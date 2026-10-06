Globe Telecom

Nell'intento di connettere i filippini tramite comunicazioni sicure, Globe utilizza una combinazione di metodi, tra cui programmi di informazione sulle competenze e sulla sicurezza online per migliorare continuamente la sua infrastruttura di cybersecurity.

Per consentire alle aziende di prepararsi, mitigare e gestire in modo efficace le minacce informatiche, il SOC (Security Operations Center) di Globe monitora i carichi di lavoro di rete e IP con un approccio esclusivo e convergente. Tuttavia, sulla rete, il team SOC ha riscontrato vari problemi relativi all'osservabilità e al controllo su alcuni carichi di lavoro. Come spiega Anton Reynaldo Bonifacio, Chief Information Security Officer di Globe, "eravamo molto preoccupati che qualcuno potesse accedere alla nostra rete e spostarsi al suo interno con il movimento laterale. Inoltre, ci preoccupava tanto anche la difficoltà di proteggere i nostri carichi di lavoro di rete e IT".

Il gruppo di Bonifacio ha tentato di risolvere il problema costruendo appositi sistemi e implementando tra di essi dei firewall di rete, il che ha fatto aumentare di molto i costi. Con il proposito di modernizzare continuamente il suo reparto IT rendendo la cybersecurity una priorità nel passaggio da società di telecomunicazioni ad azienda tecnologica, Globe sapeva di aver bisogno di un approccio diverso.