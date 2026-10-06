Globe Telecom

Um seiner Verpflichtung nachzukommen, die Philippiner durch sichere Kommunikation zu vernetzen, rief Globe mehrere Maßnahmen auf den Plan. Diese reichen von Sensibilisierungsinitiativen für Cybersicherheit und -kompetenz bis hin zur kontinuierlichen Verbesserung der Cybersicherheitsinfrastruktur.

Im Rahmen der Vorbereitung auf Cyberbedrohungen sowie deren Abwehr und effektive Verwaltung überwacht das Security Operations Center (SOC) von Globe sowohl IP- als auch Netzwerkworkloads mittels eines einzigartigen, konvergenten Ansatzes. Was das Netzwerk betrifft, so hatte das SOC-Team jedoch Schwierigkeiten, Transparenz zu erlangen und bestimmte Workloads zu kontrollieren. „Wir waren sehr besorgt, dass jemand auf unser Netzwerk zugreifen und sich lateral darin bewegen könnte“, so Anton Reynaldo Bonifacio, Chief Information Security Officer von Globe. „Auch die Komplexität der Sicherung unserer IT- und Netzwerkworkloads bereitete uns Kopfzerbrechen.“

Als Lösung für das Problem versuchte Bonifacios Gruppe, Enklaven zu bilden und Hardware-Firewalls bereitzustellen. Dies erwies sich jedoch als äußerst kostspielig. Globe war bestrebt, seine IT dauerhaft zu modernisieren und die Cybersicherheit beim Übergang von Telekommunikations- zu „Techco“-Unternehmen als Priorität zu betrachten. Gleichzeitig wusste der Netzbetreiber, dass er einen anderen Ansatz als bisher verfolgen musste.