1935年に設立されたGlobe Telecomは、フィリピン最大の携帯通信会社であり、約6,000万人の顧客にサービスを提供しています。同社のミッションは、フィリピンにいるすべての人をインターネットでつなぎ、革新的なテクノロジーサービスを提供することで、フィリピン人の生活を向上させることです。例えば、同社の主力決済プラットフォームであるGCashは、9,400万人のユーザーが利用しています。顧客を保護し、Globeの製品とサービスに対する信頼を維持するために、同社はAkamai Guardicore Segmentationを採用し、ネットワークセキュリティを強化しました。
「長期的な成功を収めるためにはお客様からの信頼を守ることが不可欠です。Akamai Guardicore Segmentationは、その信頼を維持するために役立っています」— Globe Telecom社、Chief Information Security Officer、Anton Reynaldo Bonifacio氏
安全な通信でフィリピン人をつなぐ
ワークロードのセキュリティの確保に悪戦苦闘
Globeは安全な通信によってフィリピン人をつなぐという約束を果たすために、複数の策を講じています。そのために、オンラインの安全性とリテラシーに関する意識向上の取り組みから、サイバーセキュリティインフラの継続的な強化まで、あらゆる活動を行っています。
Globeのセキュリティ・オペレーション・センター（SOC）は、サイバー脅威への対策、対処、効果的な管理の一環として、IPワークロードとネットワークワークロードの両方を独自の統合アプローチで監視しています。しかし、ネットワーク側において、SOCチームは特定のワークロードの可観測性と制御を確立するという課題に直面していました。GlobeのChief Information Security OfficerであるAnton Reynaldo Bonifacio氏は次のように説明しています。「私たちは、ネットワークにアクセスしてラテラルムーブメント（横方向の移動）を行うユーザーに強い懸念を抱いていました。また、ITワークロードとネットワークワークロードの両方を保護することの難しさに頭を悩ませていました」
Bonifacio氏のグループは、この問題に対処するために、エンクレーブを構築してハードウェアファイアウォールを展開しようとしましたが、それは非常に高コストでした。通信会社からテクノロジー会社への移行を進めながら、ITを継続的に最新化し、サイバーセキュリティに最優先で取り組んでいたGlobeは、別のアプローチが必要であることに気付いていました。
パートナーシップによってネットワークセキュリティを強化
Globeは、その課題に対処できる低コストで洗練されたソリューションを見つけました。それが、Akamai Guardicore Segmentationです。同通信会社のセキュリティチームは、この軽量エージェントは簡単にインストールできることに気付きました。また、このエージェントは、Globeの環境全体に展開されている最新のオペレーティングシステムとレガシーオペレーティングシステムの両方をサポートしている点でも魅力的でした。
最も重要なのは、Akamai Guardicore Segmentationにより、Globeがセキュリティニーズに対応できるようになったことです。「レイヤー7のセグメンテーションを実行して、不要な接続を排除し、ネットワーク上で許容できるものと許容できないものを厳密に制御できました」とBonifacio氏は説明します。
顧客の信頼を維持
ラテラルムーブメントを防止して阻止する強力なルールを確立できるようになったため、同通信会社では脅威サーフェスが大幅に減少し、高度なサイバー脅威をより適切に緩和できるようになりました。「自社の環境を完全に可視化できるため、弊社はネットワーク上のトラフィックを効果的に監視して制御し、データ漏えいを防止し、お客様への約束を果たすことができます」とBonifacio氏は述べています。
CISOによると、Globeは製品を購入するのではなく、解決すべき問題にフォーカスしたパートナーと関係を構築します。「Akamaiは、サイバーセキュリティ分野におけるそのようなパートナーです」とBonifacio氏は締めくくりました。
Globe Telecomについて
Globe Telecom, Inc. はフィリピンの大手フルサービス通信会社であり、株式シンボルGLOでフィリピン証券取引所（PSE）に上場しています。同社は、モバイル、固定、ブロードバンド、データ接続、インターネット、マネージドサービスなど、一連の幅広い製品とサービスを通じて、消費者および企業の通信ニーズとテクノロジーニーズに対応しています。フィンテック、ヘルステック、アドテック、気候テック、共有サービス、ベンチャーキャピタルといった領域の革新的なデジタルソリューションを提供しています。2019年、Globeは国連グローバルコンパクトに署名し、サステナビリティに関する世界共通の原則を実行することを約束しました。同社の主要株主であるAyala CorporationとSingtelは、国内および地域の業界リーダーとして認められています。
Akamaiについて
Akamaiは、AIが主導する世界の力となり、守るクラウド企業です。Akamaiのクラウドプラットフォームは、ハイパフォーマンスのクラウドコンピューティングをコアからエッジまで拡張することで、組織が次世代のAIアプリケーションを構築・拡張できるよう支援するとともに、企業を進化するサイバー脅威から守る包括的な多層型セキュリティを提供します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XやLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。