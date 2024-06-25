Fundada en 2017, Scalstrm tiene como objetivo revolucionar el mundo de la distribución de vídeo mediante soluciones innovadoras de streaming en directo. Sus productos de procesamiento de contenido multimedia y streaming de última generación permiten a los operadores y a las cadenas de televisión, como HBO Nordic y Telia Company, gestionar sus plataformas IPTV y multipantalla a través de un ecosistema back-end unificado. Como partner de Akamai, Scalstrm ofrece sus soluciones a través de Akamai Cloud, la plataforma de cloud computing, seguridad y entrega de contenido más distribuida del mundo.
"Nuestra visión y estrategia consisten en seguir ofreciendo productos sostenibles, fáciles de usar y flexibles que puedan ser utilizados por todos los operadores de televisión y radiodifusores. Akamai nos ayuda a lograrlo a escala global."Dominique Vosters, director de Ventas y Desarrollo Empresarial de Scalstrm
Una nueva manera de distribuir vídeos
Streaming de vídeo de última generación
El compromiso de Scalstrm es ofrecer soluciones de streaming de vídeo líderes en el sector y, para ello, se centra en conseguir lo imposible para que sus clientes puedan destacar en el sector en constante evolución de la distribución de vídeo. Sus soluciones se han creado desde cero teniendo en cuenta tres aspectos: el rendimiento, la facilidad de uso y la flexibilidad para implementarlas a nivel local y en la nube.
Como explica Dominique Vosters, director de Ventas y Desarrollo Empresarial de Scalstrm: "Ofrecemos la flexibilidad para que cada empresa adapte la estrategia de implementación según sus necesidades. Así, pueden optimizar su infraestructura de distribución de vídeo en función de factores como el alcance de la audiencia, la demanda de contenido y la disponibilidad de recursos. De este modo, les ayudamos a garantizar a los espectadores una experiencia de streaming multimedia eficaz y fluida".
"Al combinar nuestras capacidades con las de Akamai, ofrecemos una solución integral para los operadores que buscan llevar sus flujos de trabajo de video en streaming al siguiente nivel y ofrecer experiencias de video de mayor calidad y más personalizadas a sus espectadores."Dominique Vosters, director de Ventas y Desarrollo Empresarial de Scalstrm
Una plataforma multimedia potente, fácil de usar y escalable
La empresa flexibilizó aún más la implementación al basar sus soluciones en Akamai Cloud. Los clientes pueden elegir la estrategia de implementación que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea local, nube privada o pública, configuraciones multinube, nube en el edge o una combinación de varias opciones.
Akamai Cloud, la plataforma de cloud computing, seguridad y entrega de contenido más distribuida del mundo, permite a Scalstrm desplegar sus soluciones en todo el mundo con facilidad. En palabras de Vosters: "Podemos adaptar nuestra escala fácilmente para que operadores de todo el mundo aprovechen de manera rápida nuestra solución integral".
Esta solución se apoya en la plataforma de procesamiento multimedia de última generación de Scalstrm, Scalecast, que ofrece una amplia modularidad, una arquitectura flexible de microservicios y un diseño escalable. Las soluciones de procesamiento multimedia Scalecast resuelven los cuellos de botella en el ecosistema de medios en constante evolución, allanando el camino para una nueva era de distribución multipantalla. Los operadores pueden elegir entre funciones como la grabación continua en directo, la inserción/sustitución de anuncios en tiempo real, y el reempaquetado y las adaptaciones de contenido en diferentes flujos para diferentes tipos de dispositivos.
Nuevas oportunidades de negocio
La asociación con Akamai ha abierto la puerta a nuevas oportunidades de negocio para Scalstrm. La empresa ha podido acceder a nuevas regiones y, a su vez, a clientes potenciales. Además, puede demostrar su valor a esos clientes potenciales con mayor rapidez y sin complicaciones. "A menudo hacemos pruebas de concepto al presentar nuestra solución. Akamai Cloud permite poner en marcha una instancia en una hora", concluye Vosters.
Acerca de Scalstrm
Scalstrm es un proveedor líder de soluciones de streaming en directo, que ofrece un completo conjunto de servicios para satisfacer las necesidades en constante evolución de los operadores y cadenas de televisión de pago. Con un enfoque centrado en la fiabilidad, la escalabilidad y una experiencia de usuario excepcional, Scalstrm permite a las organizaciones ofrecer contenido de vídeo en directo de alta calidad a un público global en varias plataformas.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.