominique Vosters, Business Development and Sales Director chez Scalstrm, « nous permettons aux entreprises d'adapter la stratégie de déploiement à leurs besoins spécifiques. Cette flexibilité leur permet d'optimiser leur infrastructure de diffusion vidéo en fonction de facteurs tels que l'audience, la demande de contenu et la disponibilité des ressources. Ainsi, nous les aidons à garantir aux spectateurs une expérience de streaming multimédia fluide et efficace. »
« En combinant nos capacités avec celles d'Akamai, nous fournissons une solution complète aux opérateurs qui cherchent à faire passer leurs flux de travail de streaming vidéo à la vitesse supérieure, et à offrir des expériences vidéo de meilleure qualité et plus personnalisées à leurs téléspectateurs. »— Dominique Vosters, Business Development and Sales Director, Scalstrm
Développer sa plateforme média puissante et facile à utiliser
L'entreprise a encore amélioré la flexibilité de déploiement en exécutant ses solutions sur Akamai Cloud. Les clients peuvent choisir la stratégie de déploiement qui répond le mieux à leurs besoins, que ce soit sur site, dans le cloud privé ou le cloud public, dans des configurations multicloud, dans le cloud en bordure de l'Internet ou une combinaison de ces options.
Étant la plateforme la plus distribuée au monde au service du Cloud Computing, de la sécurité et de la diffusion de contenu, Akamai Cloud permet à Scalstrm de déployer ses solutions dans le monde entier en toute simplicité. Selon M. Vosters, « nous pouvons nous adapter rapidement, ce qui permet aux opérateurs du monde entier de profiter rapidement de notre solution de bout en bout ».
Cette solution de bout en bout est basée sur la plateforme de traitement des médias de nouvelle génération de Scalstrm, Scalecast, qui se caractérise par une grande modularité, une architecture flexible de microservices et une conception évolutive. Les solutions de traitement des médias Scalecast permettent de résoudre les problèmes de goulets d'étranglement dans l'écosystème des médias en constante évolution, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de diffusion multiécran. Les opérateurs peuvent choisir parmi des fonctionnalités telles que l'enregistrement live en continu, l'insertion/remplacement de publicités en temps réel, la remise en package de contenu et l'adaptation de contenus en différents flux pour différents types de terminaux.
Générer de nouvelles affaires
Le partenariat avec Akamai a ouvert la voie à de nouvelles opportunités commerciales pour Scalstrm. L'entreprise a eu accès à davantage de régions et, par conséquent, à des clients potentiels. En outre, elle peut plus facilement et plus rapidement démontrer sa valeur aux clients potentiels. « Nous faisons souvent des démonstrations de faisabilité lorsque nous présentons notre solution. Akamai Cloud permet de créer une instance en moins d'une heure », conclut M. Vosters.
À propos de Scalstrm
Scalstrm est l'un des principaux fournisseurs de solutions de diffusion live, offrant une gamme complète de services pour répondre aux besoins évolutifs des opérateurs et des diffuseurs de PayTV. En mettant l'accent sur la fiabilité, l'évolutivité et l'expérience utilisateur exceptionnelle, Scalstrm permet aux organisations de fournir un contenu vidéo live de haute qualité à des audiences mondiales sur de multiples plateformes.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.