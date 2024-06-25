Fondata nel 2017, Scalstrm è focalizzata nell'intento di rivoluzionare il mondo della delivery di video fornendo soluzioni all'avanguardia per lo streaming live. Le sue soluzioni di elaborazione per lo streaming e i contenuti multimediali di nuova generazione consentono ad operatori ed emittenti televisive, tra cui HBO Nordic e Telia Company, di gestire le loro piattaforme OTT (Over-The-Top) multischermo e IPTV tramite un ecosistema back-end unificato. In qualità di partner di Akamai, Scalstrm esegue le sue soluzioni sull'Akamai Cloud, la piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti.
"Con la nostra visione e le strategie che abbiamo messo in atto, ci proponiamo di continuare a fornire prodotti sostenibili, intuitivi e flessibili che possono essere usati da tutti gli operatori e le emittenti televisive. Akamai ci aiuta a realizzare i nostri obiettivi su scala mondiale".- Dominique Vosters, Business Development & Sales Director, Scalstrm
La rivoluzione nella delivery di video
Fornire soluzioni all'avanguardia per lo streaming video
Nell'intento di fornire soluzioni per lo streaming video leader del settore, Scalstrm abbatte continuamente le frontiere dei risultati da conseguire in modo da consentire ai suoi clienti di eccellere nel panorama della delivery di video in continua evoluzione. Le sue soluzioni sono basate interamente su tre aspetti: performance, facilità d'uso e flessibilità di implementazione on-premise e nel cloud.
Come spiega Dominique Vosters, Business Development & Sales Director per Scalstrm, "la nostra azienda consente alle organizzazioni di adattare la strategia di implementazione alle loro specifiche esigenze. Questa flessibilità consente alle organizzazioni di ottimizzare la loro infrastruttura della delivery di video in base a vari fattori, come il numero di utenti raggiunti, la domanda di contenuti e la disponibilità delle risorse. Pertanto, la nostra azienda aiuta le organizzazioni a garantire agli spettatori un'eccellente experience di streaming di contenuti multimediali in modo efficiente".
"Combinando le nostre funzionalità con le competenze di Akamai, riusciamo a fornire una soluzione completa agli operatori che cercano di portare i propri workflow dei video in streaming ad un livello superiore, fornendo, al contempo un'experience di video di maggiore qualità e più personalizzata ai loro spettatori".- Dominique Vosters, Business Development & Sales Director, Scalstrm
Scalare la sua piattaforma per i contenuti multimediali potente e intuitiva
L'azienda ha migliorato ulteriormente la propria flessibilità di implementazione eseguendo le sue soluzioni sull'Akamai Cloud. I clienti possono scegliere la strategia di implementazione più adatta alle loro specifiche esigenze, sia on-premise che nel cloud pubblico o privato, in configurazioni multicloud, nel cloud sull'edge o in una combinazione di queste opzioni.
L'Akamai Cloud, la piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti, consente a Scalstrm di implementare le sue soluzioni in tutto il mondo con facilità. Secondo Vosters, "la nostra azienda può aumentare e ridurre la sua scalabilità in modo semplice e veloce, consentendo agli operatori in tutto il mondo di trarre rapidamente vantaggio delle sue soluzioni end-to-end".
Questa soluzione end-to-end è basata su Scalecast, la piattaforma di elaborazione dei contenuti multimediali di Scalstrm di nuova generazione, che presenta una modularità completa, un'architettura flessibile per i microservizi e un design scalabile. Le soluzioni per l'elaborazione dei contenuti multimediali di Scalecast risolvono i colli di bottiglia che si verificano nell'ecosistema dei media in continua evoluzione, aprendo la strada ad una nuova epoca nella delivery di contenuti multischermo. Gli operatori possono scegliere tra varie funzioni, tra cui la registrazione live continua, l'inserimento/la sostituzione di annunci in tempo reale, il re-packaging dei contenuti e l'adattamento in diversi stream per diversi tipi di dispositivi.
Favorire nuove opportunità commerciali
La partnership con Akamai ha aperto la porta a nuove opportunità commerciali per Scalstrm. L'azienda è penetrata in altre aree geografiche, raggiungendo così nuovi potenziali clienti, a cui può dimostrare il suo valore in modo più semplice e rapido. "Al momento di scegliere una soluzione, la nostra azienda spesso esegue PoC (Proof-of-Concept). L'Akamai Cloud consente di avviare un'istanza nel giro di un'ora", conclude Vosters.
Informazioni suScalstrm
Scalstrm è un provider di soluzioni per lo streaming live leader del settore, che offre una gamma completa di servizi in grado di soddisfare le esigenze di operatori ed emittenti di PayTV in continua evoluzione. Nell'intento di fornire affidabilità, scalabilità ed eccellenti user experience, Scalstrm consente alle organizzazioni di fornire contenuti video live di alta qualità ad utenti in tutto il mondo tramite diverse piattaforme.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.