Telecom Argentina fournit l'infrastructure et les services critiques qui relient les entreprises et les utilisateurs. La complexité, l'interconnexion et la distribution de l'entreprise élargissent sa surface d'attaque et l'exposent à un risque accru de cyberattaques et de vulnérabilités sur Internet. Son portefeuille de services diversifiés pose également des difficultés de sécurité uniques.

Compte tenu de la grande quantité de données sensibles sur les clients et les utilisateurs en sa possession, Telecom Argentina avait besoin de mettre en œuvre un système de gestion des risques complet, multiforme et multicouche. La menace croissante des ransomwares, et leur potentiel de violation de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des informations et des systèmes d'information correspondants, ont incité l'entreprise à hiérarchiser ses efforts de cybersécurité afin de protéger les données.

Comme l'a expliqué Adrián Judzik, Chief Security Officer chez Telecom Argentina, « bien que nous ayons jeté des bases solides, il est crucial de continuer à travailler sur la sensibilisation et l'éducation, car les risques auxquels nous sommes exposés et les tactiques des attaquants évoluent constamment ».