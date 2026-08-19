Globe Telecom

Para cumplir con su compromiso de conectar a los filipinos a través de comunicaciones seguras, Globe adopta una serie de medidas. Entre estas se incluyen desde la promoción de iniciativas de concienciación en pro de la seguridad y la alfabetización online hasta la mejora continua de su infraestructura de ciberseguridad.

Como parte de la preparación ante las ciberamenazas y para combatirlas y gestionarlas de manera eficaz, el centro de operaciones de seguridad (SOC) de Globe supervisa tanto las cargas de trabajo IP como las de red con un enfoque único y convergente. Sin embargo, en lo que respecta a la red, el equipo del SOC se enfrentaba a desafíos para obtener capacidad de observación y control sobre determinadas cargas de trabajo. Como explica Anton Reynaldo Bonifacio, director de seguridad de la información de Globe: "Nos preocupaba mucho que alguien pudiera acceder a nuestra red y moverse lateralmente por ella. Estábamos muy preocupados por la complejidad de proteger nuestras cargas de trabajo de TI y de red".

El grupo de Anton trató de abordar el problema construyendo enclaves e implementando firewalls de hardware entre ellos, pero se reveló demasiado costoso. Comprometida con la modernización persistente de su entorno de TI y con hacer de la ciberseguridad una prioridad en su transición de empresa de telecomunicaciones a empresa tecnológica, Globe sabía que necesitaba un enfoque diferente.