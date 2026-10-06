Fundada em 1935, a Globe Telecom é a maior empresa de telecomunicações móveis das Filipinas, atendendo a cerca de 60 milhões de clientes. A missão da empresa é melhorar a vida dos filipinos conectando todos no país através da Internet e oferecendo serviços de tecnologia inovadores. Exemplos incluem o GCash, sua principal plataforma de pagamento, com 94 milhões de usuários. Para proteger os clientes e preservar sua confiança nos produtos e serviços da Globe, a empresa recorreu à Akamai Guardicore Segmentation para fortalecer a segurança de sua rede.
"A proteção da confiança do cliente é essencial para o sucesso em longo prazo, e a Akamai Guardicore Segmentation nos ajuda a preservar essa confiança."— Anton Reynaldo Bonifacio, Diretor de Segurança da Informação da Globe Telecom
Filipinos conectados por meio de comunicações seguras
Dificuldades para proteger as workloads
Para cumprir o compromisso de conectar filipinos por meio de comunicações seguras, a Globe recorre a várias medidas. Isso inclui tudo, desde a promoção de iniciativas de conscientização para segurança e conhecimento online até o aprimoramento contínuo da infraestrutura de cibersegurança.
Para se preparar contra ciberameaças, enfrentá-las e gerenciá-las com eficiência, o SOC (Centro de operações de segurança) da Globe monitora as workloads de IP e de rede com uma abordagem única e convergente. No entanto, em relação à rede, a equipe do SOC enfrentou desafios para obter observabilidade e controle de determinadas workloads. Como explica Anton Reynaldo Bonifacio, Diretor de segurança da informação da Globe: "Uma grande preocupação era que alguém acessasse nossa rede e se deslocasse lateralmente por ela. Também estávamos muito preocupados com a complexidade de proteger nossas workloads de TI e de rede."
O grupo de Bonifacio tentou resolver o problema construindo enclaves e implantando firewalls de hardware entre eles, mas isso ficou muito caro. Com o compromisso de modernizar sua TI de forma persistente e fazer da cibersegurança uma prioridade à medida que mudava de uma empresa de telecomunicações para uma empresa de tecnologia, a Globe sabia que precisava de uma abordagem diferente.
Parceria para mais segurança de rede
Com o Akamai Guardicore Segmentation, a Globe encontrou uma solução acessível e elegante para seus desafios. A equipe de segurança da empresa achou fácil instalar o agente leve. Ela também ficou satisfeita com o fato de o agente oferecer suporte a sistemas operacionais modernos e legados implantados em todo o ambiente da Globe.
Acima de tudo, o Akamai Guardicore Segmentation permitiu que a Globe atendesse às suas necessidades de segurança. "Conseguimos implementar a segmentação na Camada 7, eliminar conexões desnecessárias e controlar rigorosamente o que é e o que não é aceitável em nossa rede", explica Bonifacio.
Preservação da confiança dos clientes
A capacidade de estabelecer regras fortes para prevenir e conter movimentos laterais reduziu bastante a superfície de ameaças da empresa de telecomunicações e permitiu que ela reduzisse ainda mais as ciberameaças avançadas. "Com total visibilidade do nosso ambiente, podemos monitorar e controlar de forma efetiva o tráfego em nossa rede e evitar violações de dados, além de cumprir a promessa que fizemos aos clientes", diz Bonifacio.
Como diz o CISO, a Globe não compra produtos, ela cria relacionamentos com parceiros voltados aos problemas que precisam ser resolvidos. "A Akamai é a parceira ideal quando se trata de cibersegurança", conclui Bonifacio.
Sobre a Globe Telecom
A Globe Telecom, Inc. é uma empresa líder em telecomunicações de serviço completo nas Filipinas e está listada publicamente na bolsa de valores do país com o símbolo GLO. A empresa atende às necessidades de telecomunicações e tecnologia de consumidores e empresas por meio de um conjunto completo de produtos e serviços, incluindo telefonia móvel, telefonia fixa, banda larga, conectividade de dados, internet e serviços gerenciados. Ela oferece soluções digitais inovadoras nas áreas de tecnologia financeira, tecnologia da saúde, tecnologia publicitária, tecnologia climática, serviços compartilhados e capital de risco. Em 2019, a Globe tornou-se signatária do Pacto Global das Nações Unidas, comprometendo-se a implementar princípios universais de sustentabilidade. Suas diretoras são a Ayala Corporation e a Singtel, líderes do setor reconhecidas no país e na região.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma de nuvem estende a computação em nuvem de alto desempenho do núcleo até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e, ao mesmo tempo, ofereçam segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.