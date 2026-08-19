Globe Telecom

Pour respecter son engagement consistant à connecter les Philippins en leur garantissant des communications sécurisées, Globe prend de nombreuses mesures. Celles-ci incluent, entre autres, la promotion des initiatives de sensibilisation à la sécurité en ligne et à l'alphabétisation et l'amélioration continue de son infrastructure de cybersécurité.

Pour se préparer aux cybermenaces et lutter efficacement contre celles-ci, le centre d'opérations de sécurité (SOC) de Globe a mis en œuvre une approche unique et convergée de la surveillance des charges de travail IP et réseau. Cependant, du côté du réseau, l'équipe du SOC éprouvait des difficultés à observer et contrôler certaines charges de travail. Comme l'explique Anton Reynaldo Bonifacio, Responsable des technologies de sécurité de l'information de Globe, « nous étions très inquiets que quelqu'un puisse accéder à notre réseau et s'y déplacer latéralement. En outre, nous étions préoccupés par la complexité inhérente à la sécurisation de nos charges de travail informatiques et réseau. »

Le groupe de M. Bonifacio a tenté de résoudre le problème en érigeant des enclaves et en déployant des pare-feux matériels, mais cette mesure s'est révélée très coûteuse. Soucieuse de moderniser en continu ses équipements informatiques et de faire de la cybersécurité une priorité durant sa transition entre une entreprise de télécommunications et une entreprise technologique, la société Globe comprit qu'elle devait adopter une autre approche.