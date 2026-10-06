Globe Telecom

Para cumprir o compromisso de conectar filipinos por meio de comunicações seguras, a Globe recorre a várias medidas. Isso inclui tudo, desde a promoção de iniciativas de conscientização para segurança e conhecimento online até o aprimoramento contínuo da infraestrutura de cibersegurança.

Para se preparar contra ciberameaças, enfrentá-las e gerenciá-las com eficiência, o SOC (Centro de operações de segurança) da Globe monitora as workloads de IP e de rede com uma abordagem única e convergente. No entanto, em relação à rede, a equipe do SOC enfrentou desafios para obter observabilidade e controle de determinadas workloads. Como explica Anton Reynaldo Bonifacio, Diretor de segurança da informação da Globe: "Uma grande preocupação era que alguém acessasse nossa rede e se deslocasse lateralmente por ela. Também estávamos muito preocupados com a complexidade de proteger nossas workloads de TI e de rede."

O grupo de Bonifacio tentou resolver o problema construindo enclaves e implantando firewalls de hardware entre eles, mas isso ficou muito caro. Com o compromisso de modernizar sua TI de forma persistente e fazer da cibersegurança uma prioridade à medida que mudava de uma empresa de telecomunicações para uma empresa de tecnologia, a Globe sabia que precisava de uma abordagem diferente.