2017年に設立されたScalstrmは、最先端のライブストリーミングソリューションを提供することで、動画配信分野の変革に尽力しています。 同社の次世代のストリーミングおよびメディア処理ソリューションにより、HBO NordicやTelia Companyなどのテレビ事業者および放送会社は、1つの統合バックエンドエコシステムを介してIPTVプラットフォームやマルチスクリーン・オーバーザトップ・プラットフォームを管理できるようになります。AkamaiのパートナーであるScalstrmは、クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツ配信のための世界で最も分散されたプラットフォームであるAkamai Cloud上でソリューションを稼動させています。
「弊社のビジョンと戦略は、すべてのテレビ事業者および放送会社が使用できる、サステナブルで使いやすい柔軟な製品を継続的に提供することです。Akamaiは、弊社のグローバル規模の事業展開を支援してくれています」— Scalstrm社、Business Development and Sales Director、Dominique Vosters氏
動画配信を変革
最先端の動画ストリーミングを提供
業界をリードする動画ストリーミングソリューションの提供に取り組んでいるScalstrmは、進化し続ける動画配信の分野で顧客が優位に立てるよう、実現可能性の限界を常に押し広げています。同社は、パフォーマンス、使いやすさ、オンプレミスとクラウドでの展開の柔軟性という3つの点を念頭に置いて、ゼロからソリューションを構築しました。
ScalstrmのBusiness Development and Sales DirectorであるDominique Vosters氏は、次のように説明します。「弊社は、組織が独自の要件に合わせて展開戦略をカスタマイズできるよう支援しています。この柔軟性により、組織は視聴者のリーチ、コンテンツ需要、リソースの可用性などの要因に基づいて動画配信インフラを最適化できます。そうすることで、組織は視聴者にシームレスで効率的なメディアストリーミング体験を提供できるようになります」
「弊社の機能とAkamaiの機能を組み合わせることで、ストリーミング動画ワークフローを次のレベルに高め、より高品質でパーソナライズされた動画体験を視聴者に提供したいと考えている事業者に、包括的なソリューションを提供しています」— Scalstrm社、Business Development and Sales Director、Dominique Vosters氏
強力で使いやすいメディアプラットフォームをスケーリング
Akamai Cloudでソリューションを実行することで、同社は展開の柔軟性をさらに強化しました。顧客は、オンプレミス、プライベートクラウド、パブリッククラウド、マルチクラウドセットアップ、エッジクラウド、これらのオプションの組み合わせなど、自社のニーズに最も適した展開戦略を選択できます。
クラウドコンピューティング、セキュリティ、コンテンツ配信のための世界で最も分散されたプラットフォームであるAkamai Cloudにより、Scalstrmは世界中で簡単にソリューションを展開できます。 Vosters氏は、「スケールアップとスケールダウンを迅速に行えるため、あらゆる場所の事業者が弊社のエンドツーエンドソリューションを迅速に活用できます」と述べています。
そのエンドツーエンドのソリューションは、Scalstrmの次世代メディア処理プラットフォームであるScalecastをベースにしています。Scalecastは、広範なモジュール性、柔軟なマイクロサービスアーキテクチャ、スケーラブルな設計を特長としています。Scalecastメディア処理ソリューションは、進化するメディアエコシステム全体のボトルネックを解消し、新時代のマルチスクリーン配信への道を切り開きます。事業者は、継続的なライブ録画、リアルタイム広告の挿入／置換、コンテンツの再パッケージ化やさまざまなデバイスタイプ向けの異なるストリームへの適応など、さまざまな機能を選択できます。
新たなビジネスを推進
Akamaiとのパートナーシップにより、Scalstrmに新たなビジネスチャンスが生まれました。同社は、より多くの地域と見込み客にアクセスできるようになりました。さらに、潜在顧客に自社の価値を簡単かつ迅速に示すことができます。「ソリューションを提案する際には、概念実証を実施することがよくあります。Akamai Cloudを使えば、1時間以内にインスタンスを立ち上げることが可能です」とVosters氏は述べています。
Scalstrmについて
Scalstrmは、ライブ・ストリーミング・ソリューションの大手プロバイダーであり、有料テレビ事業者や放送会社の進化するニーズに対応する一連の包括的なサービスを提供しています。信頼性、スケーラビリティ、優れたユーザー体験を重視することで、組織が複数のプラットフォームで高品質のライブ動画コンテンツを世界中のユーザーに提供できるよう支援します。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。