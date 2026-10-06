Globe Telecom wurde 1935 gegründet und ist mit rund 60 Millionen Kunden das größte Mobilfunkunternehmen auf den Philippinen. Die Mission des Unternehmens besteht darin, das Leben der Philippiner zu verbessern, indem es alle Einwohner des Landes über das Internet vernetzt und ihnen innovative Technologieservices bietet. Ein Beispiel dafür ist GCash, seine führende Zahlungsplattform mit 94 Millionen Nutzern. Als es darum ging, seine Kunden zu schützen und ihr Vertrauen in die Produkte und Services von Globe zu wahren, setzte das Unternehmen auf Akamai Guardicore Segmentation, um seine Netzwerksicherheit zu erhöhen.
„Kundenvertrauen ist für den langfristigen Erfolg unerlässlich – und Akamai Guardicore Segmentation hilft uns, dieses Vertrauen zu wahren.“– Anton Reynaldo Bonifacio, Chief Information Security Officer, Globe Telecom
Philippiner durch sichere Kommunikation vernetzen
Probleme beim Schutz von Workloads
Um seiner Verpflichtung nachzukommen, die Philippiner durch sichere Kommunikation zu vernetzen, rief Globe mehrere Maßnahmen auf den Plan. Diese reichen von Sensibilisierungsinitiativen für Cybersicherheit und -kompetenz bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung der Cybersicherheitsinfrastruktur.
Im Rahmen der Vorbereitung auf Cyberbedrohungen sowie deren Abwehr und effektive Verwaltung überwacht das Security Operations Center (SOC) von Globe sowohl IP- als auch Netzwerkworkloads mittels eines einzigartigen, konvergenten Ansatzes. Was das Netzwerk betrifft, so hatte das SOC-Team jedoch Schwierigkeiten, Transparenz zu erlangen und bestimmte Workloads zu kontrollieren. „Wir waren sehr besorgt, dass jemand auf unser Netzwerk zugreifen und sich lateral darin bewegen könnte“, so Anton Reynaldo Bonifacio, Chief Information Security Officer von Globe. „Auch die Komplexität der Sicherung unserer IT- und Netzwerkworkloads bereitete uns Kopfzerbrechen.“
Als Lösung für das Problem versuchte Bonifacios Gruppe, Enklaven zu bilden und Hardware-Firewalls bereitzustellen. Dies erwies sich jedoch als äußerst kostspielig. Globe war bestrebt, seine IT dauerhaft zu modernisieren und die Cybersicherheit beim Übergang von Telekommunikations- zu „Techco“-Unternehmen als Priorität zu betrachten. Gleichzeitig wusste der Netzbetreiber, dass er einen anderen Ansatz als bisher verfolgen musste.
Eine Partnerschaft für erhöhte Netzwerksicherheit
Mit Akamai Guardicore Segmentation hat Globe eine kostengünstige, elegante Lösung für seine Probleme gefunden. Dem Sicherheitsteam des Telekommunikationsunternehmens gelang es, den schlanken Agent auf einfache Weise zu installieren. Die Teammitglieder waren außerdem froh, dass der Agent sowohl moderne als auch ältere Betriebssysteme unterstützt, die in der gesamten Globe-Umgebung bereitgestellt werden.
Am wichtigsten ist jedoch, dass Globe dank Akamai Guardicore Segmentation seine Sicherheitsanforderungen erfüllen konnte. „Wir konnten Layer-7-Segmentierung implementieren, unnötige Verbindungen eliminieren und streng kontrollieren, was in unserem Netzwerk akzeptabel bzw. nicht akzeptabel ist“, so Bonifacio.
Das Kundenvertrauen wahren
Durch die Möglichkeit, strenge Regeln zur Verhinderung und Eindämmung lateraler Bewegungen festzulegen, konnte das Telekommunikationsunternehmen seine Angriffsfläche erheblich verringern und hochentwickelte Cyberbedrohungen besser abwehren. „Dank vollständiger Transparenz in unserer Umgebung können wir den Traffic in unserem Netzwerk effektiv überwachen und kontrollieren und Datenschutzverletzungen verhindern – und unser Versprechen an die Kunden einhalten“, so Bonifacio.
Laut der Aussage des CISO kauft Globe keine Produkte, sondern baut Beziehungen zu Partnern auf, die sich auf die zu lösenden Probleme konzentrieren. „Akamai ist der Partner für alle Cybersicherheitsthemen“, fasst Bonifacio zusammen.
Über Globe Telecom
Globe Telecom, Inc. ist ein führendes Full-Service-Telekommunikationsunternehmen auf den Philippinen, das in der PSE mit dem Aktiensymbol GLO notiert ist. Das Unternehmen bedient die Telekommunikations- und Technologieanforderungen von Verbrauchern und Unternehmen mit einer ganzen Reihe von Produkten und Services, einschließlich Mobilfunk, Festnetz, Breitband, Datenkonnektivität, Internet und Managed Services. Es bietet innovative digitale Lösungen in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Gesundheits-, Advertising- und Klimatechnologie sowie Shared Services, und Risikokapital. 2019 unterzeichnete Globe den Global Compact der Vereinten Nationen, der zur Umsetzung universeller Nachhaltigkeitsprinzipien verpflichtet. Ayala Corporation und Singtel, beides anerkannte Branchenführer im Land und in der gesamten Region, besitzen Anteile am Unternehmen.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das die KI-gestützte Welt unterstützt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge, damit Unternehmen innovative KI-Anwendungen entwickeln und skalieren können, und stellt gleichzeitig umfassende, mehrschichtige Sicherheit bereit, um Kunden vor dynamischen Cyberbedrohungen zu schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.