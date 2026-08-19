Fondée en 1935, Globe Telecom est aujourd'hui la plus grande entreprise de télécommunications mobiles des Philippines, comptant à son actif quelque 60 millions de clients. L'entreprise s'est fixé pour mission d'améliorer la vie des Philippins en les connectant d'un bout à l'autre du pays avec Internet et en leur offrant des services technologiques innovants. Ceux-ci incluent GCash, sa plateforme de paiement phare adoptée par 94 millions d'utilisateurs. Pour protéger ses clients et préserver leur confiance envers ses produits et services, l'entreprise Globe s'est tournée vers Akamai Guardicore Segmentation afin de renforcer la sécurité de son réseau.
« Pour connaître un succès à long terme, il est essentiel de conserver la confiance de ses clients. Et c'est exactement ce qu'Akamai Guardicore Segmentation nous permet de faire. »— Anton Reynaldo Bonifacio, Responsable des technologies de sécurité de l'information, Globe Telecom
Connecter les Philippins à l'aide de communications sécurisées
Une sécurisation difficile des charges de travail
Pour respecter son engagement consistant à connecter les Philippins en leur garantissant des communications sécurisées, Globe prend de nombreuses mesures. Celles-ci incluent, entre autres, la promotion des initiatives de sensibilisation à la sécurité en ligne et à l'alphabétisation et l'amélioration continue de son infrastructure de cybersécurité.
Pour se préparer aux cybermenaces et lutter efficacement contre celles-ci, le centre d'opérations de sécurité (SOC) de Globe a mis en œuvre une approche unique et convergée de la surveillance des charges de travail IP et réseau. Cependant, du côté du réseau, l'équipe du SOC éprouvait des difficultés à observer et contrôler certaines charges de travail. Comme l'explique Anton Reynaldo Bonifacio, Responsable des technologies de sécurité de l'information de Globe, « nous étions très inquiets que quelqu'un puisse accéder à notre réseau et s'y déplacer latéralement. En outre, nous étions préoccupés par la complexité inhérente à la sécurisation de nos charges de travail informatiques et réseau. »
Le groupe de M. Bonifacio a tenté de résoudre le problème en érigeant des enclaves et en déployant des pare-feux matériels, mais cette mesure s'est révélée très coûteuse. Soucieuse de moderniser en continu ses équipements informatiques et de faire de la cybersécurité une priorité durant sa transition entre une entreprise de télécommunications et une entreprise technologique, la société Globe comprit qu'elle devait adopter une autre approche.
Un partenariat pour renforcer la sécurité réseau
Avec Akamai Guardicore Segmentation, Globe a trouvé une solution abordable et élégante à ses difficultés. Selon l'équipe de sécurité de l'entreprise de télécommunications, il a été très simple d'installer l'agent léger. Elle était également ravie que cet agent puisse prendre en charge aussi bien les systèmes d'exploitation récents que les plus anciens déployés dans l'environnement de Globe.
Plus important encore, Akamai Guardicore Segmentation a été à la hauteur des attentes de Globe en matière de sécurité. « Nous avons pu mettre en œuvre la segmentation de couche 7, éliminer les connexions inutiles et ériger des barrières strictes entre les activités autorisées et non autorisées sur notre réseau », explique M. Bonifacio.
Préserver la confiance des clients
La possibilité d'établir des règles strictes pour circonscrire les déplacements latéraux a considérablement réduit la surface de menace de l'entreprise de télécommunications, tout en l'aidant à mieux répondre aux cybermenaces avancées. « Grâce à une visibilité complète de notre environnement, nous pouvons surveiller et contrôler efficacement le trafic sur notre réseau, prévenir les violations de données et tenir notre promesse envers nos clients », se réjouit M. Bonifacio.
Comme le dit le RSSI, la société Globe n'achète pas des produits : elle noue des liens avec des partenaires qui ont à cœur de résoudre ses problèmes. « Dans le domaine de la cybersécurité, c'est une mission dont Akamai s'acquitte parfaitement », conclut-il.
À propos de Globe Telecom
Globe Telecom, Inc. est une société de télécommunications de premier plan implantée aux Philippines. Elle est cotée en bourse au Philippine Stock Exchange (PSE) sous le symbole « GLO ». La société répond aux besoins des particuliers et des entreprises en matière de télécommunications et de technologies grâce à une gamme complète de produits et de services, englobant les communications mobiles, fixes et haut débit, la connectivité des données, Internet et les services gérés. Elle propose des solutions digitales innovantes dans les domaines des technologies financières (fintech), sanitaires (healthtech), publicitaires (adtech) et climatiques (climate tech), ainsi que des services partagés et de capital risque. En 2019, Globe est devenue signataire du Pacte mondial des Nations Unies, s'engageant à mettre en œuvre les principes universels du développement durable. Ses sociétés mandataires sont Ayala Corporation et Singtel, reconnues comme des leaders du secteur dans le pays et la région.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.