Globe Telecom 成立于 1935 年，是菲律宾最大的移动电信公司，服务约 6000 万客户。公司的使命是通过互联网让所有菲律宾人互通互联，为他们提供创新技术服务，改善他们的生活品质。例如，其旗舰支付平台 GCash 拥有 9400 万用户。为了保护客户并维系他们对 Globe 产品和服务的信任，公司借助 Akamai Guardicore Segmentation 加强网络安全。
“保护客户信任对于取得长期成功至关重要，而 Akamai Guardicore Segmentation 能够帮助我们捍卫这份信任。”Globe Telecom 首席信息安全官 Anton Reynaldo Bonifacio
通过安全通信连接菲律宾民众
努力保障工作负载安全
为了履行通过安全通信让菲律宾人互通互联的承诺，Globe 采取了多项措施。这些措施包括从倡导网络安全意识和知识水平提升计划到不断增强网络安全基础架构等。
为了防范、应对和有效管理网络威胁，Globe 的安全运营中心 (SOC) 以独特的融合方式监控 IP 和网络工作负载。然而，在网络层面，SOC 团队在获得对某些工作负载的监测能力和控制能力方面面临挑战。正如 Globe 首席信息安全官 Anton Reynaldo Bonifacio 所解释的那样：“我们非常担心有人入侵我们的网络并在其中横向移动。而且，我们还担心保护我们的 IT 和网络工作负载的工作会过于复杂。”
Bonifacio 的团队曾试图通过构建飞地并在其中部署硬件防火墙来解决这一问题，但这样做的成本非常高昂。Globe 在从电信公司向技术公司转型的过程中，一直致力于实现 IT 现代化改造，并将网络安全视作首要任务，因此知道自己需要另辟蹊径。
通过合作，增强网络安全性
有了 Akamai Guardicore Segmentation，Globe 找到了一种经济实惠、功能强大的解决方案来应对这些挑战。Globe 的安全团队发现，轻量级代理十分容易安装。此外，该代理同时支持部署在 Globe 环境中的现代和传统操作系统，这也令他们感到非常满意。
极其重要的是，Akamai Guardicore Segmentation 使 Globe 能够满足其安全需求。Bonifacio 解释道：“我们能够实施第 7 层分段，避免不必要的连接，并严格控制网络上的可接受和不可接受内容。”
维系客户信任
建立强有力的规则以防止和控制横向移动的能力大大减小了该公司的威胁面，并使其能够更好地抵御高级网络威胁。Bonifacio 表示：“通过对我们的环境进行全面监测，我们可以有效地监控和控制网络上的流量并防止数据泄露，从而兑现我们对客户的承诺。”
正如这位首席信息安全官所说，Globe 购买的并非是产品，而是与专注于该公司需要解决的问题的合作伙伴建立合作关系。Bonifacio 总结道：“在网络安全领域，Akamai 正是这样的合作伙伴。”
Globe Telecom 简介
Globe Telecom, Inc. 是菲律宾一家提供全方位服务的领先电信公司，在菲律宾证券交易所上市，股票代码为 GLO。公司通过一整套产品和服务（包括移动、固定、宽带、数据连接、互联网和托管服务）来满足消费者和企业的电信和技术需求。公司在金融科技、健康科技、广告科技、气候科技、共享服务和风险投资领域提供创新的数字解决方案。2019 年，Globe 成为《联合国全球契约》的签约企业，承诺执行普遍的可持续发展原则。该契约主要成员有 Ayala Corporation 和 Singtel，这两家公司是各自国家和地区公认的行业领导者。
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