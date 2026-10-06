Telecom Argentina 提供了连接公司和用户的关键基础架构和服务。该公司的复杂性、互联性和广泛分布性扩大了其攻击面，并使其面临更大的网络攻击和互联网漏洞风险。此外，该公司多样化的服务组合也带来了独特的安全挑战。

考虑到 Telecom Argentina 负责的大量敏感客户和用户数据，我们认为该公司需要实施一个综合性、多层面的风险管理系统。勒索软件的威胁日益严重，可能会侵犯到信息及相应信息系统的机密性、完整性和可用性，这迫使该公司优先考虑其网络安全工作，以保护数据。

正如 Telecom Argentina 首席安全官 Adrián Judzik 所解释的那样："虽然我们已经打下了坚实的基础，但继续致力于安全意识提升与培训教育依然至关重要，因为我们所面临的风险以及攻击者的策略都在不断演变。”