Fondata nel 1935, Globe Telecom, con circa 60 milioni di clienti, è la società di telecomunicazioni mobili più grande delle Filippine. La società si propone di migliorare la vita dei filippini offrendo connessioni Internet in tutto il paese tramite servizi tecnologici innovativi, tra cui GCash, la piattaforma di pagamento, fiore all'occhiello della società, che conta 94 milioni di utenti. Quando si è trattato di proteggere i suoi clienti e preservare la loro fiducia nei prodotti e nei servizi di Globe, la società si è affidata ad Akamai Guardicore Segmentation per rafforzare la sicurezza della sua rete.
"La protezione dei clienti è essenziale per un successo a lungo termine e Akamai Guardicore Segmentation ci aiuta a conservare questa fiducia".- Anton Reynaldo Bonifacio, Chief Information Security Officer, Globe Telecom
Connettere i filippini tramite comunicazioni sicure
L'impegno di proteggere i carichi di lavoro
Nell'intento di connettere i filippini tramite comunicazioni sicure, Globe utilizza una combinazione di metodi, tra cui programmi di informazione sulle competenze e sulla sicurezza online per migliorare continuamente la sua infrastruttura di cybersecurity.
Per consentire alle aziende di prepararsi, mitigare e gestire in modo efficace le minacce informatiche, il SOC (Security Operations Center) di Globe monitora i carichi di lavoro di rete e IP con un approccio esclusivo e convergente. Tuttavia, sulla rete, il team SOC ha riscontrato vari problemi relativi all'osservabilità e al controllo su alcuni carichi di lavoro. Come spiega Anton Reynaldo Bonifacio, Chief Information Security Officer di Globe, "eravamo molto preoccupati che qualcuno potesse accedere alla nostra rete e spostarsi al suo interno con il movimento laterale. Inoltre, ci preoccupava tanto anche la difficoltà di proteggere i nostri carichi di lavoro di rete e IT".
Il gruppo di Bonifacio ha tentato di risolvere il problema costruendo appositi sistemi e implementando tra di essi dei firewall di rete, il che ha fatto aumentare di molto i costi. Con il proposito di modernizzare continuamente il suo reparto IT rendendo la cybersecurity una priorità nel passaggio da società di telecomunicazioni ad azienda tecnologica, Globe sapeva di aver bisogno di un approccio diverso.
Collaborare per migliorare la sicurezza della rete
Con Akamai Guardicore Segmentation, Globe ha trovato una soluzione economica ed elegante per le sue esigenze. Il team addetto alla sicurezza della società di telecomunicazioni ha trovato semplice installare l'agente agile, rimanendo anche favorevolmente colpito dal fatto che l'agente sia in grado di supportare i sistemi operativi implementati nell'ambiente di Globe sia moderni che tradizionali.
L'aspetto più importante è che Akamai Guardicore Segmentation abbia consentito a Globe di soddisfare le sue esigenze di sicurezza. "Siamo riusciti ad implementare la segmentazione al livello 7, ad eliminare le connessioni superflue e a controllare rigorosamente i componenti accettabili o meno sulla nostra rete", spiega Bonifacio.
Preservare la fiducia dei clienti
La capacità di stabilire solide regole per prevenire e contenere il movimento laterale ha ridotto notevolmente la superficie di attacco della società di telecomunicazioni, consentendole di mitigare meglio le avanzate minacce informatiche. "Con una visibilità completa sul nostro ambiente, possiamo monitorare in modo efficace e controllare il traffico sulla nostra rete, oltre a prevenire eventuali violazioni di dati, mantenendo così le promesse fatte ai clienti", afferma Bonifacio.
Come afferma il CISO, Globe non acquista prodotti, ma costruisce relazioni con i partner focalizzati sui problemi che la società deve risolvere. "Akamai è il partner ideale quando si tratta di cybersecurity", conclude Bonifacio.
Informazioni su Globe Telecom
Globe Telecom, Inc. è una delle principali società di telecomunicazioni delle Filippine che offre servizi completi ed è quotata nella borsa valori filippina (PSE) con il simbolo azionario GLO. La società soddisfa le esigenze di telecomunicazioni e tecnologie per privati e aziende con un'ampia gamma di prodotti e servizi, tra cui linea mobile e fissa, trasmissioni, connettività di dati, Internet e servizi gestiti. La società offre soluzioni digitali innovative nei seguenti settori: tecnofinanza, tecnologie per la salute e l'ambiente, ad-tech, servizi condivisi e venture capital. Nel 2019, Globe è diventata una firmataria del Global Compact delle Nazioni Unite, che si propone di implementare i principi della sostenibilità a livello universale. Le sue società principali sono Ayala Corporation e Singtel, note aziende leader del settore a livello nazionale e internazionale.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi cloud che abilita e protegge un mondo basato sull'AI. La nostra piattaforma cloud estende il cloud computing performante dal core all'edge, consentendo alle organizzazioni di creare e scalare applicazioni basate sull'AI di nuova generazione, offrendo, al contempo, una sicurezza completa e multilivello per proteggere le aziende dalle minacce informatiche in continua evoluzione. Per ulteriori informazioni, visita il sito akamai.com/it o akamai.com/it/blog e segui Akamai Technologies su X e LinkedIn.