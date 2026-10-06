Globe Telecom

为了履行通过安全通信让菲律宾人互通互联的承诺，Globe 采取了多项措施。这些措施包括从倡导网络安全意识和知识水平提升计划到不断增强网络安全基础架构等。

为了防范、应对和有效管理网络威胁，Globe 的安全运营中心 (SOC) 以独特的融合方式监控 IP 和网络工作负载。然而，在网络层面，SOC 团队在获得对某些工作负载的监测能力和控制能力方面面临挑战。正如 Globe 首席信息安全官 Anton Reynaldo Bonifacio 所解释的那样：“我们非常担心有人入侵我们的网络并在其中横向移动。而且，我们还担心保护我们的 IT 和网络工作负载的工作会过于复杂。”

Bonifacio 的团队曾试图通过构建飞地并在其中部署硬件防火墙来解决这一问题，但这样做的成本非常高昂。Globe 在从电信公司向技术公司转型的过程中，一直致力于实现 IT 现代化改造，并将网络安全视作首要任务，因此知道自己需要另辟蹊径。