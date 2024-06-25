Scalstrm 成立于 2017 年，致力于通过提供卓越的流媒体直播解决方案来引领视频交付领域变革。其下一代流媒体和媒体处理解决方案使电视运营商和广播公司（包括 HBO Nordic 和 Telia Company）能够通过一个统一的后端生态系统来管理其 IPTV 和多屏幕 OTT 平台。作为 Akamai 的合作伙伴，Scalstrm 在 Akamai Cloud 上运行其解决方案，该平台是全球分布广泛的云计算、安全防护和内容交付平台。
"我们的愿景与战略是继续提供可持续、易于使用且灵活的产品，供所有电视运营商和广播电视机构使用。Akamai 助力我们在全球范围内实现这一目标。"Scalstrm 业务发展和销售总监 Dominique Vosters
引领视频交付领域变革
提供先进的视频流媒体
Scalstrm 致力于提供出色的视频流媒体解决方案，不断突破现有的可能性界限，以便其客户能够在不断发展的视频交付领域中脱颖而出。Scalstrm 从零开始构建其解决方案，并且重点考虑了三个方面：性能、易用性以及在本地和云端的灵活部署能力。
正如 Scalstrm 的业务发展和销售总监 Dominique Vosters 所解释的那样：“我们使企业能够根据其独特需求定制部署策略。这种灵活性使他们能够基于观众覆盖范围、内容需求和资源可用性等因素，优化其视频交付基础架构。因此，我们帮助他们确保为观众提供无缝且高效的媒体流体验。”
"通过将我们的能力与 Akamai 的优势相结合，我们为希望将视频流媒体工作流提升至新高度的运营商提供了一套全面的解决方案，并为其观众打造质量更高、更具个性化的视频体验。"Scalstrm 业务发展和销售总监 Dominique Vosters
扩展其强大且易用的媒体平台
公司通过在 Akamai Cloud 上运行其解决方案，进一步提升了部署的灵活性。客户可以根据自己的需求来选择最合适的部署策略，无论是本地部署、私有云、公有云、多云设置、边缘云，还是这些选项的组合。
作为全球分布广泛的云计算、安全防护和内容交付平台，Akamai Cloud 使 Scalstrm 能够轻松地在全球范围内部署其解决方案。Vosters 表示：“我们可以轻松地快速进行纵向扩缩，使各地运营商能够快速利用我们的端到端解决方案。”
这款端到端的解决方案基于 Scalstrm 的下一代媒体处理平台 Scalecast，该平台具有广泛的模块化、灵活的微服务架构以及可扩展的设计。Scalecast 媒体处理解决方案解决了不断演变的媒体生态系统中的瓶颈问题，为开启多屏交付的新时代铺平了道路。运营商可选择的功能非常多，例如连续直播录制、实时广告插播/替换、以及将内容重新打包和调整为适合不同设备类型的流。
开辟新的业务机会
与 Akamai 的合作为 Scalstrm 开辟了新的业务机会。公司现在能够进入更多的区域，从而接触到更多的潜在客户。此外，公司可以更轻松、更快速地向潜在客户展示其价值。Vosters 总结道：“在推销解决方案时，我们经常进行概念验证。有了 Akamai Cloud，我们可在一小时内启动一个实例。”
关于 Scalstrm
Scalstrm 是一家出色的直播流媒体解决方案提供商，所提供的一整套全面的服务可满足 PayTV 运营商和广播公司不断演变的需求。Scalstrm 专注于提供可靠性高、可扩展性强的卓越用户体验，使企业能够在多个平台上向全球观众提供高质量的直播视频内容。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。