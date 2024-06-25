L'entreprise a encore amélioré la flexibilité de déploiement en exécutant ses solutions sur Akamai Cloud. Les clients peuvent choisir la stratégie de déploiement qui répond le mieux à leurs besoins, que ce soit sur site, dans le cloud privé ou le cloud public, dans des configurations multicloud, dans le cloud en bordure de l'Internet ou une combinaison de ces options.

Étant la plateforme la plus distribuée au monde au service du Cloud Computing, de la sécurité et de la diffusion de contenu, Akamai Cloud permet à Scalstrm de déployer ses solutions dans le monde entier en toute simplicité. Selon M. Vosters, « nous pouvons nous adapter rapidement, ce qui permet aux opérateurs du monde entier de profiter rapidement de notre solution de bout en bout ».

Cette solution de bout en bout est basée sur la plateforme de traitement des médias de nouvelle génération de Scalstrm, Scalecast, qui se caractérise par une grande modularité, une architecture flexible de microservices et une conception évolutive. Les solutions de traitement des médias Scalecast permettent de résoudre les problèmes de goulets d'étranglement dans l'écosystème des médias en constante évolution, ouvrant ainsi la voie à une nouvelle ère de diffusion multiécran. Les opérateurs peuvent choisir parmi des fonctionnalités telles que l'enregistrement live en continu, l'insertion/remplacement de publicités en temps réel, la remise en package de contenu et l'adaptation de contenus en différents flux pour différents types de terminaux.