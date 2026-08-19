Fundada en 1935, Globe Telecom es la mayor empresa de telecomunicaciones móviles de Filipinas, y presta sus servicios a unos 60 millones de clientes. La misión de la empresa es mejorar las vidas de los filipinos conectando a todos los habitantes del país a través de Internet y ofreciéndoles servicios tecnológicos innovadores. Uno de los ejemplos es GCash, su plataforma de pago insignia con 94 millones de usuarios. Para proteger a sus clientes y mantener su confianza en los productos y servicios de Globe, la empresa recurrió a Akamai Guardicore Segmentation para reforzar la seguridad de su red.
"Proteger la confianza de los clientes es esencial para el éxito a largo plazo, y Akamai Guardicore Segmentation nos ayuda a mantener esa confianza".— Anton Reynaldo Bonifacio, director de seguridad de la información de Globe Telecom
Conectando a los filipinos a través de comunicaciones seguras
La dificultad de proteger las cargas de trabajo
Para cumplir con su compromiso de conectar a los filipinos a través de comunicaciones seguras, Globe adopta una serie de medidas. Entre estas se incluyen desde la promoción de iniciativas de concienciación en pro de la seguridad y la alfabetización online hasta la mejora continua de su infraestructura de ciberseguridad.
Como parte de la preparación ante las ciberamenazas y para combatirlas y gestionarlas de manera eficaz, el centro de operaciones de seguridad (SOC) de Globe supervisa tanto las cargas de trabajo IP como las de red con un enfoque único y convergente. Sin embargo, en lo que respecta a la red, el equipo del SOC se enfrentaba a desafíos para obtener capacidad de observación y control sobre determinadas cargas de trabajo. Como explica Anton Reynaldo Bonifacio, director de seguridad de la información de Globe: "Nos preocupaba mucho que alguien pudiera acceder a nuestra red y moverse lateralmente por ella. Estábamos muy preocupados por la complejidad de proteger nuestras cargas de trabajo de TI y de red".
El grupo de Anton trató de abordar el problema construyendo enclaves e implementando firewalls de hardware entre ellos, pero se reveló demasiado costoso. Comprometida con la modernización persistente de su entorno de TI y con hacer de la ciberseguridad una prioridad en su transición de empresa de telecomunicaciones a empresa tecnológica, Globe sabía que necesitaba un enfoque diferente.
Asociación para mejorar la seguridad de la red
Con Akamai Guardicore Segmentation, Globe encontró una solución asequible y práctica para sus desafíos. Al equipo de seguridad de la empresa de telecomunicaciones le pareció fácil la instalación del agente ligero. También les alegró saber que el agente admitiera los sistemas operativos modernos y heredados implementados en todo el entorno de Globe.
Y lo que es más importante, Akamai Guardicore Segmentation permitió a Globe satisfacer sus necesidades en materia de seguridad. "Pudimos implementar la segmentación de capa 7, eliminar las conexiones innecesarias y controlar estrictamente lo que es y no es aceptable en nuestra red", explica Anton.
Mantener la confianza de los clientes
La capacidad de establecer reglas sólidas para prevenir y contener el movimiento lateral redujo significativamente la superficie de amenazas de la empresa de telecomunicaciones y le permitió mitigar mejor las ciberamenazas avanzadas. "Con una visibilidad completa de nuestro entorno, podemos supervisar y controlar de forma eficaz el tráfico de nuestra red, evitar las filtraciones de datos y cumplir con la promesa que les hemos hecho a los clientes", afirma Anton.
Como afirma el director de seguridad de la información, Globe no compra productos, sino que crea relaciones con los partners centrándose en los problemas que necesita resolver. "Akamai es ese partner ideal cuando se trata de la ciberseguridad", concluye Anton.
Acerca de Globe Telecom
Globe Telecom, Inc. es una empresa líder de telecomunicaciones con una cartera completa de servicios en Filipinas y cotiza en bolsa en la PSE con el símbolo GLO. La empresa satisface las necesidades de telecomunicaciones y tecnología de los consumidores y las empresas con un conjunto completo de productos y servicios, incluidos servicios móviles, fijos, de banda ancha, de conectividad de datos, Internet y gestionados. Ofrece soluciones digitales innovadoras en las áreas de los servicios financieros, sanidad, publicidad, clima, servicios compartidos y capital de riesgo. En 2019, Globe se convirtió en signatario del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, comprometiéndose a aplicar los principios universales de sostenibilidad. Sus empresas matrices son Ayala Corporation y Singtel, líderes reconocidos del sector en el país y en la región.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el borde, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, al tiempo que proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.