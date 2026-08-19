Telecom Argentina est une entreprise en constante évolution, dont le but est d'autonomiser ses 33 millions de clients grâce à la technologie. Elle offre un écosystème de services et de solutions digitaux basés sur la connectivité mobile et à domicile, notamment du divertissement, des services digitaux financiers et des solutions technologiques à destination des entreprises. À mesure que cette société de télécommunications traditionnelle évolue en « techco », elle mène de nouvelles activités et suit un modèle de développement de plateforme digitale associé, entre autres, à l'Internet des objets, à la fintech, à la cybersécurité et aux maisons intelligentes. En tant qu'entreprise proposant des infrastructures et des services de grande envergure, Telecom Argentina doit faire face à une surface d'attaque de plus en plus étendue. Pour améliorer la visibilité et la sécurité de ses informations sensibles, elle a choisi Akamai Guardicore Segmentation.
« Grâce à Akamai Guardicore Segmentation, nous avons étendu notre périmètre de sécurité, bénéficiant ainsi d'une meilleure visibilité sur les menaces potentielles et de capacités d'atténuation. »— Adrián Judzik, Chief Security Officer, Telecom Argentina
Un leader digital connecté en Argentine
Faire face à une grande variété de menaces de cybersécurité
Telecom Argentina fournit l'infrastructure et les services critiques qui relient les entreprises et les utilisateurs. La complexité, l'interconnexion et la distribution de l'entreprise élargissent sa surface d'attaque et l'exposent à un risque accru de cyberattaques et de vulnérabilités sur Internet. Son portefeuille de services diversifiés pose également des difficultés de sécurité uniques.
Compte tenu de la grande quantité de données sensibles sur les clients et les utilisateurs en sa possession, Telecom Argentina avait besoin de mettre en œuvre un système de gestion des risques complet, multiforme et multicouche. La menace croissante des ransomwares, et leur potentiel de violation de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité des informations et des systèmes d'information correspondants, ont incité l'entreprise à hiérarchiser ses efforts de cybersécurité afin de protéger les données.
Comme l'a expliqué Adrián Judzik, Chief Security Officer chez Telecom Argentina, « bien que nous ayons jeté des bases solides, il est crucial de continuer à travailler sur la sensibilisation et l'éducation, car les risques auxquels nous sommes exposés et les tactiques des attaquants évoluent constamment ».
Akamai : le meilleur allié des stratégies de microsegmentation
Consciente que la sécurité périmétrique ne suffit plus, Telecom Argentina s'est tournée vers la microsegmentation. Consciente de l'importance de cette approche de la sécurité, la société a choisi Akamai Guardicore Segmentation pour protéger son infrastructure contre les ransomwares et le vol de données.
Telecom Argentina a été impressionnée par l'accompagnement d'Akamai lors de l'adoption de la solution, notamment la formation sur l'utilisation optimale de certaines fonctionnalités. « Nous avons pu tirer parti de la solution Akamai dès le premier jour, avec peu de personnalisation, ce qui nous a permis d'obtenir des résultats rapidement », a déclaré Adrián Judzik.
Amélioration significative de la sécurité
La mise en œuvre d'Akamai Guardicore Segmentation a permis d'améliorer considérablement les processus, offrant ainsi une meilleure visibilité pour la surveillance de la sécurité. Telecom Argentina bénéficie désormais d'une vision plus large de ce qui se passe sur ses réseaux et peut ainsi mettre en œuvre des mesures et des restrictions qu'elle n'aurait pas pu atteindre avec des règles matérielles uniquement. En effet, l'entreprise peut désormais contenir les attaques contre les applications et les charges de travail dans les environnements cloud hybrides et Kubernetes, tout en bénéficiant de la même visibilité et des mêmes contrôles stratégiques que dans son environnement sur site.
« Avec cette solution, nous pouvons facilement visualiser ce qui se passe via un tableau de bord. Nous pouvons détecter et prévenir les incidents, par exemple en identifiant et en stoppant les mouvements latéraux, ainsi que les tentatives malveillantes au sein de nos réseaux », poursuit-il.
Aujourd'hui, Akamai Guardicore Segmentation fait partie intégrante de la structure de sécurité de Telecom Argentina. En plus d'offrir une microsegmentation robuste, la solution permet à l'entreprise de définir des contrôles qui prennent en charge ses certifications de sécurité, notamment la loi Sarbanes-Oxley, la norme de sécurité des données de l'industrie des cartes de paiement (PCI DSS) et l'Organisation internationale de normalisation.
Évolution constante de sa stratégie de sécurité
Dans un environnement où les télécommunications, la technologie et les cybermenaces sont en constante évolution, Telecom Argentina croit en l'exploitation continue des technologies de pointe selon les besoins. À cette fin, elle s'investit dans des relations avec des partenaires stratégiques tels qu'Akamai.
« Nous allons étendre l'utilisation d'Akamai Guardicore Segmentation dans nos réseaux et explorer d'autres solutions Akamai qui peuvent nous aider à garantir un environnement sûr », conclut Adrián Judzik.
À propos de Telecom Argentina
Nous sommes Telecom Argentina, une entreprise en constante évolution, qui offre des expériences de connectivité, du divertissement et des solutions technologiques dans tout le pays. Nous améliorons la vie digitale de nos plus de 30 millions de clients, avec un service flexible et dynamique sur tous leurs appareils grâce à des connexions fixes et mobiles haut débit, et une plateforme de contenu en direct et à la demande proposant des séries, des films, des jeux, de la musique et des émissions de télévision.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.