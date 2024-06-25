Fundada em 2017, a Scalstrm dedica-se a revolucionar o mundo da entrega de vídeo, oferecendo soluções de streaming ao vivo de última geração. Suas soluções de ponta para streaming e processamento de mídia permitem que as operadoras e emissoras de TV, incluindo a HBO Nordic e a Telia Company, gerenciem suas plataformas de IPTV e OTT (over-the-top) multitela através de um ecossistema unificado de back-end. Como parceira da Akamai, a Scalstrm executa suas soluções na Akamai Cloud, a plataforma de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo mais distribuída do mundo.
“Nossa visão e estratégia são continuar fornecendo produtos sustentáveis, fáceis de usar e flexíveis que possam ser usados por todas as operadoras e emissoras de TV. A Akamai nos ajuda a fazer isso em escala global.”— Dominique Vosters, diretor de desenvolvimento comercial e vendas, Scalstrm
Revolução da entrega de vídeo
Streaming de vídeo de última geração
Com o compromisso de oferecer soluções de streaming de vídeo líderes do setor, a Scalstrm continuamente vai além do possível para que seus clientes se destaquem no cenário dinâmico da entrega de vídeo. Ela desenvolveu suas soluções do zero considerando três questões: desempenho, facilidade de uso e flexibilidade para implantar no local e na nuvem.
Como explica Dominique Vosters, diretor de desenvolvimento comercial e vendas da Scalstrm: "Permitimos que as organizações adaptem a estratégia de implantação de acordo com suas necessidades individuais. Essa flexibilidade permite que elas otimizem sua infraestrutura de entrega de vídeo com base em fatores que incluem alcance de público, demanda de conteúdo e disponibilidade de recursos. Assim, ajudamos a garantir uma experiência de streaming de mídia perfeita e eficiente para os espectadores."
“Ao combinar nossos recursos com os da Akamai, fornecemos uma solução abrangente para as operadoras que desejam levar seus fluxos de trabalho de streaming de vídeo para o próximo nível, permitindo que ofereçam experiências de vídeo mais personalizadas e de melhor qualidade aos espectadores.”— Dominique Vosters, diretor de desenvolvimento comercial e vendas, Scalstrm
Dimensionamento de sua plataforma de mídia avançada e descomplicada
A empresa aumentou ainda mais a flexibilidade de implantação executando suas soluções na Akamai Cloud. Os clientes podem escolher a estratégia de implantação que melhor atenda às suas necessidades, seja no local, na nuvem privada ou pública, em configurações multinuvem, na nuvem de edge ou em uma combinação dessas opções.
Sendo a plataforma de computação em nuvem, segurança e entrega de conteúdo mais distribuída do mundo, a Akamai Cloud permite que a Scalstrm implante suas soluções em todo o mundo com facilidade. De acordo com Vosters, "podemos expandir e reduzir a escala com rapidez e facilidade, permitindo que as operadoras de todos os lugares aproveitem rapidamente nossa solução completa".
Essa solução completa baseia-se na plataforma de processamento de mídia de última geração da Scalstrm, o Scalecast, que apresenta ampla modularidade, uma arquitetura de microsserviços flexível e um design escalável. As soluções Scalecast de processamento de mídia eliminam os gargalos em todo o ecossistema de mídia em evolução, abrindo o caminho para uma nova era de entrega multitela. As operadoras podem escolher os recursos, incluindo gravações ao vivo contínuas, inserção/substituição de anúncios em tempo real e reempacotamento/adaptações de conteúdo em diferentes fluxos para diferentes tipos de dispositivo.
Novos negócios
A parceria com a Akamai abriu as portas para novas oportunidades de negócios para a Scalstrm. A empresa obteve acesso a mais regiões e, por sua vez, a clientes em potencial. Além disso, ela pode demonstrar seu valor com mais rapidez e facilidade para clientes em potencial. "Frequentemente executamos provas de conceito ao lançar nossa solução. A Akamai Cloud torna possível iniciar uma instância em uma hora", conclui Vosters.
Sobre a Scalstrm
A Scalstrm é líder no fornecimento de soluções de streaming ao vivo, oferecendo um conjunto abrangente de serviços para atender às necessidades dinâmicas das operadoras e emissoras de TV por assinatura. Com foco em confiabilidade, escalabilidade e experiências de usuário excepcionais, a Scalstrm permite que as organizações forneçam conteúdo de vídeo ao vivo de alta qualidade para públicos globais em várias plataformas.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.