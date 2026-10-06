Globe Telecom

Globeは安全な通信によってフィリピン人をつなぐという約束を果たすために、複数の策を講じています。そのために、オンラインの安全性とリテラシーに関する意識向上の取り組みから、サイバーセキュリティインフラの継続的な強化まで、あらゆる活動を行っています。

Globeのセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）は、サイバー脅威への対策、対処、効果的な管理の一環として、IPワークロードとネットワークワークロードの両方を独自の統合アプローチで監視しています。しかし、ネットワーク側において、SOCチームは特定のワークロードの可観測性と制御を確立するという課題に直面していました。GlobeのChief Information Security OfficerであるAnton Reynaldo Bonifacio氏は次のように説明しています。「私たちは、ネットワークにアクセスしてラテラルムーブメント（横方向の移動）を行うユーザーに強い懸念を抱いていました。また、ITワークロードとネットワークワークロードの両方を保護することの難しさに頭を悩ませていました」

Bonifacio氏のグループは、この問題に対処するために、エンクレーブを構築してハードウェアファイアウォールを展開しようとしましたが、それは非常に高コストでした。通信会社からテクノロジー会社への移行を進めながら、ITを継続的に最新化し、サイバーセキュリティに最優先で取り組んでいたGlobeは、別のアプローチが必要であることに気付いていました。