La empresa flexibilizó aún más la implementación al basar sus soluciones en Akamai Cloud. Los clientes pueden elegir la estrategia de implementación que mejor se adapte a sus necesidades, ya sea local, nube privada o pública, configuraciones multinube, nube en el edge o una combinación de varias opciones.

Akamai Cloud, la plataforma de cloud computing, seguridad y entrega de contenido más distribuida del mundo, permite a Scalstrm desplegar sus soluciones en todo el mundo con facilidad. En palabras de Vosters: "Podemos adaptar nuestra escala fácilmente para que operadores de todo el mundo aprovechen de manera rápida nuestra solución integral".

Esta solución se apoya en la plataforma de procesamiento multimedia de última generación de Scalstrm, Scalecast, que ofrece una amplia modularidad, una arquitectura flexible de microservicios y un diseño escalable. Las soluciones de procesamiento multimedia Scalecast resuelven los cuellos de botella en el ecosistema de medios en constante evolución, allanando el camino para una nueva era de distribución multipantalla. Los operadores pueden elegir entre funciones como la grabación continua en directo, la inserción/sustitución de anuncios en tiempo real, y el reempaquetado y las adaptaciones de contenido en diferentes flujos para diferentes tipos de dispositivos.