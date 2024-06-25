Akamai Cloudでソリューションを実行することで、同社は展開の柔軟性をさらに強化しました。顧客は、オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウド、マルチクラウドセットアップ、エッジクラウド、これらのオプションの組み合わせなど、自社のニーズに最も適した展開戦略を選択できます。

クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツ配信のための世界で最も分散されたプラットフォームであるAkamai Cloudにより、Scalstrmは世界中で簡単にソリューションを展開できます。 Vosters氏は、「スケールアップとスケールダウンを迅速に行えるため、あらゆる場所の事業者が弊社のエンドツーエンドソリューションを迅速に活用できます」と述べています。

そのエンドツーエンドのソリューションは、Scalstrmの次世代メディア処理プラットフォームであるScalecastをベースにしています。Scalecastは、広範なモジュール性、柔軟なマイクロサービスアーキテクチャ、スケーラブルな設計を特長としています。Scalecastメディア処理ソリューションは、進化するメディアエコシステム全体のボトルネックを解消し、新時代のマルチスクリーン配信への道を切り開きます。事業者は、継続的なライブ録画、リアルタイム広告の挿入／置換、コンテンツの再パッケージ化やさまざまなデバイスタイプ向けの異なるストリームへの適応など、さまざまな機能を選択できます。