公司通过在 Akamai Cloud 上运行其解决方案，进一步提升了部署的灵活性。客户可以根据自己的需求来选择最合适的部署策略，无论是本地部署、私有云、公有云、多云设置、边缘云，还是这些选项的组合。

作为全球分布广泛的云计算、安全防护和内容交付平台，Akamai Cloud 使 Scalstrm 能够轻松地在全球范围内部署其解决方案。Vosters 表示：“我们可以轻松地快速进行纵向扩缩，使各地运营商能够快速利用我们的端到端解决方案。”

这款端到端的解决方案基于 Scalstrm 的下一代媒体处理平台 Scalecast，该平台具有广泛的模块化、灵活的微服务架构以及可扩展的设计。Scalecast 媒体处理解决方案解决了不断演变的媒体生态系统中的瓶颈问题，为开启多屏交付的新时代铺平了道路。运营商可选择的功能非常多，例如连续直播录制、实时广告插播/替换、以及将内容重新打包和调整为适合不同设备类型的流。