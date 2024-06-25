L'azienda ha migliorato ulteriormente la propria flessibilità di implementazione eseguendo le sue soluzioni sull'Akamai Cloud. I clienti possono scegliere la strategia di implementazione più adatta alle loro specifiche esigenze, sia on-premise che nel cloud pubblico o privato, in configurazioni multicloud, nel cloud sull'edge o in una combinazione di queste opzioni.

L'Akamai Cloud, la piattaforma più distribuita al mondo per il cloud computing, la sicurezza e la delivery dei contenuti, consente a Scalstrm di implementare le sue soluzioni in tutto il mondo con facilità. Secondo Vosters, "la nostra azienda può aumentare e ridurre la sua scalabilità in modo semplice e veloce, consentendo agli operatori in tutto il mondo di trarre rapidamente vantaggio delle sue soluzioni end-to-end".

Questa soluzione end-to-end è basata su Scalecast, la piattaforma di elaborazione dei contenuti multimediali di Scalstrm di nuova generazione, che presenta una modularità completa, un'architettura flessibile per i microservizi e un design scalabile. Le soluzioni per l'elaborazione dei contenuti multimediali di Scalecast risolvono i colli di bottiglia che si verificano nell'ecosistema dei media in continua evoluzione, aprendo la strada ad una nuova epoca nella delivery di contenuti multischermo. Gli operatori possono scegliere tra varie funzioni, tra cui la registrazione live continua, l'inserimento/la sostituzione di annunci in tempo reale, il re-packaging dei contenuti e l'adattamento in diversi stream per diversi tipi di dispositivi.