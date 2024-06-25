A empresa aumentou ainda mais a flexibilidade de implantação executando suas soluções na Akamai Cloud. Os clientes podem escolher a estratégia de implantação que melhor atenda às suas necessidades, seja no local, na nuvem privada ou pública, em configurações multinuvem, na nuvem de edge ou em uma combinação dessas opções.

Sendo a plataforma de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo mais distribuída do mundo, a Akamai Cloud permite que a Scalstrm implante suas soluções em todo o mundo com facilidade. De acordo com Vosters, "podemos expandir e reduzir a escala com rapidez e facilidade, permitindo que as operadoras de todos os lugares aproveitem rapidamente nossa solução completa".

Essa solução completa baseia-se na plataforma de processamento de mídia de última geração da Scalstrm, o Scalecast, que apresenta ampla modularidade, uma arquitetura de microsserviços flexível e um design escalável. As soluções Scalecast de processamento de mídia eliminam os gargalos em todo o ecossistema de mídia em evolução, abrindo o caminho para uma nova era de entrega multitela. As operadoras podem escolher os recursos, incluindo gravações ao vivo contínuas, inserção/substituição de anúncios em tempo real e reempacotamento/adaptações de conteúdo em diferentes fluxos para diferentes tipos de dispositivo.