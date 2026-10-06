Telecom Argentina 是一家不断发展壮大的公司，致力于利用技术为其 3300 万客户提供支持。该公司提供一个基于家庭和移动连接的数字服务和解决方案生态系统，其中包括娱乐、金融数字服务和面向企业的技术解决方案。随着该公司从传统电信公司转型为“科技公司”，该公司正在寻求新业务以及与物联网、金融科技、网络安全和智能家居等相关的数字平台开发模式。作为一家提供广泛基础架构和服务的公司，Telecom Argentina 的攻击面不断扩大。为了获得更好的监测能力并保护敏感信息，该公司选择了 Akamai Guardicore Segmentation。
“借助 Akamai Guardicore Segmentation，我们扩大了安全防护范围，获得了对潜在威胁更强的可见性以及缓解威胁的能力。”Telecom Argentina 首席安全官 Adrián Judzik
阿根廷一家互联的数字领导者
面临各种网络安全威胁
Telecom Argentina 提供了连接公司和用户的关键基础架构和服务。该公司的复杂性、互联性和广泛分布性扩大了其攻击面，并使其面临更大的网络攻击和互联网漏洞风险。此外，该公司多样化的服务组合也带来了独特的安全挑战。
考虑到 Telecom Argentina 负责的大量敏感客户和用户数据，我们认为该公司需要实施一个综合性、多层面的风险管理系统。勒索软件的威胁日益严重，可能会侵犯到信息及相应信息系统的机密性、完整性和可用性，这迫使该公司优先考虑其网络安全工作，以保护数据。
正如 Telecom Argentina 首席安全官 Adrián Judzik 所解释的那样："虽然我们已经打下了坚实的基础，但继续致力于安全意识提升与培训教育依然至关重要，因为我们所面临的风险以及攻击者的策略都在不断演变。”
Akamai：微分段策略方面的最佳盟友
在意识到边界安全虽必要但已不足以满足需求，Telecom Argentina 于是将目光转向了微分段技术。在了解这一安全方法的重要性后，该公司选择了 Akamai Guardicore Segmentation 来保护其基础架构免遭勒索软件攻击和数据窃取。
Telecom Argentina 在采用该解决方案的过程中，Akamai 提供了大量支持，包括有关如何有效利用特定功能的培训，这令 Telecom Argentina 印象十分深刻。Judzik 表示：“我们从第一天就能利用 Akamai 解决方案，几乎不需要任何定制，这使我们能够快速实现结果。”
显著提升安全性
Akamai Guardicore Segmentation 的实施显著改进了流程，并提供了更出色的安全监测能力。现在，Telecom Argentina 能够更全面了解其网络内的动态，并可以采取措施并施加限制，根据 Judzik 的说法，这些仅凭硬件规则将无法实现。更具体地说，该公司可以在混合云和 Kubernetes 环境中抵御对应用程序和工作负载的攻击，同时在其内部环境中获得同等的监测能力和策略控制。
Judzik 继续说道：“借助这个解决方案，我们可以通过仪表板轻松监测网络动态。我们可以检测和阻止各类事件，如识别并阻止横向移动，以及我们网络中的恶意攻击尝试。”
如今，Akamai Guardicore Segmentation 已成为 Telecom Argentina 安全结构中不可或缺的一部分。除了实现可靠的微分段外，该公司还利用该解决方案定义各种安全控制措施，以支持其安全认证，包括萨班斯-奥克斯利法案、支付卡行业数据安全标准和国际标准化组织。
安全态势不断演变
在电信和技术不断演进、网络威胁花样百出的环境中，Telecom Argentina 认为必要时应持续采用尖端技术来应对威胁。为此，该公司投资选择了 Akamai 等战略合作伙伴。
Judzik 总结道：“我们将在自己的网络中扩大 Akamai Guardicore Segmentation 的使用范围，并探索有助于我们确保环境安全的其他 Akamai 解决方案。”
关于 Telecom Argentina
我们是 Telecom Argentina，一家不断发展壮大的公司，致力于在全国范围内提供互联体验以及娱乐和技术解决方案。我们通过高速的固定网络和移动网络连接在所有客户设备上提供灵活动态的服务，并提供一个融合了连续剧、电影、游戏、音乐和电视节目的直播和点播内容平台，丰富了 3000 多万客户的数字生活。
关于 Akamai
Akamai 是一家致力于为 AI 驱动的世界提供动力与安全防护的云服务公司。我们的云平台将高性能云计算从核心扩展至边缘，使企业能够构建并扩展下一代 AI 应用程序，同时提供全方位的多层安全防护，保护企业免受不断演变的网络威胁如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者关注我们的微信公众号「Akamai阿卡迈」。